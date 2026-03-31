El noble gesto de Meryl Streep con el joven mexicano que la cuidó en su visita a la casa de Frida Kahlo (Foto: EFE)

El noble gesto de la actriz Meryl Streep con un joven mexicano que la asistió en la Casa Azul de Frida Kahlo se viralizó tras la difusión de una imagen donde la ganadora del Óscar agradece con afecto el trabajo del personal local durante su visita en Ciudad de México.

El momento: una escena de calidez en la Casa Azul

Durante una conferencia de prensa en el museo Casa Azul de Frida Kahlo, la presencia de Meryl Streep captó la atención de la prensa y del público mexicano.

Vestida con un conjunto rojo y gafas oscuras, la actriz se encontraba sentada bajo el intenso sol capitalino. Un joven, parte del equipo del recinto, se acercó para sostener una sombrilla decorada con el logo de la Casa Azul, protegiéndola de los rayos solares.

Las cámaras captaron el instante preciso en que Streep agradeció el gesto del trabajador: primero le envió un beso, luego tomó su mano y la posó sobre su mejilla. La reacción del joven, reflejando sorpresa y emoción, evidenció el impacto de este reconocimiento por parte de la actriz. El episodio como “una muestra espontánea de agradecimiento y cercanía” hacia el personal de la Casa Azul.

Meryl Streep le demuestra su aprecio al que le sostiene el paraguas para taparla del sol en México (RS)

El contexto de la visita: Hollywood en la Ciudad de México

La presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway en la capital mexicana se debió al lanzamiento internacional de la segunda parte de la película The Devil Wears Prada, dirigida por David Frankel. Ciudad de México fue elegida como la primera de seis ciudades en donde las actrices presentarán el filme, que llegará a las salas mexicanas el próximo 30 de abril.

Las protagonistas decidieron conectar con la cultura local visitando dos de los recintos más emblemáticos de la ciudad: el Museo Anahuacalli y la Casa Azul. En el Anahuacalli, las actrices desfilaron en una pasarela nocturna, evocando la atmósfera neoyorquina del filme y fusionándola con la estética prehispánica del recinto.

Una recepción exclusiva y los primeros minutos de la secuela

México representa una apuesta estratégica para el estreno mundial de la secuela de The Devil Wears Prada, debido a la alta recaudación obtenida en el país en 2006, superada solo por Brasil en Latinoamérica, según cifras reportadas por Variety.

Para subrayar la importancia del público mexicano, Streep compartió un adelanto exclusivo de los primeros veinte minutos del filme. “Nadie ha visto esta película, ni siquiera mi familia la ha visto, así que pongan sus teléfonos abajo”, expresó la actriz ganadora de tres premios Óscar.

El nuevo largometraje reúne de nuevo al elenco original: Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, y suma la participación especial de Simone Ashley, reconocida por su trabajo en la serie Bridgerton.

Una recepción exclusiva y los primeros minutos de la secuela EFE/José Méndez

Moda mexicana en el foco internacional

La pasarela organizada en el Museo Anahuacalli, en el marco de Fashion Week México, también sirvió para destacar el trabajo de veinte diseñadores mexicanos, responsables de los atuendos de las modelos y de las propias actrices.

Uno de los símbolos más reconocibles de la producción, el tacón rojo en forma de tridente, estuvo presente en el desfile, conectando la identidad visual del filme con el talento local.

El papel simbólico del gesto de Streep

La imagen en la Casa Azul adquirió relevancia en redes sociales y medios internacionales al mostrar a Meryl Streep interactuando de forma espontánea con el personal mexicano.

Un recorrido global, con México como punto de partida

La gira promocional de The Devil Wears Prada 2 continuará en Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres. El paso por Ciudad de México no solo marcó el inicio de la campaña internacional, sino que permitió a sus protagonistas reencontrarse con el público mexicano, que hace dos décadas contribuyó al éxito mundial de la primera entrega, la cual acumuló más de 326 millones de dólares en taquilla.