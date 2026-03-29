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Clara Brugada destaca operativo en el Estadio Ciudad de México, pero muerte de aficionado opaca la jornada

La jefa de Gobierno calificó como exitoso el despliegue de movilidad y seguridad durante la reinauguración del estadio, considerado un ensayo rumbo al Mundial 2026

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Ciudadanos se reúnen junto a Clara Brugada y la mascota del Mundial en el Zócalo, en un ambiente festivo previo al partido inaugural.
Ciudadanos se reúnen junto a Clara Brugada y la mascota del Mundial en el Zócalo, en un ambiente festivo previo al partido inaugural.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada calificó como exitoso el despliegue de movilidad y el Operativo Kukulcán implementados este sábado con motivo de la reinauguración del Estadio Ciudad de México, con el partido entre las selecciones nacionales de México y Portugal.

Sin embargo, la jornada quedó marcada por la muerte de un aficionado de 27 años que cayó desde el segundo nivel del recinto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lamentó el fallecimiento y de acuerdo con los primeros reportes, la víctima cayó desde la zona de palcos hacia el área de estacionamiento, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Un ensayo para el Mundial que, de acuerdo a Brugada, funcionó

Desde el Zócalo capitalino, donde cerca de 10 mil personas siguieron el partido amistoso entre México y Portugal a través de una megapantalla, la mandataria destacó la coordinación entre dependencias del gobierno local.

“Todo el balance que hacemos en la organización del traslado, el que no se haya tenido estacionamiento para autos privados, sino que haya sido el transporte público el que llegara a ocho entradas, fue muy bueno", afirmó.

Brugada subrayó que la jornada sirvió como ensayo institucional de cara al Mundial 2026: “El día de hoy fue un momento muy importante, fue un ensayo para el Gobierno en movilidad, seguridad, en todo lo necesario; todo lo que organizamos ha funcionado, ha salido muy bien”.

La jefa de Gobierno saluda a la mascota oficial del Mundial 2026, un ajolote con penacho multicolor, símbolo de la Ciudad de México.
La jefa de Gobierno saluda a la mascota oficial del Mundial 2026, un ajolote con penacho multicolor, símbolo de la Ciudad de México.

La muerte que nubló la celebración

Sin embargo, la noche no estuvo exenta de tragedia. Un joven de 27 años perdió la vida tras caer desde el segundo nivel del estadio, presuntamente en estado de ebriedad. Ante los medios, Brugada lamentó el hecho y expresó su solidaridad con la familia. “Es lamentable. Tenemos la información de que la Fiscalía ya está realizando lo correspondiente", señaló, sin profundizar en detalles sobre las circunstancias del incidente.

Muerte de aficionado opaca la jornada

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima cayó desde la zona de palcos hacia el área de estacionamiento, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el acordonamiento del área, el levantamiento de indicios y la fijación del lugar de los hechos.

“El Coloso de Santa Úrsula pidió sacrificio”: tras muerte de aficionado en el Estadio Banorte se reviven teorías (Fotos: Jesús F. Beltrán/ Infobae México/ Estadio Banorte)
“El Coloso de Santa Úrsula pidió sacrificio”: tras muerte de aficionado en el Estadio Banorte se reviven teorías (Fotos: Jesús F. Beltrán/ Infobae México/ Estadio Banorte)

Asimismo, se llevan a cabo análisis de cámaras de videovigilancia y la recopilación de testimonios para reconstruir la mecánica de lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

La Fiscalía también indicó que se realiza la necropsia de ley para establecer con precisión la causa de la muerte y las condiciones en las que se encontraba la persona al momento de la caída.

Finalmente, reiteró que las investigaciones continuarán de manera exhaustiva y que se informará sobre los avances conforme lo permita el debido proceso.

Las manifestaciones, presentes

La reinauguración también estuvo acompañada de protestas ciudadanas. Diversos colectivos, entre ellos familiares de personas desaparecidas, se manifestaron en los alrededores del estadio antes del partido. Sobre esto, Brugada fue escueta pero conciliadora: “Están en su derecho. En esta ciudad hay libertades, es una ciudad de derechos, y allí estuvieron y se manifestaron con respeto".

La jornada dejó un saldo agridulce: un operativo que el gobierno capitalino presume como exitoso, pero una muerte evitable que recuerda que los grandes eventos masivos siguen siendo un desafío en materia de seguridad dentro de los recintos.

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