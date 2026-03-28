Reclutamiento forzado de menores en Michoacán: colectivos piden tipificar delito y reforzar prevención

Desaparecen cinco jóvenes en Bolívar, temen reclutamiento forzado - crédito iStock

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), junto con diversas organizaciones, pidió que el reclutamiento forzado de menores de edad por grupos delincuenciales se tipifique como delito, ante las cifras de víctimas de tata de personas en el país, principalmente en Michoacán.

La REDIM y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), con apoyo de la Unión Europea, presentaron el estudio “Análisis de contexto sobre la trata de personas y reclutamiento por grupos de la delincuencia organizada de niñas, niños y adolescentes en el estado de Michoacán”.

El documento ofrece datos georreferenciados, testimonios y recomendaciones para prevenir, atender y erradicar estas violencias.

El estudio tiene como objetivo identificar las causas, consecuencias y patrones del reclutamiento y la trata que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como analizar las capacidades institucionales y comunitarias para responder a esta problemática.

El informe señala que la participación de menores en grupos de la delincuencia organizada en México es una práctica consolidada desde hace más de una década, sin respuestas sistémicas para su prevención, desvinculación y reinserción social.

El documento advierte que el reclutamiento y la trata de personas de niñez y adolescencia ocurren en contextos de pobreza, violencia estructural y ausencia institucional.

De acuerdo con las orgnizaciones, niñas, niños y adolescentes terminan involucrados en actividades delictivas debido a la exclusión social, precariedad económica, falta de oportunidades educativas y laborales, y la normalización de la violencia en las comunidades.

Señalaron que en Michoacán, 46% de la población vive en situación de pobreza y 24.2% presenta rezago educativo, condiciones que incrementan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a dinámicas de explotación y reclutamiento.

Mencionaron que de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo, con 5.4 millones de víctimas, una de cada cuatro menor de 18 años de edad.

Las denuncias por trata resultan bajas ante el contexto de violencia, lo que refleja desconfianza institucional y la ausencia de campañas eficaces para promover la denuncia.

El involucramiento de niñas, niños y adolescentes representa una violación a los derechos fundamentales de la infancia y perpetúa ciclos de violencia.

La campaña Niñez Primero busca colocar en la agenda pública la urgencia de políticas integrales de prevención, atención y erradicación de la violencia, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia.

REDIM y el CAM reiteraron su llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para tipificar el reclutamiento de menores como delito específico, fortalecer políticas públicas de prevención en comunidades en riesgo, garantizar rutas de atención y restitución integral de derechos para las víctimas, e impulsar estrategias de desvinculación y reinserción social con enfoque de derechos humanos, niñez y género.