DT Portugal aplaude a México y explica por qué Paulinho tal vez no llegue al Mundial al competir con Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos. Foto: (Captura de pantalla)

El 0-0 final reflejó un duelo intenso y bien trabajado en lo táctico, pero que careció de emociones de cara al gol. Aunque ambos equipos mostraron orden y disciplina, el propio Roberto Martínez reconoció que el espectáculo no estuvo a la altura de las expectativas generadas.

Para el técnico, el encuentro necesitaba un gol que cambiara el ritmo y abriera espacios, algo que nunca ocurrió debido al planteamiento de ambos equipos.

“No fue tan bueno como si hubiéramos tenido goles, pero jugar contra la Selección te exige mucho para evitar contraataques, entradas rápidas y la gran experiencia de un delantero centro que conoce muy bien su posición como Raúl Jiménez”, relató.

DT Portugal, Roberto Martínez, se va feliz tras el empate a 0 con México. (Video Jesús F. Beltrán)

Paulinho levanta la mano en Portugal

Uno de los nombres que más destacó tras el encuentro fue el de Paulinho, delantero que ha tenido un rendimiento sobresaliente en la Liga MX y que poco a poco comienza a llamar la atención dentro del combinado portugués.

Martínez no ocultó su sorpresa positiva, no tanto por sus cualidades futbolísticas, sino por su rápida adaptación al grupo y su entendimiento dentro del vestidor.

“No me sorprendió en lo que aporta, me sorprendió la capacidad de entender el grupo, lo bien organizado en este vestuario. Es un jugador que en cualquier selección del mundo estaría, aquí el problema que tiene es que en su misma posición tiene al mejor jugador de todos los tiempos de Portugal que es Cristiano Ronaldo y el jugador como Gonçalo Ramos que gana la Liga de Campeones)”, afirmó.