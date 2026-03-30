Así funcionaba la estafa de la Tía Paty en Nuevo León; los responsables fueron detenidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente detención de dos personas expuso el verdadero funcionamiento de La Tía Paty, una cuenta de Instagram que, bajo la apariencia de entretenimiento y chismes, operaba como un sistema de extorsión y difamación digital en Nuevo León.

La Fiscalía de Nuevo León identificó a Astrid “N” y César “N” como principales administradores del esquema, señalados por amenazar y exigir pagos a cambio de no divulgar información comprometedora de los usuarios.

El mecanismo de estafa de la cuenta “La Tía Paty” se basaba en recopilar, sin consentimiento, datos personales y sensibles de sus seguidores en Instagram.

Posteriormente, los operadores usaban esta información para intimidar a las víctimas y exigirles dinero, amenazando con hacer públicos mensajes privados, fotografías o detalles comprometedores si no cumplían sus demandas.

Presentándose como un perfil de chismes virales y notas sobre figuras reconocidas, la cuenta “La Tía Paty” llegó a tener más de 118.000 seguidores en su perfil activo (@tiapatypatita).

Con el paso del tiempo, el espacio amplió su alcance y también dirigió publicaciones hacia ciudadanos comunes, multiplicando así el número de afectados y el impacto emocional y social en Monterrey.

Cómo operaba la estafa de La Tía Paty en Instagram

crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

El método principal consistía en obtener datos personales para después amenazar con difundirlos públicamente.

Las víctimas recibían mensajes directos donde se les exigía un pago para evitar la publicación de fotos, conversaciones que evidenciaban infidelidades o datos delicados.

El esquema aprovechaba el temor a la exposición digital, especialmente entre jóvenes y personas activas en Instagram.

La página empezó señalando a celebridades, pero luego cualquier usuario podía ser publicado, lo que generó acoso digital y amplificó el riesgo de daño reputacional.

Otras modalidades y redes vinculadas a La Tía Paty

Además de la extorsión, se sabe que la cuenta funcionaba como plataforma de reclutamiento y promoción de servicios sexuales.

El “catálogo de damas de compañía” ofrecía a quienes pagaran la posibilidad de aparecer en la lista y contactar a interesados.

La Fiscalía de Nuevo León reportó que el 25 de marzo capturó a Astrid “N” y César “N”, presuntos operadores de la cuenta, quienes enfrentarán cargos por extorsión y vínculos con esquemas de servicios sexuales en redes sociales.

Cómo evitar extorsión digital

1. Configura tu cuenta como privada

Limita el acceso a tu perfil solo a personas aprobadas. De este modo, reduces el riesgo de que desconocidos accedan a tu contenido y te contacten con fines maliciosos.

2. No compartas información personal ni imágenes íntimas

Evita enviar fotos, videos o datos personales a través de mensajes directos, incluso si la otra persona parece confiable o comparte contenido propio. Los extorsionadores suelen manipular a sus víctimas para obtener material sensible.

3. Desconfía de mensajes no solicitados

Ignora o bloquea mensajes de cuentas desconocidas, especialmente si te proponen ofertas, colaboraciones o favores sospechosos. No abras enlaces que recibas por mensajes directos ni en bios de cuentas ajenas.

4. Habilita la autenticación en dos pasos (2FA)

Activa la verificación en dos pasos para agregar una capa extra de seguridad a tu cuenta. Esto dificulta que terceros accedan a tu perfil incluso si obtienen tu contraseña.

5. Usa contraseñas fuertes y exclusivas

Crea contraseñas largas, combinando letras, números y símbolos. No reutilices contraseñas de otras plataformas y actualízalas regularmente.

6. Verifica la autenticidad de perfiles y comunicaciones

Desconfía de cuentas que imitan marcas, celebridades o soporte técnico de Instagram. Revisa detalles como el nombre de usuario, la calidad de las imágenes y la cantidad de seguidores para detectar perfiles falsos.

7. No pagues ni cedas ante extorsiones

Si recibes amenazas, no accedas a las exigencias ni envíes dinero. Los extorsionadores suelen insistir con nuevas demandas.

8. Documenta y reporta

Guarda pruebas (capturas de pantalla, mensajes) y repórtalas a Instagram y a las autoridades. El reporte ayuda a frenar a los responsables y protege a otros usuarios.

9. Limita la información en tu biografía y publicaciones

No publiques datos como tu dirección, número de teléfono o correo personal en tu perfil ni en tus historias.

10. Consulta herramientas especializadas si eres víctima

Existen plataformas para eliminar imágenes íntimas de internet y organismos que apoyan a víctimas de extorsión digital.