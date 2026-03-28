Rechazado en el Congreso el informe que pedía denunciar a un hijo de Lula por corrupción

São Paulo, 28 mar (EFE).- La comisión parlamentaria que investigaba una supuesta trama corrupta en el sistema de pensiones brasileño rechazó en la madrugada de este sábado el informe final que pedía denunciar a 216 personas, entre ellas un hijo del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 19 votos contra 12, los parlamentarios fieles al Gobierno de Lula se impusieron a los de la oposición y desestimaron las conclusiones del relator de la investigación, el diputado Alfredo Gaspar, que presentó un informe con más de 4.000 páginas tras siete meses de trabajo.

El congresista defendía que un esquema de corrupción operó en el seno del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), moviendo miles de millones de reales mediante "deducciones no autorizadas de las prestaciones de jubilación y pensión".

De acuerdo con la investigación parlamentaria, la trama se organizó en diversos núcleos (técnico, administrativo, financiero, empresarial y político) y funcionó con la "complicidad activa o la omisión conveniente de los que ocupaban los puestos destinados a impedirlo".

En este contexto, Gaspar propuso en su informe solicitar a la Fiscalía que denunciara ante la Justicia a 216 personas, entre exdirectores del INSS, exministros, parlamentarios y representantes de asociaciones.

Entre todos esos sospechosos, el nombre que más controversia generó fue el de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

A Lulinha se le señala por sus vínculos con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como el 'Careca do INSS' (Calvo del INSS), apuntado como el principal responsable de los desvíos.

Gaspar pidió que se acusara al hijo del presidente por "tráfico de influencias; blanqueo u ocultación de bienes, derechos y valores; organización crimina, y participación en corrupción activa".

Entre los elementos citados para justificar la acusación figuran viajes compartidos y testimonios que apuntan a transferencias periódicas de dinero, aunque no se han identificado pagos directos en las investigaciones conocidas hasta ahora.

La defensa del hijo del mandatario niega cualquier implicación en la trama y subraya que no es objeto de una investigación oficial por parte de la Policía Federal, pese a haber sido mencionado durante las pesquisas.

En paralelo, la base oficialista presentó otro informe de conclusiones, en el que solicitaba denunciar a 130 personas, entre ellas el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, una vez rechazado el informe del relator, el presidente de la comisión de investigación, el senador Carlos Viana, decidió dar por concluidos los trabajos sin someter a votación el reporte paralelo ofrecido por los oficialistas.

Las sospechas sobre el hijo de Lula llegan en un momento en el que Brasil se prepara para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el líder progresista aspirará a su cuarto mandato no consecutivo.

Su principal adversario en los comicios será previsiblemente el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

Según los últimos sondeos, ambos aparecían empatados en intención de voto con vistas a una eventual segunda vuelta electoral. EFE