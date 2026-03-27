¿Qué alimentos específicamente benefician la salud del hígado?

Alimentos que benefician al hígado. (Shutterstock)

Realizar cambios en los alimentos que se consumen para beneficiar la salud del hígado debe ser primordial, ya que ayuda a mejorar su funcionamiento y reducir el riesgo de padecimientos hepáticos.

De acuerdo con la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, este órgano cumple con diversas funciones dentro del cuerpo, principalmente al descomponer los carbohidratos, producir glucosa, así como almacenar nutrientes y producir la bilis.

Integrar ciertas comidas en la dieta diaria juega un papel fundamental para mantener el bienestar del hígado, al fomentar nuevos hábitos y bajar las posibilidades de desarrollar enfermedades.

Alimentos para el hígado. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Qué alimentos son mejores para el hígado?

De acuerdo a la Asociación estos son los alimentos que benefician al hígado:

Café: Contiene compuestos que favorecen la función hepática al estimular enzimas y reducir la acumulación de grasa. Su consumo habitual se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas y daño celular, gracias a su aporte de antioxidantes que protegen frente a procesos inflamatorios y al deterioro progresivo del organismo.

Avena: Rica en fibra y beta-glucanos, contribuye a disminuir la grasa acumulada en el organismo y a mejorar procesos metabólicos. También ayuda a regular el sistema inmunológico y combatir la inflamación, lo que la convierte en un alimento clave para prevenir padecimientos asociados con desequilibrios metabólicos y mejorar la salud digestiva.

Ajo: Posee compuestos activos que favorecen la reducción de lípidos corporal y mejoran el metabolismo. Su consumo puede ser útil para personas con acumulación de tejido adiposo, ya que ayuda a controlar factores de riesgo como la obesidad, sin afectar la masa corporal magra.

Bayas: Frutas como arándanos y frambuesas aportan polifenoles, antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño. Su ingesta frecuente fortalece el sistema inmunológico y reduce la inflamación, lo que contribuye a mantener un equilibrio interno y prevenir diversas enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.

Uvas: Son ricas en antioxidantes presentes en su pulpa, jugo y semillas, los cuales contribuyen a reducir la irritación y el cuidado celular. Estos compuestos favorecen el buen funcionamiento del organismo y ayudan a prevenir daños derivados de procesos oxidativos y acumulación de grasa.

Pomelo: Contiene antioxidantes como la naringina y la naringenina, que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células. Además, favorece la quema de grasa al estimular enzimas específicas, lo que contribuye a evitar acumulaciones excesivas y mejora los procesos metabólicos.

Pescado graso: Rico en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus efectos antiinflamatorios, ayuda a reducir la acumulación de grasa y mantener niveles adecuados de enzimas. Su uso frecuente mejorara el equilibrio metabólico y prevenir enfermedades relacionadas con el exceso de grasa en el organismo.

Nueces: Aportan grasas saludables, vitamina E y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Su utilización moderada previene la acumulación de grasa, favoreciendo el buen funcionamiento del organismo y la prevención de enfermedades.

Aceite de oliva: Fuente de ácidos grasos insaturados, contribuye a reducir el estrés oxidativo y mejorar funciones metabólicas. Su inclusión en la dieta ayuda a la protección celular y da un equilibrio interno, siempre que se consuma con moderación dentro de una alimentación balanceada.