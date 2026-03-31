CDMX: confirman cierre temporal de ingreso al Ajusco ante riesgos por nieve

Las autoridades cerraron el acceso al Ajusco. Crédito: X @RommieLarousse

El acceso al Pico del águila en el Ajusco fue cerrado temporalmente este 31 de marzo de 2026, luego de que la zona amaneció cubierta de nieve y aguanieve, según confirmaron autoridades de la Ciudad de México.

El fenómeno climático sorprendió durante la temporada primaveral, lo que motivó la implementación de medidas para proteger a la población.

De acuerdo con información publicada, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México (CORENADR) comunicó que la decisión se tomó en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.

Motivos del cierre y condiciones climáticas

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las nevadas recientes en el centro del país se deben a una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y otros sistemas de baja presión que afectan la zona.

Las bajas temperaturas, la nubosidad y la persistencia de aguanieve y granizo han generado riesgos en las áreas elevadas, especialmente por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar.

El organismo reportó que la Ciudad de México presenta mínimas de entre 8 y 10 ℃ y máximas de 20 a 22 ℃, mientras que en Toluca se esperan temperaturas aún más bajas.

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural subrayó que la medida tiene como objetivo “prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas”, por lo que recomendó evitar acercarse a la zona del Pico del águila y la Cruz del Marqués.

La medida busca prevenir riesgos.

La reapertura de los accesos se dará a conocer a través de canales oficiales, ya que de momento no se tiene una fecha exacta de reapertura de accesos, únicamente sería hasta que las condiciones sean favorables.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene la alerta ante la probabilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en la capital.

Las condiciones de nieve y aguanieve también afectan otras montañas del centro de México, como el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, La Malinche y el Cofre de Perote.

El cierre del Ajusco responde a la necesidad de minimizar incidentes entre visitantes, debido al incremento de personas atraídas por el paisaje atípico cubierto de nieve.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse informados a través de medios oficiales y recalcaron que cualquier actualización sobre el acceso será anunciada oportunamente.

Se esperan caída de aguanieve.

Puntos destacados

Cierre temporal del Pico del águila y la Cruz del Marqués en el Ajusco, anunciado el 31 de marzo de 2026.

Fenómeno inusual de nevadas y aguanieve en plena primavera en la Ciudad de México.

La medida busca proteger a la población ante riesgos por bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

El regreso de visitantes a la zona dependerá de la evolución del clima y será informado por autoridades.

Otras montañas del centro del país también presentan condiciones similares de nieve y frío extremo.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es la seguridad de los visitantes y habitantes de las comunidades cercanas, quienes permanecerán atentos a las indicaciones oficiales para determinar la reapertura del acceso al Ajusco.