México

Diputados se ponen los tachones y saltan a la cancha: juegan su propio "Mundialito Legislativo"

La Cámara de Diputados se vistió de corto para lanzar la segunda edición de su torneo futbolístico, apostando por el deporte como motor de inclusión antes de la Copa Mundial FIFA 2026 en México

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Se llevó a cabo el Mundialito Legislativo. X: @DiputadosMorena
Se llevó a cabo el Mundialito Legislativo. X: @DiputadosMorena

En la Cámara de Diputados de México, el fútbol dejó por un momento la tribuna y se instaló en el campo de juego.

Legisladores, autoridades del deporte y personal del recinto participaron en la segunda edición del “Mundialito Legislativo”, un torneo que busca promover la inclusión y la actividad física en el marco de las celebraciones previas a la Copa Mundial FIFA 2026.

El evento, realizado en San Lázaro, reunió a figuras políticas y deportivas, quienes inauguraron la competencia con un tiro simbólico, según reportó la Cámara de Diputados.

Personalidades que estuvieron en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal ávila, encabezó la ceremonia inaugural y destacó el poder del fútbol para unir a personas con ideas distintas.

“El fútbol no es solo el deporte más popular en México y el mundo, sino que también es el que más une, cohesiona y solidariza a quienes creemos distinto y diferente”, expresó el diputado.

X: @DiputadosMorena
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Acompañaron a Monreal figuras como Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026; Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Junta Directiva del Club Universidad.

X: @DiputadosMorena
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Cuevas Barrón resaltó que a partir del 11 de junio, México será el primer país en albergar por tercera vez la Copa Mundial de la FIFA.

“Estamos sumando esfuerzos para que niños, niñas y jóvenes más talentosos encuentren todas las oportunidades para lograr sus sueños en el fútbol profesional”, afirmó la funcionaria, de acuerdo con la Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

Durante el acto, Pacheco Marrufo subrayó que la presidenta de México considera el deporte como un pilar para transformar vidas, señalando que la CONADE impulsa seis copas deportivas adicionales, entre ellas la Copa Escolar y la Copa Paralímpica.

“El deporte transforma vidas”, aseguró el funcionario, recogió Talla Política.

El torneo contó con la presencia de legisladores de diversos partidos, equipos universitarios, personal de la Cámara y periodistas.

González Pérez reconoció el valor del fútbol como herramienta para la formación integral de jóvenes, la promoción de la salud física y mental, la inclusión y el respeto.

Fuentes oficiales detallaron que el “Mundialito Legislativo” se integra a la estrategia nacional para que la Copa Mundial FIFA 2026 sea una celebración de alcance nacional, con más de 70 torneos y copas en desarrollo en todo México.

La inauguración concluyó con la ejecución del penal inicial, marcando el inicio de los partidos en la sede parlamentaria.

En palabras de la Comunicación Social de la Cámara de Diputados, el evento refuerza el compromiso institucional con el deporte como vía de convivencia sana y desarrollo juvenil, en sintonía con los objetivos sociales que acompañan la próxima Copa Mundial FIFA 2026.

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