México

Qué propiedades medicinales brinda consumir berenjena

La inclusión regular de este vegetal ayuda a proteger tu organismo, mejorar la digestión y apoyar una vida sana de forma natural

Guardar
La berenjena posee múltiples beneficios que ayudan a fortalecer el organismo. Foto: (iStock)
La berenjena posee múltiples beneficios que ayudan a fortalecer el organismo. Foto: (iStock)

La berenjena es un alimento que destaca no solo por su versatilidad en la cocina, sino también por los beneficios que aporta a la salud.

Diversos estudios señalan que su consumo regular puede contribuir a la prevención de enfermedades crónicas gracias a su contenido de antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos.

Incorporar berenjena en la dieta diaria representa una estrategia sencilla y natural para mejorar el bienestar general y apoyar el funcionamiento óptimo del organismo.

Cuatro tazones de barro individuales llenos de cubos de berenjena asada, queso feta desmenuzado y orégano seco, sobre una mesa de madera clara.
La berenjena destaca por sus beneficios antioxidantes, ayudando a proteger las células y prevenir el envejecimiento prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué propiedades medicinales brinda consumir berenjena

La berenjena aporta diversas propiedades medicinales asociadas a su composición nutricional y a la presencia de compuestos bioactivos. De acuerdo con información del Medical News Today, entre los principales beneficios se encuentran:

  • Acción antioxidante: Contiene antocianinas y otros polifenoles que ayudan a combatir el daño oxidativo, protegiendo las células frente a los radicales libres.
  • Contribución al control del colesterol: Sus compuestos favorecen la reducción de los niveles de colesterol LDL en sangre, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares.
  • Efecto diurético: Aporta potasio y agua, lo que estimula la eliminación de líquidos y puede ayudar a controlar la presión arterial.
  • Apoyo en la regulación de la glucosa: La fibra y ciertos fitoquímicos de la berenjena pueden contribuir a una mejor regulación de los niveles de azúcar en sangre, apoyando la prevención de la diabetes tipo 2.
  • Favorece la salud digestiva: Su contenido de fibra mejora el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.
  • Bajo aporte calórico: Es un alimento adecuado para dietas de control de peso, ya que aporta pocas calorías y genera saciedad.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo regular de berenjena contribuye al control del colesterol LDL y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir berenjena para obtener sus beneficios para la salud

La mejor manera de consumir berenjena para aprovechar sus beneficios para la salud es incluirla en preparaciones que conserven sus nutrientes y limiten el uso de grasas y sodio. Algunas recomendaciones son:

  • Cocida al vapor, asada o a la plancha: Estos métodos ayudan a mantener sus antioxidantes y reducen la absorción de aceite.
  • Al horno: Permite preparar platos sabrosos con poco aceite y resalta su sabor natural.
  • En guisos o salteados, combinada con otras verduras: Mejora el aporte de fibra y micronutrientes.
  • Con piel: La mayor concentración de antioxidantes como las antocianinas se encuentra en la piel, por lo que es recomendable no retirarla.
  • Evitar frituras: La berenjena absorbe mucho aceite al freírse, lo que puede aumentar el contenido calórico y de grasas poco saludables.
  • Limitar la cantidad de sal y salsas industriales: Para mantener sus propiedades beneficiosas, es mejor utilizar hierbas y especias para realzar el sabor.

Incorporar berenjena varias veces por semana, de preferencia en preparaciones sencillas y saludables, ayuda a maximizar sus efectos positivos en la salud.

Estas propiedades posicionan a la berenjena como un alimento beneficioso dentro de una dieta equilibrada, ayudando a prevenir y complementar el tratamiento de distintas enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

berenjenasaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Se juega el repechaje intercontinental desde la sede mundialista del Estadio Akron cuando se midan neocaledonios contra jamaiquinos por un boleto al Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Estas son las nuevas reglas de FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo tendrá nuevas pausas de hidratación, control más estricto de tiempos de juego y sanciones inmediatas para retrasos en sustituciones

Estas son las nuevas reglas de FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

Embajada de México en EEUU defiende permanencia de médicos cubanos: “gozan de los mismos derechos”

El organismo diplomático respondió a las declaraciones emitidas por el congresista Mario Díaz-Balart, negando cualquier participación relacionada con trata de personas

Embajada de México en EEUU defiende permanencia de médicos cubanos: “gozan de los mismos derechos”

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Ante la desaparición de trabajadores en diferentes partes del país, Infobae México contactó con el investigador Víctor Sánchez

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX se pronuncia ante retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira

Desde el pasado jueves 24 de febrero se suspendieron las actividades en este recinto de la Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX se pronuncia ante retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

ENTRETENIMIENTO

La broma que hizo Tyler, The Creator, a su público en México por esta icónica canción

La broma que hizo Tyler, The Creator, a su público en México por esta icónica canción

Estos ex habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ son parte de la nueva temporada de ‘Vecinos’

Edwin Luna reacciona a las comparaciones con Christian Nodal tras su cambio de imagen

Omar Chaparro mintió para intentar obtener una oportunidad en televisión: usó el nombre de Pati Chapoy

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

DEPORTES

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Estas son las nuevas reglas de FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

Jake Paul acusa a promotores de Canelo Álvarez de protegerlo para evitar la pelea con el youtuber: “Amenazaron con cancelarlo”

Reportan que Santiago Baños podría salir del América, esto se sabe de la oferta de Monterrey

Por esta razón Marcelo Flores eligió a Canadá por encima de la Selección Mexicana