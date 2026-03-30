Semana Santa: cuándo terminan las vacaciones para la UAM, UNAM e IPN

Fotos: UAM//UNAM//IPN

El regreso a clases tras la Semana Santa presenta diferencias entre las principales universidades públicas de México.

Cada institución establece su propio calendario académico 2026, lo que da lugar a distintas fechas de regreso a las aulas.

Las universidades públicas de la Ciudad de México (UNAM, IPN y UAM) definirán por separado el fin de su periodo vacacional y el reinicio de clases tras la Semana Santa 2026.

Cuándo es el regreso a clases

La Universidad Nacional Autónoma de México concluye su receso el 6 de abril y reanuda clases el 7 de abril.

El Instituto Politécnico Nacional extiende el periodo hasta el 13 de abril, con regreso el 14 de ese mes.

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana cierra su trimestre el 1 de abril, detiene actividades los días 2, 3 y 4, y vuelve a clases el 5 de abril.

Fechas de regreso a clases por universidad

El periodo vacacional universitario abarca principalmente desde el 30 de marzo, aunque la fecha exacta de regreso varía según la institución.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el descanso se extiende del 30 de marzo al 6 de abril; las clases se retoman el 7 de abril.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el periodo vacacional más largo, suspende actividades del 30 de marzo al 13 de abril, por lo que las clases reinician el 14 de abril.

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), opera bajo un sistema trimestral.

El trimestre termina el 1 de abril y las actividades continúan en pausa los días 2, 3 y 4. El regreso a clases ocurre el 5 de abril, conforme a su calendario.

Estas diferencias evidencian que los estudiantes de educación superior no retoman clases simultáneamente, permitiendo a cada comunidad organizar su regreso según necesidades particulares.

¿Por qué varían las fechas en cada universidad?

La autonomía universitaria permite a cada casa de estudios definir su propio calendario académico.

A diferencia de la educación básica, donde las fechas son uniformes a nivel nacional, las universidades determinan la duración de semestres o trimestres, así como los días dedicados a exámenes y recesos.

Algunas instituciones priorizan pausas más largas para reorganizar las actividades académicas, mientras que otras apuestan por interrupciones breves para mantener la continuidad en los programas educativos.

La elección de fechas distintas responde a la estructura interna, los métodos de evaluación y los modelos educativos de cada universidad.

Descuentos y ventajas para universitarios en Semana Santa 2026

Durante Semana Santa, los estudiantes con credencial vigente de la UNAM, UAM, IPN u otras instituciones públicas pueden acceder a descuentos estudiantiles en distintos servicios y establecimientos.

Entre los beneficios más sobresalientes se encuentran tarifas preferenciales en transporte y actividades culturales.

También es posible obtener promociones en cines, museos, zonas arqueológicas y plataformas digitales educativas. Se suman ofertas en librerías, restaurantes, gimnasios y viajes, que amplían las opciones para aprovechar el receso.