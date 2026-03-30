México

Marc Crosas explota contra la prensa deportiva tóxica mientras Álvaro Morales lanza dardos con exfutbolistas “princesos”

Los conductores de ESPN y TUDN tuvieron opiniones encontradas que resonaron fuerte en redes sociales

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Encuadre dividido de dos hombres: uno con cabello oscuro y barba a la izquierda, y otro con cabello rubio claro, barba y un tatuaje en el cuello a la derecha
Los comentaristas deportivos Álvaro Morales y Marc Crosas en un encuadre dividido, discutiendo apasionadamente sobre los abucheos dirigidos a la selección mexicana. (Instagram)

Los olés y aplausos de la afición mexicana a la selección de Portugal durante un juego amistoso realizado el pasado 28 de marzo en el Estadio Banorte abrieron un debate público que ha dividido a la prensa deportiva. En esa intensa conversación, las voces de Álvaro Morales y Marc Crosas contrastan y resuenan con intensidad.

Marc Crosas explota contra la frivolidad de la prensa deportiva

Crosas, quien incursionó en la televisión luego de que una lesión lo retirara de las canchas, discrepó con la idea de una afición resentida y limitada para entender el futbol, señalamientos que propios compañeros de TUDN plantearon tras el encuentro.

Durante una emisión del programa Línea de Cuatro, Crosas fijó una postura crítica en la que incluyó al espacio en el que participaba.

“¿Qué vendemos? Hemos estado una semana, perdón, maman** con Memo Ochoa, que es el tercer arquero intrascendente de la Selección Mexicana. ¿Ese es el problema de México? ¿Quién va a ser el tercer arquero? Aquí en la casa, en otras televisoras. Luego no podemos pedirle a la gente que vaya y analice en el estadio", expresó.

El analista deportivo fue más profundo y frontal, e indicó que esa contradicción es representada por un propio analista de TUDN: “El señor David Faitelson, que ayer se rasgaba las vestiduras en la transmisión de ‘no entiendo los abucheos y no sé qué’, cuando se ha pasado años destrozando a la selección y no valorando absolutamente nada”.

Aunque no validó actitudes como el grito homofóbico contra el portero José Raúl “El Tala” Rangel, sostuvo que las televisoras tienen injerencia en polarizar a la afición: “Nos duele como mexicanos, pero nosotros desde aquí, desde estos lugares de responsabilidad, hemos ido construyendo todo eso también. Y tenemos que aceptar esa responsabilidad y esa parte de culpa, todos“.

Álvaro Morales, con barba y traje, y Marc Crosas, con cabello rubio, en un estudio de TV, gesticulando durante un debate. Pantallas con noticias de fútbol
Los analistas de fútbol Álvaro Morales y Marc Crosas debaten acaloradamente sobre el abucheo a la Selección Mexicana en un programa de televisión deportiva. (Captura de pantalla: YouTube)

Álvaro Morales lanza dardo contra “princesos” de la televisión

Mientras las expresiones de Crosas resonaban en X —antes Twitter—, el controvertido analista de ESPN, Álvaro Morales, defendió a la afición mexicana y los formatos de mesas de análisis con controversia, donde él es un referente.

Al comienzo de Futbol Picante, Morales fijó una postura contra lo que llamó “princesos” de la televisión: “No voy a dar nombres para no hacerlos famosos, pero ahora resulta que hay una campaña de princesos que están molestos porque la afición abucheó a la selección mexicana de futbol”.

Fiel a su estilo mordaz, “El Brujo” lanzó un dardo que rápidamente fue conectado con referentes de TUDN: “Que no se les olvide que es futbol profesional y es un producto de mercado y debe haber un consumidor para que subsista, lo cual le interesa a los dueños. No estamos para educar a los consumidores; que los eduquen en su casa”.

Finalmente, cuestionó los intereses que mueven a analistas que defienden a capa y espada a la selección mexicana.

“Si estos princesos tienen miedo de perder su relación con patrocinios, con socios comerciales, quieren un hueso de la federación o el propio futbol los ha expulsado y ha escupido, y se han amargado. Y ahora resulta que tienen que dar cursitos en los que no van ni dos personas, pues es problema de ellos”.
Captura de pantalla de un tuit de David Faitelson con su foto de perfil y el texto en español criticando a ex futbolistas, entrenadores y directivos
El periodista David Faitelson compartió en redes sociales su crítica hacia los ex futbolistas, ex entrenadores y ex directivos que, según él, son parte del "círculo rojo" y contribuyen a la mediocridad del fútbol mexicano. (David Faitelson: X)

Al margen de las declaraciones de Morales, a través de su cuenta en X, David Faitelson reaccionó a los señalamientos de su compañero en TUDN: “Uno de los grandes problemas del futbol mexicano es ese ‘círculo rojo’ de ex futbolistas, ex entrenadores y ex directivos que fueron parte integral de la mediocridad y la pobreza histórica de nuestro futbol, que sacaron grandes tajadas de él y que tratan de conservar ese lucrativo negocio. Ellos no lo entienden. Son parte del problema. Los abucheos son también para ellos. Les molestan”, zanjó.

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