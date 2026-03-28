Laura Ballesteros acusa granja de bots tras bloqueo de su cuenta en Instagram

Laura Ballesteros acusó granja de bots tras cierre de su cuenta en Instagram. Crédito: Cámara de Diputados

La tarde de este viernes 27 de marzo, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, denunció a través de un video que su cuenta de Instagram fue suspendida tras exponer irregularidades y privilegios de legisladores de Morena. La legisladora señaló que la suspensión no corresponde a una falla administrativa, sino a una acción política dirigida contra quienes critican los abusos del partido en el poder.

Señalamiento de una campaña coordinada

Ballesteros afirmó que el bloqueo de su perfil no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que, según su perspectiva, busca limitar la libertad de expresión de voces críticas en México. Aseguró que la plataforma ha suspendido recientemente cuentas de otras personas dedicadas a denunciar actos de corrupción y opacidad.

“En todo México, en las últimas semanas, esta plataforma ha estado suspendiendo cuentas de personas que estamos luchando por los derechos de todos los demás y que estamos denunciando los abusos del régimen”, puntualizó la diputada.

La legisladora sostuvo que las acciones recientes en redes sociales coinciden con denuncias sobre:

Ausencia de diputados de Morena en el Congreso

Exposición de privilegios de los legisladores frente a la realidad laboral en el país

Reportes constantes sobre el incumplimiento del mandato popular

“Estas granjas de Morena no es la primera vez que se están enfrentando ante la gente que está tratando de hacer una contención de sus abusos en el poder”, advirtió la diputada.

Laura Ballesteros informó que su cuenta de Instagram fue reactivada.

Suspensión afecta capacidad de informar

Durante su pronunciamiento, Ballesteros mencionó el caso de Miguel Meza, quien administra una cuenta enfocada en el seguimiento de narcopolíticos mexicanos. Según la diputada, Meza también sufrió la suspensión de su perfil después de publicar investigaciones sobre redes de criminalidad y vínculos con actores políticos.

“Hace unos días le suspendieron también la cuenta a Miguel Meza, de narcopolíticos, por estar trabajando, denunciar a los narcopolíticos mexicanos”, destacó.

La diputada alertó que estas suspensiones afectan la capacidad de informar y documentar hechos relevantes para la ciudadanía. Rechazó que el cierre de cuentas derive de un error técnico y planteó que se trata de una represalia ante la difusión de críticas y exigencias de transparencia.

Suspensión llevará a tomar acciones legales

Ballesteros sostuvo que llevará el caso por las vías legales y los canales oficiales de Instagram para reactivar su cuenta. Anunció que no limitará la demanda a su situación personal, sino que buscará representar a todas las personas afectadas por medidas similares. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si te han cancelado tu cuenta de Instagram, contáctame aquí, porque vamos a empezar también a hacer una acción colectiva”, señaló.

Entre los temas que, según la diputada, han motivado represalias digitales se encuentran:

Denuncias sobre la revocación de mandato y cuestionamientos al desempeño de la presidenta

Informes sobre la crisis ambiental en el Golfo de México , tras un derrame de petróleo que abarca más de seiscientos treinta kilómetros

Acusaciones sobre violaciones a derechos y falta de cumplimiento con el mandato popular

El mensaje concluyó con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a la organización ciudadana frente a las presiones políticas en el entorno digital.

En su cuenta de X, la diputada informó que su cuenta fue desbloqueada, sin mayor información por parte de Instagram:

“No tenemos aún mayor información. La razón por la que se suspenden cuentas es por denuncia masiva de usuarios. Me han contactado más de 35 activistas, críticos de régimen, cuyas cuentas han sido suspendidas también. Lo que queda claro es que se están invirtiendo cantidades millonarias en granjas que hacen este trabajo sucio”.