El lado oculto de Semana Santa: la presión por el cuerpo perfecto y sus efectos en la salud mental

Datos oficiales y análisis de organizaciones civiles advierten sobre el aumento de trastornos alimentarios y el impacto de los estereotipos de belleza difundidos en redes sociales

Mientras las playas se llenan y las redes sociales se inundan de imágenes de cuerpos “perfectos”, un fenómeno menos visible afecta a millones de mujeres: la presión por cumplir con estándares de belleza asociados al uso del bikini.

De acuerdo con la organización Ola Violeta AC, esta exigencia social no solo condiciona la experiencia de descanso, sino que también tiene consecuencias directas en la salud mental.

La presidenta de la organización, María Elena Esparza, advirtió que el simbolismo del bikini va más allá de una prenda. “Aunque es la prenda más pequeña, su peso es de los más grandes cuando miramos el efecto en la autoestima y autoconcepto de mujeres”, señaló. Esta presión lleva a muchas a imponerse metas físicas restrictivas, como bajar de peso de forma acelerada, como requisito para disfrutar de sus vacaciones.

Trastornos alimentarios: una alerta creciente en México

El problema adquiere mayor relevancia cuando se observan las cifras. Según datos de la Secretaría de Salud, el 25 por ciento de las y los adolescentes en México padece algún Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).

La brecha de género es significativa: por cada hombre afectado, hay 10 mujeres que enfrentan estos trastornos, principalmente entre los 14 y 25 años.

La presión por alcanzar el “cuerpo perfecto” durante Semana Santa puede impactar la autoestima y detonar problemas de salud mental, especialmente entre mujeres jóvenes influenciadas por estereotipos en redes sociales

Entre los padecimientos más comunes se encuentran la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y otros relacionados con la restricción o purga alimentaria. Estas condiciones no solo deterioran la salud física, sino que también impactan la estabilidad emocional, generando ansiedad, depresión y problemas de autoestima.

Redes sociales y estereotipos: el detonante silencioso

El entorno digital amplifica esta problemática. En México, más de 94 millones de personas utilizan redes sociales, donde las mujeres representan la mayoría de la audiencia publicitaria: 51.2 por ciento en YouTube, 51.8 por ciento en Facebook y 53.5 por ciento en Instagram.

En estos espacios, los estándares de belleza suelen estar asociados a un ideal específico: cuerpos delgados, jóvenes y con rasgos que responden a cánones europeos. Este modelo no solo excluye la diversidad corporal y étnica del país, sino que también refuerza la presión por alcanzar una imagen inalcanzable.

Especialistas advierten que esta constante exposición puede detonar problemas emocionales, especialmente en adolescentes, quienes son más vulnerables a la comparación social y a la construcción de su identidad corporal.

El derecho al descanso sin condicionantes

Frente a este panorama, organizaciones como Ola Violeta proponen replantear el concepto de autocuidado. En lugar de someterse a dietas estrictas o rutinas intensivas previas a las vacaciones, promueven la aceptación corporal como un derecho.

“El cuerpo, en cualquiera de sus formas, es digno de disfrutar del descanso y del bienestar”, subrayó Esparza Guevara. Este enfoque busca romper con la idea de que el disfrute está condicionado por la apariencia física.

La presión por alcanzar el “cuerpo perfecto” durante Semana Santa puede impactar la autoestima y detonar problemas de salud mental, especialmente entre mujeres jóvenes influenciadas por estereotipos en redes sociales

Un cambio cultural pendiente

La presión por el “cuerpo perfecto” durante Semana Santa no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de estructuras sociales que priorizan la imagen sobre la salud. Combatirlo implica cuestionar los estándares de belleza, fomentar la diversidad y promover entornos digitales más responsables.

En un contexto donde el descanso debería ser prioridad, el desafío sigue siendo garantizar que todas las personas —especialmente las mujeres— puedan disfrutar de sus vacaciones sin cargas estéticas ni exigencias que pongan en riesgo su bienestar físico y emocional.