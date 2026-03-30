México

Semana Santa: cuándo terminan las vacaciones para la UAM, UNAM e IPN

Los estudiantes deben estar al pendiente de los distintos cronogramas

Guardar
Convocatoria UNAM 2022, examen IPN 2022, Examen de admisión UAM
Fotos: UAM//UNAM//IPN

El regreso a clases tras la Semana Santa presenta diferencias entre las principales universidades públicas de México.

Cada institución establece su propio calendario académico 2026, lo que da lugar a distintas fechas de regreso a las aulas.

Las universidades públicas de la Ciudad de México (UNAM, IPN y UAM) definirán por separado el fin de su periodo vacacional y el reinicio de clases tras la Semana Santa 2026.

Cuándo es el regreso a clases

  • La Universidad Nacional Autónoma de México concluye su receso el 6 de abril y reanuda clases el 7 de abril.
  • El Instituto Politécnico Nacional extiende el periodo hasta el 13 de abril, con regreso el 14 de ese mes.
  • Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana cierra su trimestre el 1 de abril, detiene actividades los días 2, 3 y 4, y vuelve a clases el 5 de abril.

Fechas de regreso a clases por universidad

El periodo vacacional universitario abarca principalmente desde el 30 de marzo, aunque la fecha exacta de regreso varía según la institución.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el descanso se extiende del 30 de marzo al 6 de abril; las clases se retoman el 7 de abril.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el periodo vacacional más largo, suspende actividades del 30 de marzo al 13 de abril, por lo que las clases reinician el 14 de abril.

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), opera bajo un sistema trimestral.

El trimestre termina el 1 de abril y las actividades continúan en pausa los días 2, 3 y 4. El regreso a clases ocurre el 5 de abril, conforme a su calendario.

Estas diferencias evidencian que los estudiantes de educación superior no retoman clases simultáneamente, permitiendo a cada comunidad organizar su regreso según necesidades particulares.

¿Por qué varían las fechas en cada universidad?

La autonomía universitaria permite a cada casa de estudios definir su propio calendario académico.

A diferencia de la educación básica, donde las fechas son uniformes a nivel nacional, las universidades determinan la duración de semestres o trimestres, así como los días dedicados a exámenes y recesos.

Algunas instituciones priorizan pausas más largas para reorganizar las actividades académicas, mientras que otras apuestan por interrupciones breves para mantener la continuidad en los programas educativos.

La elección de fechas distintas responde a la estructura interna, los métodos de evaluación y los modelos educativos de cada universidad.

Descuentos y ventajas para universitarios en Semana Santa 2026

Durante Semana Santa, los estudiantes con credencial vigente de la UNAM, UAM, IPN u otras instituciones públicas pueden acceder a descuentos estudiantiles en distintos servicios y establecimientos.

Entre los beneficios más sobresalientes se encuentran tarifas preferenciales en transporte y actividades culturales.

También es posible obtener promociones en cines, museos, zonas arqueológicas y plataformas digitales educativas. Se suman ofertas en librerías, restaurantes, gimnasios y viajes, que amplían las opciones para aprovechar el receso.

Temas Relacionados

Vacaciones Semana SantaIPNUNAMUAMmexico-noticias

Más Noticias

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Con casi seis décadas de historia, la cancha de Santa Úrsula se prepara para recibir el Mundial 2026 y ser por tercera vez una sede del torneo de la FIFA

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Los recientes comentarios de la actriz han provocado indignación entre seguidores del reality, mientras aumenta la presión y continúan los debates en redes sociales

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Abrirán en CDMX cinco albercas durante Semana Santa: en estos lugares estarán ubicadas

Estos espacios en la Ciudad de México operarán de manera gratuita para todo el público y en horarios detallados

Abrirán en CDMX cinco albercas durante Semana Santa: en estos lugares estarán ubicadas

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Comparsas, danzantes y personajes tradicionales participaron en el recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo como parte de esta celebración cultural

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

DEPORTES

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular