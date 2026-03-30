Cuántos alumnos aceptará la UNAM en su nueva carrera de Química Cosmética Industrial

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La nueva carrera UNAM de Química Cosmética Industrial se ofrecerá en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Este programa, el número 134 en la oferta académica de la universidad, abrirá un cupo inicial de aproximadamente 20 estudiantes y se presenta como la primera licenciatura de este tipo en México.

La Universidad Nacional Autónoma de México admitirá cerca de 20 alumnas y alumnos en la Licenciatura en Química Cosmética Industrial, cuyo ingreso será directo y modalidad presencial.

Dónde se puede cursar Química Cosmética Industrial

El programa se cursa en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, tiene una duración de nueve semestres, 57 asignaturas y otorga 380 créditos.

Actualmente, los procesos y requisitos precisos de admisión aún no han sido detallados.

El plan de estudios de esta licenciatura abarca nueve semestres, donde los seleccionados completarán 57 materias y sumarán 380 créditos académicos.

Todas las actividades serán presenciales y se llevarán a cabo exclusivamente en el campus de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ingresar a Química Cosmética Industrial en la UNAM

El ingreso a esta carrera se realizará bajo el esquema de ingreso directo, exclusivo del formato presencial.

Según la información disponible, no se han publicado aún requisitos específicos ni el calendario de apertura para el registro de aspirantes.

De qué trata la nueva carrera de la UNAM

El Consejo Universitario diseñó el programa para integrar bases científicas, tecnológicas y normativas de alto nivel, junto con una orientación multidisciplinaria.

El objetivo es preparar especialistas capaces de diseñar, formular, evaluar y gestionar productos cosméticos innovadores que cumplan estándares internacionales de calidad, seguridad y sostenibilidad.

La estructura curricular también promueve la responsabilidad ética y el compromiso ambiental, considerando la perspectiva de género y la diversidad cultural.

Se busca así que las y los estudiantes desarrollen una visión crítica ante los desafíos y regulaciones tanto nacionales como internacionales del sector.

El peso de la industria cosmética en México y oportunidades laborales

La importancia de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial está relacionada con el tamaño y proyección del sector en México.

El país es el segundo mercado en América Latina en cosmética y perfumería y ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producción. En 2023, el mercado nacional de cosméticos alcanzó un valor de USD 17,2 millones y aportó 0,7% al producto interno bruto manufacturero.

La industria cuenta con más de 250.000 empleos directos e indirectos, además de 22.700 personas ocupadas en la elaboración de artículos farmacéuticos y cosméticos durante el tercer trimestre de 2024.

México se beneficia de una localización geográfica estratégica y gran biodiversidad, lo que refuerza su presencia en los mercados de exportación de América del Norte y Centroamérica.

La incorporación de esta nueva licenciatura refleja el impulso de la UNAM por formar profesionales con una visión innovadora en un sector de relevancia internacional.