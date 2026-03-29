Semana Santa 2026: ¿Por qué se regala agua en el Viernes de Dolores? El significado que pocos conocen

En Semana Santa, el Viernes de Dolores ocupa un lugar especial dentro de las celebraciones católicas. Esta fecha, que antecede al Domingo de Ramos, está dedicada a honrar el sufrimiento de la Virgen María ante la pasión y muerte de su hijo, Jesucristo.

En este marco surge una de las costumbres más representativas en México: regalar agua a quienes visitan los altares. Lejos de ser un gesto cotidiano, esta práctica tiene un profundo significado simbólico. El agua representa las lágrimas que, según la tradición religiosa, derramó la Virgen durante los momentos más dolorosos de la crucifixión.

Este acto se mantiene vivo en hogares, templos y espacios comunitarios, donde las familias preparan altares y reciben a los visitantes con esta bebida como símbolo de consuelo y empatía.

“¿Ya lloró la Virgen?”: una frase cargada de simbolismo

Uno de los elementos más distintivos del Viernes de Dolores es la pregunta que acompaña la entrega del agua: “¿Ya lloró la Virgen?”. Esta expresión no solo funciona como saludo, sino como una invitación a reflexionar sobre el dolor, la fe y la compasión.

Responder afirmativamente permite al visitante recibir el agua, que simboliza no solo las lágrimas de María, sino también un gesto de acompañamiento espiritual. Es, en esencia, una manera de compartir el duelo y recordar el sacrificio que se conmemora en estos días.

El significado de los colores del agua

Una característica que distingue esta tradición es el uso de aguas de distintos colores, cada uno con un simbolismo particular que refuerza el sentido religioso del ritual:

Agua blanca: representa la pureza de la Virgen María.

Agua verde: simboliza la esperanza en la resurrección.

Agua roja: alude a la sangre derramada por Cristo durante la crucifixión.

Agua naranja: evoca el atardecer en el Calvario, momento clave de la Pasión.

En algunos altares también se incorporan semillas de chía, ya sea dentro del agua o como decoración. Estas pequeñas esferas negras representan las lágrimas de la Virgen, reforzando el simbolismo del dolor y la tristeza.

Altares que preservan la memoria y la fe

Los altares del Viernes de Dolores son el corazón de esta tradición. Suelen decorarse con flores, papel picado, veladoras e imágenes religiosas, además de recipientes con aguas de colores cuidadosamente preparadas.

En algunas regiones del país, incluso se sustituye el agua por nieve (helado) de distintos sabores, manteniendo la gama cromática y el significado simbólico. Esta adaptación demuestra cómo la tradición evoluciona sin perder su esencia.

Más allá del componente religioso, estos altares también cumplen una función social: fortalecen la convivencia comunitaria, invitan al diálogo y permiten transmitir valores culturales a las nuevas generaciones.

Procesión de Semana Santa frente a la Catedral de Granada, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Nicaragua que han sido prohibidas en los últimos años (Foto cortesía Aleteia).

Una tradición vigente en la Semana Santa 2026

A pesar del paso del tiempo, el Viernes de Dolores continúa siendo una de las expresiones culturales más arraigadas en México. La entrega de agua, acompañada de simbolismo y ritualidad, mantiene vigente una práctica que conecta la fe con la identidad colectiva.

En la Semana Santa 2026, esta tradición vuelve a cobrar relevancia no solo como acto religioso, sino como una manifestación de comunidad, memoria y empatía. El agua, en sus distintos colores, sigue recordando que el dolor también puede compartirse y transformarse en un gesto de unión.