Las recomendaciones de los especialistas buscan promover una mejor salud intestinal a través de opciones frescas y fáciles de incorporar al día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas frutas, por su composición rica en fibra, antioxidantes y enzimas naturales, pueden contribuir de manera significativa a reducir la inflamación estomacal.

Especialistas en nutrición destacan que incorporar estos alimentos a la dieta diaria ayuda a proteger la mucosa gástrica, mejorar la digestión y aliviar molestias asociadas a procesos inflamatorios en el sistema digestivo.

Estas propiedades han motivado el interés en identificar qué frutas resultan más efectivas y cuál es la mejor forma de consumirlas para aprovechar sus beneficios.

Las frutas ricas en fibra, antioxidantes y enzimas naturales ayudan a reducir la inflamación estomacal y mejoran la digestión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco frutas que combaten la inflamación del estómago y cómo consumirlas para obtener sus beneficios

Diversas frutas poseen compuestos que ayudan a reducir la inflamación del estómago gracias a sus efectos antioxidantes, su aporte de fibra y su capacidad para favorecer la digestión.

De acuerdo con información Organización Mundial de la Salud, a continuación, cinco frutas recomendadas y la mejor forma de consumirlas para aprovechar sus beneficios:

1. Papaya

Contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de proteínas y reduce la sensación de pesadez. Cómo consumirla: Fresca, en trozos o licuada, preferentemente en ayunas o después de las comidas principales.

2. Piña

La bromelina presente en la piña ayuda a descomponer los alimentos y a disminuir la inflamación gastrointestinal. Cómo consumirla: En rodajas frescas, en jugos naturales sin azúcar o en ensaladas de frutas.

3. Manzana

Aporta fibra soluble (pectina) que favorece el tránsito intestinal y protege la mucosa gástrica. Cómo consumirla: Con cáscara, bien lavada, cruda o cocida al vapor si hay sensibilidad digestiva.

4. Plátano

Rico en potasio y compuestos prebióticos, ayuda a restaurar la flora intestinal y a calmar el estómago irritado. Cómo consumirlo: Solo, en licuados o en puré, de preferencia maduros para una mejor digestibilidad.

5. Arándanos

Su alto contenido de antioxidantes y fibra contribuye a disminuir inflamaciones y a proteger el sistema digestivo. Cómo consumirlos: Frescos, en yogur natural, en batidos o como parte de un desayuno rico en fibra.

Ante molestias persistentes, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Consumir estas frutas de manera regular y combinarlas con una dieta equilibrada puede favorecer la salud digestiva y ayudar a controlar la inflamación estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta fruta es saludable consumir a la semana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, lo que equivale aproximadamente a 5 porciones diarias.

De estas, entre 2 y 3 porciones pueden corresponder a frutas, dependiendo de las necesidades energéticas, la edad y la actividad física de cada persona.

En términos semanales, una ingesta saludable se traduce en 14 a 21 porciones de fruta, lo que representa entre 2 y 3 piezas de fruta al día.

Esta cantidad permite asegurar el aporte de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, sin exceder el consumo de azúcares naturales presentes en estos alimentos.

Las porciones pueden variar según el tamaño y el tipo de fruta. Por ejemplo, una porción equivale a una manzana mediana, una banana pequeña, dos ciruelas o una rodaja de melón.

Los expertos recomiendan priorizar frutas frescas y de temporada, y limitar el consumo de jugos o frutas enlatadas con azúcares añadidos.