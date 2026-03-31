México

Cuáles son las anomalías genéticas que son más comunes en México

La vida cotidiana puede verse afectada por variantes heredadas o espontáneas, lo que hace urgente el diagnóstico temprano para miles de familias en el país

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Imagen fotorealista de un bebé sentado con ojos azules, mirando al frente, y una estructura 3D de una doble hélice de ADN a su derecha.
La herencia y factores ambientales se combinan, generando desafíos únicos para quienes presentan padecimientos con origen cromosómico o de mutación puntual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una anomalía genética es una alteración o cambio en la secuencia normal del material genético (ADN) de una persona. Estas alteraciones pueden afectar uno o varios genes, o la estructura y cantidad de los cromosomas.

Las anomalías genéticas pueden ser heredadas de los padres o surgir de manera espontánea durante la formación de las células reproductivas o en las primeras etapas del desarrollo embrionario.

Existen distintos tipos de anomalías genéticas:

  • Mutaciones puntuales: Cambios en una sola base del ADN, que pueden afectar el funcionamiento de un gen.
  • Alteraciones cromosómicas numéricas: Pérdida o ganancia de cromosomas completos, como en el síndrome de Down (trisomía 21).
  • Alteraciones cromosómicas estructurales: Cambios en la estructura de los cromosomas, como deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones.

Estas anomalías pueden causar enfermedades, trastornos del desarrollo o aumentar la predisposición a ciertas condiciones de salud. Algunas pueden no producir síntomas y detectarse solo mediante pruebas genéticas.

En México, las anomalías genéticas constituyen un desafío relevante para el sistema de salud, dada su incidencia en enfermedades hereditarias y trastornos metabólicos que afectan a millones de personas.

La diversidad genética de la población mexicana, sumada a factores sociales y ambientales, influye en la aparición de mutaciones y síndromes cuya detección oportuna resulta fundamental para el diagnóstico y tratamiento.

Los avances en la investigación y el acceso limitado a pruebas de tamizaje representan retos clave en la atención de estos padecimientos y en la prevención de complicaciones asociadas.

Dos cadenas de ADN casi idénticas, paralelas, con leves diferencias de color (una cálida, otra fría), en el centro de la imagen sobre fondo neutro.
Las anomalías genéticas representan alteraciones en el ADN que pueden afectar uno o varios genes o la estructura de los cromosomas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las anomalías genéticas que son más comunes en México

Las anomalías genéticas más comunes en México incluyen trastornos metabólicos, enfermedades hereditarias y síndromes con alta prevalencia en la población mexicana.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre las más frecuentes destacan:

  • Diabetes tipo 2 y enfermedades metabólicas: Existen variantes genéticas específicas en la población mexicana que aumentan la predisposición a diabetes tipo 2, obesidad, dislipidemias y neuropatía diabética. Estas enfermedades tienen un fuerte componente hereditario y representan un importante problema de salud pública en el país.
  • Trastornos neuropsiquiátricos: La esquizofrenia y el trastorno bipolar presentan alta heredabilidad en México, con estudios que buscan identificar variantes genéticas específicas en la población mexicana para comprender mejor su incidencia y características.
  • Enfermedades monogénicas recesivas: Entre los portadores, destacan la talasemia alfa, la fibrosis quística, la deficiencia de biotinidasa y la sordera no sindrómica genética (GJB2), identificadas en estudios de cribado genético en parejas mexicanas.
  • Enfermedades hereditarias de la visión: Las distrofias retinianas hereditarias, como la retinosis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber y el síndrome de Usher, muestran alta incidencia en ciertas regiones del país. Los genes más implicados son ABCA4, CRB1, RPGR y USH2A.
  • Mutaciones fundadoras en cáncer y enfermedades raras: Se han identificado variantes específicas en genes como BRCA1/BRCA2 (asociados a cáncer de mama) y PSEN1 (vinculado a Alzheimer de inicio temprano) en familias mexicanas.
Un adolescente sentado se inyecta insulina en el abdomen. Un sensor de glucosa está en su brazo. Varios suministros médicos se ven en una mesa al lado de él.
La diabetes tipo 2, la obesidad y la neuropatía diabética tienen un importante componente genético y afectan a millones en México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas anomalías reflejan tanto la diversidad genética de la población mexicana como la influencia de factores de riesgo específicos que inciden en la incidencia y presentación de enfermedades hereditarias en el país.

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