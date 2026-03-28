Este será el clima en la CDMX para el partido México vs Portugal

Se esperan lluvias y bajas tempraturas en la CDMX (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en las próximas 24 horas se prevé un ambiente fresco a frío en el Valle de México, con cielo parcialmente nublado por la mañana y aumento de nubosidad hacia la tarde, lo que podría generar lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el pronóstico, durante las primeras horas del día dominará un cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, lo que mantendrá un ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Conforme avance el día, las condiciones cambiarán a un ambiente templado con incremento de nubosidad.

Las autoridades meteorológicas detallaron que existe probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país, sobre todo en la zona sur y Poniente, por lo cual los aficionados que acudan al partido México vs Partugal, deben tomar sus precauciones.

Mientras que en el Edomex podrían presentarse chubascos acompañados de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones viales.

Bajas temperaturas

El Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte tras su proceso de remodelación, deja ver ya sus avances finales, donde destaca su iluminación LED en pleno funcionamiento, la cual anticipa el ambiente mundialista de cara al encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal, a celebrarse este sábado. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA. CRUZ/CUARTOSCURO.COM

En cuanto a las temperaturas, se esperan contrastes importantes entre la mañana y la tarde.

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima oscilará entre los 8 y 10 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 22 y 24 grados.

Estas condiciones reflejan un clima templado durante el día, pero con mañanas y noches frescas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC), señaló que se espera una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 9 °C.

Toluca tendrá temperaturas más bajas

Toluca tendrpa temperatyras bajas a muy bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Conagua señló que Toluca, el ambiente será más frío, con temperaturas mínimas de entre 3 y 5 grados Celsius y máximas de 21 a 23 grados. Estas cifras coinciden con el comportamiento típico de zonas altas, donde el frío es más intenso al amanecer.

Además, se prevé viento de componente norte con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h. Estas condiciones podrían generar sensación térmica más baja y levantar polvo en algunas zonas, especialmente en áreas abiertas.

El pronóstico también destaca la presencia de temperaturas moderadas durante la tarde, cercanas a los 22 grados Celsius, lo que permitirá condiciones relativamente agradables pese a la nubosidad. Sin embargo, la combinación de humedad, viento y posibles lluvias podría generar cambios bruscos en la percepción térmica.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, así como tomar medidas preventivas, especialmente durante la mañana y la noche, cuando el frío será más notable.

Recomendaciones ante el clima

Abrigarse adecuadamente durante la mañana y noche

Tomar precauciones ante lluvias y posibles descargas eléctricas

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse atento a avisos meteorológicos de Conagua

Conducir con precaución ante pavimento mojado o visibilidad reducida

Estas condiciones climáticas forman parte de la variabilidad típica de la temporada, donde los sistemas atmosféricos generan mañanas frías y tardes templadas con probabilidad de lluvias aisladas en el Valle de México.