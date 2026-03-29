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¿Ya llegó a México? Qué se sabe de la nueva variante de Covid-19, BA.3.2 o “Cigarra”: estos son los síntomas

Derivado de Ómicron, esta variante ha generado interés entre autoridades sanitarias por su rápida propagación y características

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Foto: Imagen ilustrativa, generada con IA
Foto: Imagen ilustrativa, generada con IA

La aparición de nuevas variantes de COVID-19 continúa bajo vigilancia internacional, y una de las que más ha llamado la atención recientemente es la variante BA.3.2, también conocida como “Cigarra” o “Cicada”. Este linaje, derivado de Ómicron, ha generado interés entre autoridades sanitarias por su rápida propagación y características genéticas.

Aunque no se trata de una variante considerada más peligrosa hasta el momento, su comportamiento ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mantenga bajo monitoreo, especialmente por su posible capacidad de evadir la inmunidad previa.

¿Qué es la variante BA.3.2 o “Cigarra”?

La variante BA.3.2 de COVID-19 es un sublinaje de Ómicron identificado inicialmente en Sudáfrica a finales de 2024 y que se ha extendido a diversos países en 2025 y 2026.

También llamada “Cicada” en inglés (y “Cigarra” en español), esta variante ha sido catalogada como una variante bajo vigilancia, debido a su alto número de mutaciones y su potencial de evasión inmunológica.

Especialistas señalan que presenta decenas de cambios en la proteína spike, lo que podría influir en su capacidad para propagarse o esquivar defensas previas del organismo.

¿Por qué preocupa la variante “Cigarra”?

El principal motivo de atención no es su gravedad, sino su capacidad de transmisión y escape inmunitario.

  • Puede evadir parcialmente la inmunidad generada por vacunas o infecciones previas.
  • Ha mostrado rápida expansión internacional en distintos continentes.
  • Se mantiene bajo vigilancia para evaluar su impacto real en la salud pública.

Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia de que cause cuadros más graves ni un aumento en hospitalizaciones o muertes.

¿Cuáles son los síntomas de la variante BA.3.2?

Los síntomas asociados a la variante BA.3.2 o Cigarra son muy similares a los de otras variantes de COVID-19. Entre los más comunes se encuentran:

  • Fiebre
  • Tos
  • Dolor de garganta
  • Congestión nasal
  • Fatiga
  • Pérdida del olfato o del gusto

Expertos coinciden en que no presenta síntomas distintivos, por lo que su diagnóstico depende de pruebas y vigilancia epidemiológica.

Detectan nueva variante en 25 estados de EEUU

La variante BA.3.2 ha sido detectada en al menos 25 estados de Estados Unidos durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades sanitarias han identificado su presencia tanto en muestras clínicas como en aguas residuales, lo que permite rastrear su circulación incluso antes de que se registren casos confirmados en pacientes.

El primer caso en territorio estadounidense se remonta a junio de 2025, cuando fue detectado en un viajero procedente de Países Bajos. Desde entonces, la vigilancia genómica ha permitido seguir su expansión en distintas regiones del país.

A pesar de su presencia en múltiples estados, especialistas señalan que la circulación de esta variante sigue siendo baja y no ha provocado un aumento significativo en hospitalizaciones o casos graves, aunque se mantiene bajo estrecha vigilancia por su posible capacidad de evasión inmunológica.

¿Ya llegó a México la variante “Cigarra”?

Hasta finales de marzo de 2026, no se han confirmado casos de la variante BA.3.2 en México, de acuerdo con reportes de autoridades sanitarias.

No obstante, ya se ha detectado en al menos 23 países, incluyendo algunas naciones de América Latina, por lo que especialistas no descartan su eventual llegada al país.

¿Vacunas previas siguen funcionando?

A pesar de su capacidad de evasión inmunológica, las autoridades sanitarias señalan que:

  • Las vacunas podrían tener menor efectividad para prevenir contagios
  • Pero siguen siendo clave para evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte

Por ello, se mantiene la recomendación de vacunación y refuerzos, así como medidas básicas de prevención.

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