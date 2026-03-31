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¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

El agua mineral, ya sea natural o con gas, puede aportar diversos beneficios al organismo cuando se consume de forma moderada

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
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En redes sociales y conversaciones cotidianas ha surgido una duda recurrente: ¿el gas del agua mineral puede provocar celulitis? La respuesta corta es no. No existe evidencia científica que relacione el consumo de agua mineral con gas con la aparición o el empeoramiento de la celulitis.

La celulitis es una condición estética que se produce por la acumulación de grasa debajo de la piel, combinada con factores como la genética, cambios hormonales, estilo de vida sedentario y alimentación. El dióxido de carbono presente en el agua mineral carbonatada no tiene ningún efecto directo sobre estos procesos.

De hecho, el gas del agua mineral solo genera burbujas que pueden causar una sensación de saciedad temporal o, en algunos casos, ligera distensión abdominal, pero no altera la estructura del tejido adiposo ni la circulación de forma que favorezca la celulitis.

¿Cuáles son los beneficios para la salud del agua mineral?

El agua mineral, ya sea natural o con gas, puede aportar diversos beneficios al organismo cuando se consume de forma moderada:

  • Hidratación efectiva: Al igual que el agua natural, el agua mineral ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.
  • Aporte de minerales: Contiene elementos como calcio, magnesio y potasio, que contribuyen al buen funcionamiento muscular y nervioso.
  • Mejora la digestión: En algunas personas, el agua mineral con gas puede estimular la producción de jugos gástricos y facilitar la digestión.
  • Sensación de saciedad: Las burbujas pueden ayudar a sentirse lleno más rápido, lo que podría contribuir al control del apetito.
  • Alternativa saludable: Es una opción más sana frente a bebidas azucaradas o refrescos.

Sin embargo, es importante considerar que algunas versiones comerciales pueden contener sodio añadido, por lo que personas con hipertensión deben revisar las etiquetas antes de consumirla regularmente.

En conclusión, el agua mineral con gas no causa celulitis. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y cuidar hábitos diarios sigue siendo la mejor estrategia para prevenir o reducir su aparición.

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