México

Semana Santa 2026: ¿Por qué se regala agua en el Viernes de Dolores? El significado que pocos conocen

En México, el Viernes de Dolores es una de las tradiciones más emotivas de la Semana Santa, regalar agua no es un acto casual

Guardar
Imagen QAPO6OPDNNFLDC6Z4U4NAJID4U

En Semana Santa, el Viernes de Dolores ocupa un lugar especial dentro de las celebraciones católicas. Esta fecha, que antecede al Domingo de Ramos, está dedicada a honrar el sufrimiento de la Virgen María ante la pasión y muerte de su hijo, Jesucristo.

En este marco surge una de las costumbres más representativas en México: regalar agua a quienes visitan los altares. Lejos de ser un gesto cotidiano, esta práctica tiene un profundo significado simbólico. El agua representa las lágrimas que, según la tradición religiosa, derramó la Virgen durante los momentos más dolorosos de la crucifixión.

Este acto se mantiene vivo en hogares, templos y espacios comunitarios, donde las familias preparan altares y reciben a los visitantes con esta bebida como símbolo de consuelo y empatía.

“¿Ya lloró la Virgen?”: una frase cargada de simbolismo

Uno de los elementos más distintivos del Viernes de Dolores es la pregunta que acompaña la entrega del agua: “¿Ya lloró la Virgen?”. Esta expresión no solo funciona como saludo, sino como una invitación a reflexionar sobre el dolor, la fe y la compasión.

Responder afirmativamente permite al visitante recibir el agua, que simboliza no solo las lágrimas de María, sino también un gesto de acompañamiento espiritual. Es, en esencia, una manera de compartir el duelo y recordar el sacrificio que se conmemora en estos días.

Imagen XISONVERDRDUFJW7JOJPYW7III

El significado de los colores del agua

Una característica que distingue esta tradición es el uso de aguas de distintos colores, cada uno con un simbolismo particular que refuerza el sentido religioso del ritual:

  • Agua blanca: representa la pureza de la Virgen María.
  • Agua verde: simboliza la esperanza en la resurrección.
  • Agua roja: alude a la sangre derramada por Cristo durante la crucifixión.
  • Agua naranja: evoca el atardecer en el Calvario, momento clave de la Pasión.

En algunos altares también se incorporan semillas de chía, ya sea dentro del agua o como decoración. Estas pequeñas esferas negras representan las lágrimas de la Virgen, reforzando el simbolismo del dolor y la tristeza.

Altares que preservan la memoria y la fe

Los altares del Viernes de Dolores son el corazón de esta tradición. Suelen decorarse con flores, papel picado, veladoras e imágenes religiosas, además de recipientes con aguas de colores cuidadosamente preparadas.

En algunas regiones del país, incluso se sustituye el agua por nieve (helado) de distintos sabores, manteniendo la gama cromática y el significado simbólico. Esta adaptación demuestra cómo la tradición evoluciona sin perder su esencia.

Más allá del componente religioso, estos altares también cumplen una función social: fortalecen la convivencia comunitaria, invitan al diálogo y permiten transmitir valores culturales a las nuevas generaciones.

Procesión de Semana Santa frente a la Catedral de Granada, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Nicaragua que han sido prohibidas en los últimos años (Foto cortesía Aleteia).
Procesión de Semana Santa frente a la Catedral de Granada, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Nicaragua que han sido prohibidas en los últimos años (Foto cortesía Aleteia).

Una tradición vigente en la Semana Santa 2026

A pesar del paso del tiempo, el Viernes de Dolores continúa siendo una de las expresiones culturales más arraigadas en México. La entrega de agua, acompañada de simbolismo y ritualidad, mantiene vigente una práctica que conecta la fe con la identidad colectiva.

En la Semana Santa 2026, esta tradición vuelve a cobrar relevancia no solo como acto religioso, sino como una manifestación de comunidad, memoria y empatía. El agua, en sus distintos colores, sigue recordando que el dolor también puede compartirse y transformarse en un gesto de unión.

Temas Relacionados

Semana Santa 2026Viernes SantoViernes de Doloresregalar aguamexico-noticias

Más Noticias

¿Padres pueden cobrar pensión IMSS de un hijo fallecido? Esto resolvió la Suprema Corte en 2026

Tras un fallo de la SCJN que declaró inconstitucional su exclusión como beneficiarios

¿Padres pueden cobrar pensión IMSS de un hijo fallecido? Esto resolvió la Suprema Corte en 2026

Alberca Encantada: actividades para niños y niñas en CDMX esta Semana Santa

El Complejo Cultural de Los Pinos tiene una gran oferta de actividades

Alberca Encantada: actividades para niños y niñas en CDMX esta Semana Santa

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteos de este 28 de marzo 2026

Si participaste en la modalidad clásica o de las tres, consulta aquí las cifras sorteadas del sábado y descubre tu fortuna

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteos de este 28 de marzo 2026

¿Te multaron en CDMX? Así puedes obtener hasta 90% de descuento en tu infracción en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa de regularización fiscal que permite a los automovilistas pagar solo el 10% de sus multas de tránsito

¿Te multaron en CDMX? Así puedes obtener hasta 90% de descuento en tu infracción en 2026

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

ENTRETENIMIENTO

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

DEPORTES

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Cada vez más cerca: México se prepara para su tercer anfitrionato de la Copa del Mundo

DT Portugal aplaude a México y explica por qué Paulinho tal vez no llegue al Mundial al competir con Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos

Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel

México y Portugal igualan sin goles en la reinauguración del Estadio Ciudad de México