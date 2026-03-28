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Portugal ya está en CDMX: así fue su llegada para enfrentar a México

Los futbolistas apenas tuvieron contacto con seguidores tras arribar a la capital

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Entre la expectativa de los aficionados y un operativo de seguridad a su alrededor, la Selección de Portugal hizo su arribo a la Ciudad de México para encarar su compromiso ante México en la Fecha FIFA, marcando así su llegada a la capital tras varios días de preparación en el Caribe.

Afición recibe a Portugal desde el AIFA hasta su hotel en Santa Fe

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El equipo lusitano aterrizó alrededor de las 22:30 horas del viernes 27 de marzo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras haber permanecido varios días en Playa del Carmen como parte de su preparación previa.

Aunque el número de aficionados en el aeropuerto fue reducido, algunos se dieron cita con la intención de conseguir fotografías, autógrafos o al menos un saludo de los jugadores. De forma paralela, en la zona de Santa Fe, en la capital mexicana, ya esperaban decenas de seguidores en el hotel del equipo.

Entre camisetas de la selección portuguesa, del PSG y del Toluca (en referencia a Paulinho), así como bufandas, los aficionados aguardaron durante horas. En el lugar se desplegó un operativo de seguridad con presencia de aproximadamente 200 elementos de la Guardia Nacional para resguardar la llegada.

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El equipo llegó al hotel poco después de las 00:20 horas del sábado 28 de marzo, en medio de un perímetro controlado por las autoridades. Algunos jugadores realizaron breves gestos hacia los seguidores, sin que se registrara una interacción prolongada.

México y Portugal se enfrentan en el Estadio Azteca

(REUTERS/Diego Delgado)
(REUTERS/Diego Delgado)

El encuentro entre México y Portugal se disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, como parte de la actividad de la Fecha FIFA.

Se prevé una importante entrada en el “Estadio Azteca”, donde la afición mexicana acompañará al equipo nacional en un partido que marcará también la reapertura del inmueble.

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