Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y la Miss Universo Fátima Bosch

Aracely Arámbula desmiente el romance entre su hijo Miguel Gallego Arámbula y Fátima Bosch, aclarando que los mensajes publicados provienen de cuentas falsas (Infobae México / Jovani Pérez)

La actriz mexicana Aracely Arámbula desmintió los rumores sobre un supuesto romance entre su hijo Miguel Gallego Arámbula y la Miss Universo Fátima Bosch, al aclarar que los mensajes viralizados provienen de cuentas falsas.

Ante la circulación de supuestas conversaciones entre los jóvenes, Arámbula optó por compartir un video en el que la periodista Martha Figueroa explica que ni Miguel ni su hermano Daniel cuentan con perfiles públicos en redes sociales.

De este modo, la actriz negó cualquier vínculo sentimental entre su hijo y Fátima Bosch y advirtió que las publicaciones difundidas no tienen fundamento.

La verdad detrás de los rumores y cuentas falsas

Los rumores surgieron a raíz de capturas de pantalla que supuestamente mostraban mensajes de Miguel hacia Bosch. Estas imágenes, replicadas en redes sociales como Instagram y TikTok, alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.

La actriz mexicana confirma que ninguno de sus hijos, Miguel ni Daniel Gallego Arámbula, tiene perfiles públicos en redes sociales oficiales

Sin embargo, se confirmó que tales interacciones proceden de perfiles apócrifos y que los hermanos Gallego Arámbula no poseen presencia pública en redes sociales. Así, la circulación de mensajes asociados a sus nombres carece de autenticidad y responde a usuarios que buscan suplantar la identidad del joven.

Este escenario digital facilita la generación de cuentas falsas, incrementando los riesgos de desinformación y vulnerando la imagen de los hijos de celebridades. La reacción de Aracely Arámbula, al exponer la falsedad de los mensajes, enfatizó la importancia de distinguir entre información real y engaños virales.

Fátima Bosch y Miguel Gallego: Aracely Arámbula niega el supuesto romance (REUTERS/Luis Manuel Lopez)

Exposición mediática y control de la privacidad familiar

La figura de Miguel Gallego Arámbula adquirió relevancia recientemente tras años de anonimato. En marzo de 2026, su imagen fue difundida por el programa Ventaneando, lo que reavivó el interés público y provocó un aumento en la circulación de material sobre él en el entorno digital.

Las imágenes y perfiles atribuidos a Miguel Gallego Arámbula en TikTok son falsos y creados con inteligencia artificial

Tras la aparición de estas fotografías, comenzaron a divulgarse imágenes generadas o alteradas por inteligencia artificial que presentaban a Miguel en diferentes situaciones personales. No obstante, la familia reiteró que esas imágenes no son verdaderas ni corresponden al joven.

El parecido físico de Miguel con sus padres llamó la atención, pero cualquier intento de asociarlo a historias personales no verificadas ha sido rechazado. La inexistencia de perfiles legítimos en redes sociales respalda la postura de los padres frente a la protección de su intimidad.

Protección y límites a la privacidad de los hijos de celebridades

A diferencia de Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel y hermanastra de Miguel y Daniel, quien mantiene una presencia pública notoria, los hermanos Gallego Arámbula han permanecido protegidos del escrutinio mediático. Aracely Arámbula ha priorizado la protección de la identidad de sus hijos y ha evitado publicar fotografías de ellos en sus propias plataformas.

El caso de Miguel Gallego Arámbula puso en evidencia la proliferación de material manipulado y perfiles apócrifos tras la exposición mediática

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha incentivado la creación de filtros en medios de comunicación y empresas de entretenimiento para proteger la imagen de menores. Este resguardo se aplica especialmente en el caso de Daniel Gallego Arámbula, quien, con 17 años, continúa lejos de la exposición pública.