Cuáles son las anomalías genéticas que son más comunes en México

La herencia y factores ambientales se combinan, generando desafíos únicos para quienes presentan padecimientos con origen cromosómico o de mutación puntual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una anomalía genética es una alteración o cambio en la secuencia normal del material genético (ADN) de una persona. Estas alteraciones pueden afectar uno o varios genes, o la estructura y cantidad de los cromosomas.

Las anomalías genéticas pueden ser heredadas de los padres o surgir de manera espontánea durante la formación de las células reproductivas o en las primeras etapas del desarrollo embrionario.

Existen distintos tipos de anomalías genéticas:

Mutaciones puntuales: Cambios en una sola base del ADN, que pueden afectar el funcionamiento de un gen.

Alteraciones cromosómicas numéricas: Pérdida o ganancia de cromosomas completos, como en el síndrome de Down (trisomía 21).

Alteraciones cromosómicas estructurales: Cambios en la estructura de los cromosomas, como deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones.

Estas anomalías pueden causar enfermedades, trastornos del desarrollo o aumentar la predisposición a ciertas condiciones de salud. Algunas pueden no producir síntomas y detectarse solo mediante pruebas genéticas.

En México, las anomalías genéticas constituyen un desafío relevante para el sistema de salud, dada su incidencia en enfermedades hereditarias y trastornos metabólicos que afectan a millones de personas.

La diversidad genética de la población mexicana, sumada a factores sociales y ambientales, influye en la aparición de mutaciones y síndromes cuya detección oportuna resulta fundamental para el diagnóstico y tratamiento.

Los avances en la investigación y el acceso limitado a pruebas de tamizaje representan retos clave en la atención de estos padecimientos y en la prevención de complicaciones asociadas.

Las anomalías genéticas representan alteraciones en el ADN que pueden afectar uno o varios genes o la estructura de los cromosomas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las anomalías genéticas que son más comunes en México

Las anomalías genéticas más comunes en México incluyen trastornos metabólicos, enfermedades hereditarias y síndromes con alta prevalencia en la población mexicana.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre las más frecuentes destacan:

Diabetes tipo 2 y enfermedades metabólicas : Existen variantes genéticas específicas en la población mexicana que aumentan la predisposición a diabetes tipo 2, obesidad, dislipidemias y neuropatía diabética. Estas enfermedades tienen un fuerte componente hereditario y representan un importante problema de salud pública en el país.

Trastornos neuropsiquiátricos : La esquizofrenia y el trastorno bipolar presentan alta heredabilidad en México, con estudios que buscan identificar variantes genéticas específicas en la población mexicana para comprender mejor su incidencia y características.

Enfermedades monogénicas recesivas : Entre los portadores, destacan la talasemia alfa, la fibrosis quística, la deficiencia de biotinidasa y la sordera no sindrómica genética (GJB2), identificadas en estudios de cribado genético en parejas mexicanas.

Enfermedades hereditarias de la visión : Las distrofias retinianas hereditarias, como la retinosis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber y el síndrome de Usher, muestran alta incidencia en ciertas regiones del país. Los genes más implicados son ABCA4, CRB1, RPGR y USH2A.

Mutaciones fundadoras en cáncer y enfermedades raras: Se han identificado variantes específicas en genes como BRCA1/BRCA2 (asociados a cáncer de mama) y PSEN1 (vinculado a Alzheimer de inicio temprano) en familias mexicanas.

La diabetes tipo 2, la obesidad y la neuropatía diabética tienen un importante componente genético y afectan a millones en México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas anomalías reflejan tanto la diversidad genética de la población mexicana como la influencia de factores de riesgo específicos que inciden en la incidencia y presentación de enfermedades hereditarias en el país.