La berenjena posee múltiples beneficios que ayudan a fortalecer el organismo. Foto: (iStock)

La berenjena es un alimento que destaca no solo por su versatilidad en la cocina, sino también por los beneficios que aporta a la salud.

Diversos estudios señalan que su consumo regular puede contribuir a la prevención de enfermedades crónicas gracias a su contenido de antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos.

Incorporar berenjena en la dieta diaria representa una estrategia sencilla y natural para mejorar el bienestar general y apoyar el funcionamiento óptimo del organismo.

La berenjena destaca por sus beneficios antioxidantes, ayudando a proteger las células y prevenir el envejecimiento prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué propiedades medicinales brinda consumir berenjena

La berenjena aporta diversas propiedades medicinales asociadas a su composición nutricional y a la presencia de compuestos bioactivos. De acuerdo con información del Medical News Today, entre los principales beneficios se encuentran:

Acción antioxidante: Contiene antocianinas y otros polifenoles que ayudan a combatir el daño oxidativo, protegiendo las células frente a los radicales libres.

Contribución al control del colesterol: Sus compuestos favorecen la reducción de los niveles de colesterol LDL en sangre, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Efecto diurético: Aporta potasio y agua, lo que estimula la eliminación de líquidos y puede ayudar a controlar la presión arterial.

Apoyo en la regulación de la glucosa: La fibra y ciertos fitoquímicos de la berenjena pueden contribuir a una mejor regulación de los niveles de azúcar en sangre, apoyando la prevención de la diabetes tipo 2.

Favorece la salud digestiva: Su contenido de fibra mejora el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Bajo aporte calórico: Es un alimento adecuado para dietas de control de peso, ya que aporta pocas calorías y genera saciedad.

El consumo regular de berenjena contribuye al control del colesterol LDL y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir berenjena para obtener sus beneficios para la salud

La mejor manera de consumir berenjena para aprovechar sus beneficios para la salud es incluirla en preparaciones que conserven sus nutrientes y limiten el uso de grasas y sodio. Algunas recomendaciones son:

Cocida al vapor, asada o a la plancha: Estos métodos ayudan a mantener sus antioxidantes y reducen la absorción de aceite.

Al horno: Permite preparar platos sabrosos con poco aceite y resalta su sabor natural.

En guisos o salteados, combinada con otras verduras: Mejora el aporte de fibra y micronutrientes.

Con piel: La mayor concentración de antioxidantes como las antocianinas se encuentra en la piel, por lo que es recomendable no retirarla.

Evitar frituras: La berenjena absorbe mucho aceite al freírse, lo que puede aumentar el contenido calórico y de grasas poco saludables.

Limitar la cantidad de sal y salsas industriales: Para mantener sus propiedades beneficiosas, es mejor utilizar hierbas y especias para realzar el sabor.

Incorporar berenjena varias veces por semana, de preferencia en preparaciones sencillas y saludables, ayuda a maximizar sus efectos positivos en la salud.

Estas propiedades posicionan a la berenjena como un alimento beneficioso dentro de una dieta equilibrada, ayudando a prevenir y complementar el tratamiento de distintas enfermedades crónicas.