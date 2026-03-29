México

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

La transmisión del partido amistoso entre México y Portugal, marcada por un exceso de publicidad, desató críticas a nivel internacional

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Varios jugadores de la Selección Nacional de México, vestidos con uniformes blancos y negros, corren en el campo de un estadio lleno de espectadores
Usuarios de X criticaron el exceso de comerciales durante el partido amistoso entre México y Portugal. (Infobae México: Especial)

El juego amistoso entre las selecciones nacionales de México y Portugal de la noche del sábado 28 de marzo dejó bellas postales de la reinauguración del Estadio Azteca, análisis táctico, una tragedia, controversia y una duda en plataformas digitales: ¿cómo serán las transmisiones de la FIFA durante la Copa Mundial de Futbol?

Critican exceso de publicidad de televisoras mexicanas

Aunque el partido tuvo sabor mundialista, no se rigió por los lineamientos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que limita las pautas publicitarias a los descansos obligados por rehidratación.

En X, la palabra “publicidad” se posicionó entre las principales tendencias. Miles de televidentes en México y en otros países reaccionaron ante lo que consideraron una cantidad “ridícula” de comerciales durante el juego.

Victor Pozella, periodista deportivo y documentalista que cubre la Copa Mundial de Futbol 2026, trasladó la conversación de un plano local al internacional. “La forma en que se transmite el fútbol en México es digna de análisis. No pasan ni 60 segundos sin un anuncio durante el partido. Es una locura”, escribió.

Para probar su postura, compartió una grabación hecha con su celular. Durante la transmisión de TUDN, la pantalla principal con las acciones del juego reduce su tamaño para incluir pautas publicitarias. “Una locura”, escribió.

Usuarios de la plataforma señalaron que la cobertura de TV Azteca no era diferente; incluso, mencionaron que desde hace muchos años la afición en México ha tenido que acostumbrarse a ver “un poco de futbol dentro de sus anuncios”.

Debate y lo que dicta la FIFA

A la molestia siguió una duda generalizada sobre si la dinámica se repetiría en los juegos del Mundial. Si bien es cierto que la FIFA estipuló que las televisoras podrán incluir comerciales durante las rehidrataciones de cada partido, las pautas publicitarias estarán limitadas exclusivamente a esos segmentos.

La FIFA establece lineamientos sumamente estrictos para regular la publicidad en la Copa del Mundo, diseñados para proteger la exclusividad de sus socios comerciales y mantener la identidad visual del torneo.

Los principales lineamientos son:

  1. Política de “estadio limpio”: Todos los estadios sede deben eliminar o cubrir cualquier marca, logo comercial, nombre de estadio o patrocinador habitual que no sea un socio oficial de la FIFA. Esto incluye asientos, marcadores, techos y uniformes del personal.
  2. Pausas comerciales en vivo: La FIFA permitirá a las cadenas de televisión insertar anuncios publicitarios durante dos pausas de hidratación de tres minutos por tiempo. Estas pausas están reguladas para comenzar 20 segundos después del silbato y finalizar 30 segundos antes de la reanudación del juego.
  3. Zonas de exclusión comercial: Se establecen zonas de exclusión comercial de hasta dos kilómetros alrededor de los estadios. Durante los días de partido, las autoridades locales y voluntarios de FIFA patrullan para impedir que marcas no autorizadas realicen marketing, distribuyan folletos o vendan productos.
  4. Protección de propiedad intelectual:  Está prohibido el uso sin autorización de marcas registradas como “FIFA World Cup”, “Copa del Mundo”, el logo, el trofeo, la mascota, los pósters oficiales y la tipografía del torneo.
  5. Prohibición de ambush marketing: La FIFA prohíbe las estrategias de marketing de emboscada que intentan asociar una marca con el evento sin pagar el patrocinio oficial, incluso en redes sociales utilizando hashtags oficiales.
  6. Restricciones en Tickets: No se pueden utilizar los boletos de los partidos para sorteos, concursos o promociones comerciales sin la autorización expresa de la FIFA

Aunque el partido entre México y Portugal tuvo ambiente mundialista, la afición puede estar segura de que las transmisiones de la Copa del Mundo no estarán saturadas de anuncios publicitarios.

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