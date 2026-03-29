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Alberca Encantada: actividades para niños y niñas en CDMX esta Semana Santa

El Complejo Cultural de Los Pinos tiene una gran oferta de actividades

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Alberca Encantada es un espacio para que niños y niñas jueguen y se diviertan sin costo
Alberca Encantada es un espacio para que niños y niñas jueguen y se diviertan sin costo

Durante la Semana Santa, visitantes y residentes en la Ciudad de México pueden acceder a la Alberca Encantada en el Complejo Cultural Los Pinos sin ningún costo. El espacio acuático está disponible desde el miécoles 25 de marzo hasta el domingo 7 de abril, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

El recinto fue acondicionado con distintas zonas recreativas para ofrecer actividades acuáticas a familias y niños, como parte de una iniciativa cultural y de esparcimiento. El acceso gratuito a la Alberca Encantada busca facilitar opciones de entretenimiento para quienes permanecen en la ciudad durante este periodo.

Las autoridades locales anunciaron que el cupo es limitado y recomendaron llegar temprano, ya que la afluencia suele incrementarse en estas fechas.

Convivencia sana para las infancias

La Secretaría de Cultura anunció el pasado 11 de marzo la apertura de la Alberca Encantada, una nueva estación lúdica para niñas y niños de 5 a 10 años en el Complejo Cultural Los Pinos.

El espacio se encuentra en la antigua alberca de la Casa Miguel Alemán y busca fomentar el juego, la imaginación y la convivencia en un entorno seguro y gratuito.

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Entre los componentes más destacados del área recreativa, la propia secretaría detalló que existen estructuras como el “Río que guía”, una resbaladilla que puede escalarse en ambas direcciones.

Además de los “Senderos” con desniveles para opciones de recorrido, árboles que recrean un bosque fantástico, “Hongos del eco” como zonas de descanso y escondite, y “Bellotas colgantes” que funcionan como columpios. Todas estas instalaciones fueron planeadas para estimular el movimiento, la cooperación y el vínculo con la naturaleza, según el comunicado oficial.

El acceso a la Alberca Encantada está restringido a niñas y niños acompañados por un adulto responsable. El espacio opera de miércoles a viernes, con grupos de 40 personas y horarios de entrada cada hora de 12 a 16 horas, mientras que los sábados y domingos se permite el ingreso cada hora de 10:30 a 16:30 horas. No se permite el acceso con alimentos o bebidas y el cumplimiento de las normas de seguridad es obligatorio.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó: “Queremos que las infancias encuentren en Los Pinos espacios seguros, gratuitos y estimulantes, en los que el juego, la imaginación y la convivencia sean también una forma de ejercer sus derechos culturales”.

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Arte, infancia y adolescencia para niñas

La exposición “PÚBLICAS. NIÑAS 8M” de la artista y activista Lorena Wolffer presenta una visión de futuros en igualdad a través de la creación colectiva de nuevas reglas formuladas por niñas y adolescentes, abriendo el diálogo sobre las normas que afectan la vida cotidiana de las infancias y su potencial para transformar la cultura.

Disponible del 28 de marzo al 3 de mayo de 2026 en la Cabaña 1 del Complejo Cultural Los Pinos, espacio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la muestra se erige como un dispositivo para explorar la dimensión política y social de la experiencia infantil.

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