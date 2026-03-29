México

Pensión para Personas con Discapacidad 2026: últimas horas para registrarte HOY domingo 29 de marzo y recibir más de 3 mil pesos

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, hizo un llamado a aquellos que no se hayan registrado lo hagan en este último día de inscripciones

Guardar
La Pensión para Personas con Discapacidad es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Pensión para Personas con Discapacidad es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión para Personas con Discapacidad 2026 es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a personas con discapacidad permanente que residen en el país.

Su objetivo principal consiste en garantizar un apoyo económico bimestral para mejorar las condiciones de vida de quienes enfrentan barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que dificultan su inclusión plena en la sociedad y el acceso a derechos básicos.

El beneficio está orientado a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos hasta los 64 años que acrediten una discapacidad permanente, priorizando sectores en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas y zonas rurales.

La pensión busca reducir la desigualdad social y promover la integración de personas con discapacidad a actividades educativas, laborales y comunitarias.

La mandataria federal precisó qué personas pueden acceder a este programa social, dado que la edad para solicitarlo disminuirá. Crédito: Tiktok/@claudiasheinbaum.

Además, contribuye a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y movilidad. La administración y operación del programa está a cargo de la Secretaría de Bienestar, que establece mecanismos de registro, supervisión y seguimiento para evitar duplicidades y garantizar la transparencia en la entrega de recursos.

El acceso a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026 representa un derecho y una herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más incluyente y equitativa, en línea con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y discapacidad.

Registro de la Pensión para Personas con Discapacidad 2026

El Gobierno de México anunció que este domingo 29 de marzo es el último día para que aquellos interesados en pertenecer a este programa social y recibir un total de 3 mil 300 pesos bimestrales.

Cabe destacar que el acceso a este programa social se llevó a cabo de manera presencial desde el pasado lunes 23 de marzo.

Por lo tanto, el periodo de inscripciones fue del lunes 23 al domingo 29 de marzo en los respectivos módulos más cercanos al domicilio de los futuros beneficiarios.

Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.
Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.

La hora límite es a las 16:00 horas cuando cierran los módulos; por lo tanto, si aún no te inscribes en este programa social, toma tus documentos y ve corriendo al módulo más cercano para pertenecer a la Pensión Personas con Discapacidad del Gobierno de México.

Para conocer el módulo más cercano al domicilio del solicitante, se tiene que acudir con la documentación correspondiente. En caso de no conocer el sitio para el registro, se puede consultar en gob.mx/bienestar.

La documentación necesaria fue dada a conocer por el Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar.

¿Qué documentos necesito para registrarme a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026 en este mes de marzo?

La documentación necesaria para pertenecer a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026 es la siguiente, de acuerdo a lo informado por la Secretaría del Bienestar y su titular Ariadna Montiel.

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
  • CURP Impresión reciente
  • Acta de nacimiento (Legible)
  • Comprobante de domicilio No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Certificado de Discapacidad Emitido por alguna Institución Pública de Salud
  • Teléfono de contacto Celular y de casa
Documentos para registrarte a la Pensión para Personas con Discapacidad. Foto: X/@A_MontielR.
Documentos para registrarte a la Pensión para Personas con Discapacidad. Foto: X/@A_MontielR.

Temas Relacionados

Pensión para Personas con DiscapacidadPensión para Personas con Discapacidad 2026Programas SocialesPrograma SocialPensiónProgramas del BienestarPensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Pensión BienestarPensión Bienestar 2026mexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Como resultado del cateo también fueron incautados diversos vehículos

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Alcaldesa de Iztapalapa responde a Quadri ante polémico comentario: “¡Enhorabuena que se iztapalapice el Mundial!”

Usuarios de redes calificaron de clasista el comentario del excandidato a la presidencia; también provocó reacciones de otros actores políticos como Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano

Alcaldesa de Iztapalapa responde a Quadri ante polémico comentario: “¡Enhorabuena que se iztapalapice el Mundial!”

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este lunes 30 de marzo

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este lunes 30 de marzo

“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

Previo a su participación en el festival Tecate Pa´l Norte, el bajista lanzó un ácido comentario que no pasó desapercibido en redes sociales

“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

Colectivos buscadores de personas rechazan cifras de Sheinbaum y denuncian falta de participación de familias

Las organizaciones civiles advirtieron que condicionar la desaparición al registro de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema

Colectivos buscadores de personas rechazan cifras de Sheinbaum y denuncian falta de participación de familias
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

ENTRETENIMIENTO

“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

“Resonante” debuta en Canal 22, el programa de sesiones en vivo con artistas emergentes en espacios de la CDMX

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

Erik Rubín ya no esconde el amor y posa con su novia y su hija Nina en el Pa’l Norte

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y ella reacciona diciendo: “es mi suegra”

DEPORTES

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México