Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario completo de letras para el pago doble en abril

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años que cursan estudios superiores en instituciones seleccionadas de Michoacán. (Becas Benito Juárez)

El programa Beca Gertrudis Bocanegra anunció que en abril de 2026 los estudiantes beneficiarios recibirán pago doble, equivalente a 3 mil 800 pesos, como parte del apoyo para transporte universitario en Michoacán. La medida fue informada por Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, a través de sus canales oficiales, y forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El apoyo económico está dirigido a jóvenes de hasta 29 años matriculados en instituciones de educación superior consideradas prioritarias en Michoacán. El beneficio busca garantizar que ningún estudiante interrumpa sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su centro educativo. La beca consiste en mil 900 pesos bimestrales durante diez meses del ciclo escolar, con posibilidad de extenderse hasta 45 meses. Para quienes cursan la carrera de Medicina, el apoyo puede alcanzar hasta los 55 meses. Sin embargo, no se consideran julio y agosto por ser periodo vacacional.

El pago doble de la Beca Gertrudis Bocanegra en abril beneficiará a estudiantes cuyo primer apellido inicia con cualquier letra del abecedario.

De acuerdo con el calendario publicado por León, el pago doble de abril corresponde a quienes aparecen en la lista oficial agrupados según la inicial de su primer apellido. De esta forma, todos los beneficiarios con las letras que aparezcan en la lista recibirán 3 mil 800 pesos a partir del próximo 13 de abril. Es decir, en este periodo los estudiantes recibirán el pago correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril del ciclo escolar 2025-2026.

Cabe señalar que la Beca Gertrudis Bocanegra representa una herramienta para facilitar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la universidad, promoviendo trayectos más seguros para quienes viven en zonas alejadas de los centros educativos. El programa se mantiene como parte de los esfuerzos para reducir la deserción escolar por motivos económicos, apoyando a estudiantes del nivel superior en Michoacán con recursos para transporte.

Cada beneficiario recibirá 3 mil 800 pesos, monto que busca cubrir dos bimestres del apoyo para transporte universitario en Michoacán.

Calendario de pagos por letra para la Beca Gertrudis Bocanegra 2026

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

La distribución de pagos abarca diez meses, facilitando la permanencia estudiantil. Los beneficiarios pueden verificar el depósito doble de 3 mil 800 pesos revisando el saldo en las páginas oficiales.