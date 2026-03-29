Pensión para Personas con Discapacidad 2026: últimas horas para registrarte HOY domingo 29 de marzo y recibir más de 3 mil pesos

La Pensión para Personas con Discapacidad es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión para Personas con Discapacidad 2026 es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a personas con discapacidad permanente que residen en el país.

Su objetivo principal consiste en garantizar un apoyo económico bimestral para mejorar las condiciones de vida de quienes enfrentan barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que dificultan su inclusión plena en la sociedad y el acceso a derechos básicos.

El beneficio está orientado a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos hasta los 64 años que acrediten una discapacidad permanente, priorizando sectores en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas y zonas rurales.

La pensión busca reducir la desigualdad social y promover la integración de personas con discapacidad a actividades educativas, laborales y comunitarias.

La mandataria federal precisó qué personas pueden acceder a este programa social, dado que la edad para solicitarlo disminuirá. Crédito: Tiktok/@claudiasheinbaum.

Además, contribuye a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y movilidad. La administración y operación del programa está a cargo de la Secretaría de Bienestar, que establece mecanismos de registro, supervisión y seguimiento para evitar duplicidades y garantizar la transparencia en la entrega de recursos.

El acceso a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026 representa un derecho y una herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más incluyente y equitativa, en línea con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y discapacidad.

Registro de la Pensión para Personas con Discapacidad 2026

El Gobierno de México anunció que este domingo 29 de marzo es el último día para que aquellos interesados en pertenecer a este programa social y recibir un total de 3 mil 300 pesos bimestrales.

Cabe destacar que el acceso a este programa social se llevó a cabo de manera presencial desde el pasado lunes 23 de marzo.

Por lo tanto, el periodo de inscripciones fue del lunes 23 al domingo 29 de marzo en los respectivos módulos más cercanos al domicilio de los futuros beneficiarios.

Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.

La hora límite es a las 16:00 horas cuando cierran los módulos; por lo tanto, si aún no te inscribes en este programa social, toma tus documentos y ve corriendo al módulo más cercano para pertenecer a la Pensión Personas con Discapacidad del Gobierno de México.

Para conocer el módulo más cercano al domicilio del solicitante, se tiene que acudir con la documentación correspondiente. En caso de no conocer el sitio para el registro, se puede consultar en gob.mx/bienestar.

La documentación necesaria fue dada a conocer por el Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar.

¿Qué documentos necesito para registrarme a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026 en este mes de marzo?

La documentación necesaria para pertenecer a la Pensión para Personas con Discapacidad 2026 es la siguiente, de acuerdo a lo informado por la Secretaría del Bienestar y su titular Ariadna Montiel.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

CURP Impresión reciente

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de Discapacidad Emitido por alguna Institución Pública de Salud

Teléfono de contacto Celular y de casa

Documentos para registrarte a la Pensión para Personas con Discapacidad. Foto: X/@A_MontielR.