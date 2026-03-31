De ser un reconocido coronel zapatista a representar a la comunidad trans en México: esta es la historia de Amelio Robles

El coronel Amelio Robles desafío las normas militares y sociales de la época para defender al país.

En los anales de la Revolución Mexicana, los nombres de caudillos y generales suelen evocar imágenes de virilidad inquebrantable y patriotismo bravío. Sin embargo, entre las filas del Ejército Libertador del Sur, existió un hombre cuya valentía no solo se midió por su destreza con las armas, sino por una batalla interna y social mucho más profunda: la de su propia identidad.

Amelio Robles Ávila, conocido durante décadas como el “Coronel Robles”, no solo fue un protagonista de la lucha armada, sino el primer hombre trans en ser reconocido oficialmente por el Estado mexicano, convirtiéndose en un baluarte de la visibilidad trans mucho antes de que el concepto siquiera existiera en el léxico popular.

De Amelia a Amelio: el nacimiento de un hombre en la guerra

Nacido en 1889 en un pequeño pueblo de Guerrero bajo el nombre de Amelia, la vida de Robles parecía destinada a los roles tradicionales impuestos a las mujeres de la época. Sin embargo, el estallido de la Revolución en 1910 ofreció una grieta en la estructura social por la cual Robles decidió escapar. Al unirse a las fuerzas zapatistas, tomó una decisión radical que mantendría hasta el día de su muerte: vivir plenamente como hombre.

Foto: (INAH)

A diferencia de otras mujeres que se “disfrazaban” de hombres para combatir y luego retomaban su identidad femenina al terminar el conflicto, Amelio adoptó una identidad masculina integral.

Cambió su vestimenta, su forma de hablar, su nombre y, lo más importante, exigió ser tratado como tal. No fue un acto de conveniencia militar, sino una transición de género en medio del caos de las balas. Sus compañeros de armas, conocidos por su machismo arraigado, terminaron respetándolo no por una imposición, sino por su ferocidad en combate y su innegable liderazgo.

El reconocimiento oficial: Un hecho jurídico y social

La importancia de Amelio Robles trasciende el campo de batalla debido a su persistencia en la esfera civil. Tras el fin de la lucha armada, Robles no regresó a una identidad femenina. Por el contrario, se presentó ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para reclamar sus derechos como veterano de guerra.

En un hecho sin precedentes para la década de 1970, después de años de gestión y de presentar pruebas de su servicio, el Estado mexicano le otorgó el reconocimiento como Veterano de la Revolución, bajo su identidad masculina.

Este acto administrativo fue, en esencia, la primera “rectificación de identidad” oficial en la historia moderna de México. Amelio Robles logró que la institución más conservadora del país, el Ejército, lo aceptara como el hombre que siempre fue.

El coronel Amelio Robles con la periodista suiza exiliada en México Gertrude Duby.

Legado y Visibilidad: Un faro para la comunidad trans

Hoy en día, la figura de Amelio Robles es fundamental para entender que la diversidad de género no es una “moda moderna” ni una influencia externa, sino una realidad presente en las raíces más profundas de la identidad mexicana. Su vida es la prueba fehaciente de que las personas trans han formado parte de la construcción del México actual, derramando sangre en las mismas trincheras que los héroes nacionales.

La importancia de su legado en la lucha por la visibilidad reside en tres pilares fundamentales:

La despatologización histórica: Su caso demuestra que la identidad de género es una vivencia interna y autodeterminada, capaz de imponerse incluso en contextos de hipermasculinidad como la guerra. El precedente institucional: Al lograr pensionarse como coronel y ser reconocido como hombre por la SEDENA, abrió una puerta (aunque fuera de manera excepcional en su momento) para la discusión sobre el derecho a la identidad legal. Referente cultural: Amelio permite que las juventudes trans en México tengan un ancestro, un héroe de carne y hueso en quien verse reflejados, rompiendo el estigma de la marginalidad.

Militar de tres estrellas, Amelio Robles tuvo el reconocimiento del Ejército.

Justicia histórica en el siglo XXI

En años recientes, museos y colectivos LGBTIQ+ han trabajado incansablemente para rescatar su historia del olvido o de las narrativas que intentaban “feminizarlo” póstumamente. En su natal Guerrero, se han erigido memoriales que respetan su voluntad de ser recordado como hombre.

Amelio Robles Ávila falleció en 1984 a los 95 años. Antes de morir, dejó instrucciones claras: quería ser enterrado con su uniforme de coronel y con todos los honores militares que le correspondían.

Su vida sigue siendo una lección de coraje que nos recuerda que la verdadera revolución no solo cambia gobiernos, sino que también tiene el poder de transformar la percepción humana sobre quiénes tenemos derecho a ser. En la actualidad, cuando la comunidad trans continúa luchando por derechos básicos en México, el Coronel Robles se mantiene firme en la vanguardia, recordándoles que su identidad es, y siempre ha sido, un acto de soberanía personal.