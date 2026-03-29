La Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: cuáles fueron los requisitos para ser La Virgen María o Jesús y quiénes son Foto: Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa en México, reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Cada año, miles de personas participan en los pasajes bíblicos, pero solo unos cuantos cumplen con los estrictos requisitos para interpretar los papeles principales: Jesús y la Virgen María.

Requisitos para interpretar a Jesús y la Virgen María en La Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026

El comité organizador de la Semana Santa en Iztapalapa establece criterios claros para quienes aspiran a los papeles protagónicos. El objetivo es preservar el carácter religioso, comunitario y tradicional del evento, garantizando que quienes los encarnan representen los valores de la comunidad.

Para ser Jesús (Cristo):

Origen: Ser originario y residente de alguno de los ocho barrios tradicionales de Iztapalapa.

Edad: Tener al menos 18 años.

Conducta: Demostrar buena conducta y costumbres.

Condición física: Excelente estado físico, ya que el papel exige cargar una cruz de gran peso durante varios kilómetros. La estatura mínima requerida es de 1.75 metros.

Apariencia: No tener tatuajes ni perforaciones visibles.

Fe religiosa: Ser católico, haber realizado la primera comunión.

Estado civil: Soltero y sin hijos.

Compromiso económico: Cubrir los gastos personales, incluyendo el vestuario y la preparación.

Para ser la Virgen María:

Origen: Ser originaria y residente de los ocho barrios de Iztapalapa.

Estado civil: Soltera, sin hijos ni compromisos.

Fe religiosa: Católica, con primera comunión.

Condición física: Buena salud, estatura mínima de 1.60 a 1.65 metros.

Apariencia: Sin tatuajes ni perforaciones visibles.

Conducta: Buena moral y sin vicios ni adicciones.

Compromiso económico: Costear el vestuario propio y otros gastos personales.

Requisitos para interpretar a Jesús y la Virgen María en La Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026 (Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México)

Proceso de selección: tradición y comunidad

La convocatoria suele abrir en diciembre. El proceso incluye:

Entrega de documentos para comprobar domicilio y antecedentes.

Entrevistas y pruebas de aptitud física y moral.

Investigación de antecedentes personales y familiares.

Selección final a principios de enero.

Las familias de los aspirantes suelen estar involucradas en la preparación, ya que los papeles principales requieren meses de entrenamiento físico, espiritual y mental. La representación no solo implica actuar, sino también asumir un compromiso social y religioso con la comunidad.

Quiénes fueron elegidos en 2026

Erika Morales: la Virgen María

Erika Morales fue seleccionada para interpretar a la Virgen María en 2026. Para ella, este papel representa un sueño cumplido y un honor, pues la celebración tiene un profundo valor para la comunidad de Iztapalapa. Morales destacó la importancia de mantener viva la tradición y expresó su orgullo por formar parte de una representación que ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial.

Arnulfo Eduardo Morales Galicia: Jesús

El papel de Jesús recayó en Arnulfo Eduardo Morales Galicia, médico cirujano e investigador egresado de la UNAM. De acuerdo a una entrevista que el joven le ofreció a N+, desde su infancia, Arnulfo soñó con participar en la procesión y comenzó su historia en la representación en 2017, cuando interpretó al Niño del Tambor. Este año, tras una década de dedicación y participación, fue elegido para encarnar a Cristo.

Arnulfo inició una preparación exhaustiva tres meses antes del evento. Su rutina incluyó cargar troncos de entre 35 y 40 kilos para condicionar el hombro derecho y después entrenar con una cruz de 70 a 80 kilos, recorriendo un kilómetro varias veces por semana.

El Viernes Santo cargará una cruz de 90 kilos durante un trayecto de dos kilómetros. Su familia lo acompaña en el proceso y le ha mostrado apoyo constante. Arnulfo dedicará la representación a su abuela Carmen, fallecida el año anterior, llevando consigo un relicario con su foto durante toda la procesión.

Además de la preparación física y espiritual, Arnulfo cuida a Filemona, la burrita que lo acompañará el Domingo de Ramos.

El papel de Jesús recayó en Arnulfo Eduardo Morales Galicia, médico cirujano e investigador egresado de la UNAM (Facebook Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México)

La participación de la comunidad

La Pasión de Cristo en Iztapalapa moviliza a más de 130 mil habitantes. Entre ellos, alrededor de 2,500 nazarenos renovarán su promesa durante el Viernes Santo. Más de 130 actores con parlamento, unos 600 en papeles de romanos, hebreos y mujeres santas, y miles de participantes de todas las edades conforman una celebración que se transmite de generación en generación. Incluso los más pequeños, como Mateo, un niño de dos años, ya forman parte de la tradición.

Un legado que trasciende generaciones

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa no solo es un evento religioso y cultural, sino también una manifestación de identidad comunitaria que se renueva cada año con la entrega de quienes cumplen con los requisitos y el compromiso de representar a los personajes principales. Las historias de Erika Morales y Arnulfo Morales Galicia reflejan el esfuerzo, la devoción y el sentido de pertenencia que caracterizan a esta celebración única en México.