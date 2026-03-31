Cuándo un dolor de muela puede ser mortal: cinco síntomas de que podrías estar en riesgo si no acudes al dentista (AdobeStock)

El dolor de muela suele asociarse a molestias controlables y soluciones sencillas, pero existen situaciones en las que este síntoma puede transformarse en una emergencia médica grave.

Según información recabada por Infobae México en entrevista con la cirujana dentista Ilse Barrios Segovia, un dolor dental descuidado puede derivar en infecciones capaces de poner en peligro la vida si no se atienden a tiempo.

La especialista subraya la importancia de reconocer los signos de alerta y buscar atención médica inmediata ante síntomas severos. Un dolor de muela sin tratamiento puede provocar infecciones que se expanden más allá de la boca y ponen en riesgo órganos vitales.

¿Cómo una infección dental puede volverse mortal?

Una caries simple puede, si no se controla, progresar hacia un absceso dental. Cuando las bacterias logran penetrar la pulpa dental, existe el riesgo de que la infección avance hacia el hueso, los tejidos blandos del cuello, el torrente sanguíneo o incluso el cerebro.

De acuerdo con lo explicado por l cirujana dentista Ilse Barrios Segovia, la automedicación o la postergación de la visita al dentista suelen agravar el cuadro. La especialista advierte: “Una caries leve puede tratarse fácilmente, pero si se descuida puede llegar a situaciones extremas”, en referencia a los casos que requieren hospitalización urgente.

¿Cómo una infección dental puede volverse mortal? (AdobeStock)

La expansión de la infección puede generar complicaciones severas, entre ellas la angina de Ludwig, sepsis o absceso cerebral. El avance de la infección puede provocar la muerte en cuestión de días si no se recibe atención profesional.

Cinco síntomas de alerta: cuándo acudir a urgencias

Reconocer los siguientes signos resulta clave para diferenciar un dolor de muela común de una situación potencialmente letal. Estos son los cinco síntomas principales que requieren atención médica urgente:

Hinchazón extrema de la cara, cuello o mandíbula Una inflamación que se extiende hacia el cuello o debajo de los ojos puede indicar que la infección está invadiendo tejidos profundos. La angina de Ludwig puede obstruir las vías respiratorias y requiere intervención inmediata. Fiebre alta y escalofríos La presencia de fiebre alta junto al dolor dental sugiere que la infección se ha diseminado por el cuerpo. Esta situación puede derivar en sepsis, una reacción potencialmente mortal. Dificultad para respirar o tragar Si la hinchazón impide tragar saliva o respirar de manera normal, la infección afecta estructuras críticas del cuello. Este síntoma amerita traslado inmediato a un hospital. Confusión, somnolencia extrema o dolor de cabeza severo Cuando la infección alcanza el cerebro, puede desarrollarse un absceso cerebral. Los síntomas incluyen cefalea intensa, confusión mental, cambios de personalidad y rigidez de cuello. Pulso rápido y presión arterial baja Un ritmo cardíaco acelerado acompañado de mareos y presión baja puede indicar sepsis. La sepsis representa una emergencia vital y requiere tratamiento médico especializado.

Cinco síntomas de alerta: cuándo acudir a urgencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la prevención y el diagnóstico temprano

La cirujana dentista Ilse Barrios Segovia insiste en la relevancia de acudir a revisiones odontológicas cada seis meses para prevenir complicaciones. Realizar limpiezas profesionales y mantener una buena higiene bucal puede evitar que una caries evolucione a un cuadro grave. “Siempre presten atención a cualquier signo de alerta, desde un dolor leve”, enfatiza la especialista en su charla con Infobae México.

El descuido de los primeros síntomas favorece la proliferación bacteriana y la expansión de la infección a zonas más profundas. En palabras de Barrios Segovia, “cuando ya hay una hinchazón es porque las bacterias están buscando hacia dónde salir y no encuentran vía de salida”.

Automedicación: un riesgo silencioso

El uso de antibióticos sin receta médica representa un peligro adicional. La automedicación puede generar resistencia bacteriana y enmascarar la gravedad del problema, lo que permite que la infección avance de forma silenciosa hasta volverse incontrolable.

Cuándo ir a urgencias

Frente a cualquiera de los síntomas descritos, la recomendación de los expertos es acudir inmediatamente a un servicio de urgencias hospitalarias. El tratamiento oportuno puede evitar consecuencias fatales y preservar la salud general. La prevención, la atención rápida y la consulta con profesionales de la salud bucal constituyen las herramientas más efectivas para impedir que un dolor de muela se convierta en una amenaza mortal.