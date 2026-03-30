México

Cuántos alumnos aceptará la UNAM en su nueva carrera de Química Cosmética Industrial

La próxima generación recibirá formación multidisciplinaria en la FES Cuautitlán

Guardar
Portada UNAM Rectoría
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La nueva carrera UNAM de Química Cosmética Industrial se ofrecerá en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Este programa, el número 134 en la oferta académica de la universidad, abrirá un cupo inicial de aproximadamente 20 estudiantes y se presenta como la primera licenciatura de este tipo en México.

La Universidad Nacional Autónoma de México admitirá cerca de 20 alumnas y alumnos en la Licenciatura en Química Cosmética Industrial, cuyo ingreso será directo y modalidad presencial.

Dónde se puede cursar Química Cosmética Industrial

El programa se cursa en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, tiene una duración de nueve semestres, 57 asignaturas y otorga 380 créditos.

Actualmente, los procesos y requisitos precisos de admisión aún no han sido detallados.

El plan de estudios de esta licenciatura abarca nueve semestres, donde los seleccionados completarán 57 materias y sumarán 380 créditos académicos.

Todas las actividades serán presenciales y se llevarán a cabo exclusivamente en el campus de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ingresar a Química Cosmética Industrial en la UNAM

El ingreso a esta carrera se realizará bajo el esquema de ingreso directo, exclusivo del formato presencial.

Según la información disponible, no se han publicado aún requisitos específicos ni el calendario de apertura para el registro de aspirantes.

De qué trata la nueva carrera de la UNAM

El Consejo Universitario diseñó el programa para integrar bases científicas, tecnológicas y normativas de alto nivel, junto con una orientación multidisciplinaria.

El objetivo es preparar especialistas capaces de diseñar, formular, evaluar y gestionar productos cosméticos innovadores que cumplan estándares internacionales de calidad, seguridad y sostenibilidad.

La estructura curricular también promueve la responsabilidad ética y el compromiso ambiental, considerando la perspectiva de género y la diversidad cultural.

Se busca así que las y los estudiantes desarrollen una visión crítica ante los desafíos y regulaciones tanto nacionales como internacionales del sector.

El peso de la industria cosmética en México y oportunidades laborales

La importancia de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial está relacionada con el tamaño y proyección del sector en México.

El país es el segundo mercado en América Latina en cosmética y perfumería y ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producción. En 2023, el mercado nacional de cosméticos alcanzó un valor de USD 17,2 millones y aportó 0,7% al producto interno bruto manufacturero.

La industria cuenta con más de 250.000 empleos directos e indirectos, además de 22.700 personas ocupadas en la elaboración de artículos farmacéuticos y cosméticos durante el tercer trimestre de 2024.

México se beneficia de una localización geográfica estratégica y gran biodiversidad, lo que refuerza su presencia en los mercados de exportación de América del Norte y Centroamérica.

La incorporación de esta nueva licenciatura refleja el impulso de la UNAM por formar profesionales con una visión innovadora en un sector de relevancia internacional.

Temas Relacionados

Química Cosmética IndustrialUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Comparsas, danzantes y personajes tradicionales participaron en el recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo como parte de esta celebración cultural

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Clara Brugada, Ciltali Hernández y otras mujeres recuerdan a Margarita Maza en el bicentenario de su nacimiento

Funcionarias refirieron que la labor diplomática de la homenajeada evitó reconocimientos internacionales a grupos que amenazaban la soberanía nacional

Clara Brugada, Ciltali Hernández y otras mujeres recuerdan a Margarita Maza en el bicentenario de su nacimiento

Tostadas de tinga de zanahoria, ideales para cuaresma y reducir el consumo de carne

Una propuesta sabrosa y ligera que transforma la comida tradicional en una experiencia fresca para quienes buscan alternativas vegetales en días especiales

Tostadas de tinga de zanahoria, ideales para cuaresma y reducir el consumo de carne

Cuáles son las propiedades medicinales del aguacate

Descubre cómo incorporar este alimento en platillos diarios puede marcar una diferencia en tu bienestar físico y mental

Cuáles son las propiedades medicinales del aguacate
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

DEPORTES

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México