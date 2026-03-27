Horarios de cierres viales en inmediaciones del Estadio Azteca por México vs Portugal este 28 de marzo

La celebración del partido México vs. Portugal este sábado 28 de marzo para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) traerá consigo un operativo especial de movilidad impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán.
El objetivo, según las autoridades, es facilitar el acceso de los asistentes y garantizar la seguridad en una de las zonas más transitadas de la capital durante eventos deportivos de gran magnitud, de cara a los preparativos para el Mundial 2026.
Horarios de cierres por partido México vs. Portugal y vialidades afectadas
El Operativo Kukulkán contempla la implementación de filtros vehiculares y peatonales en los alrededores del estadio.
El acceso en automóvil estará restringido únicamente a vehículos autorizados, residentes con tarjetón expedido por la alcaldía, vehículos acreditados por el estadio, así como servicios de salud y unidades de emergencia.
El acceso peatonal estará limitado a residentes y personas con boleto para el encuentro.
Las restricciones de tránsito aplicarán en diferentes horarios y avenidas estratégicas de la zona sur de la ciudad:
- De 12:00 a 00:00 horas:
Av. Acoxpa, de Miramontes a Calzada de Tlalpan (cerrada completamente)
- A partir de las 06:00 horas del sábado 28 de marzo, habrá cierres y restricciones en:
Viaducto Tlalpan, a la altura del bajo puente con Calzada de Tlalpan
Calzada de Tlalpan (zona Estadio Azteca)
Periférico Sur (zona Estadio Azteca)
Avenida Santa Úrsula
Avenida del Imán
Gran Sur
Avenida San Alejandro
Calles Tlalmanalco, Buenavista y Abasolo
Las autoridades capitalinas recomendaron a los residentes y asistentes anticipar su llegada, prever tiempos adicionales de traslado y priorizar el uso de transporte público.
Requisitos para residentes
Solo se permitirá el acceso a quienes presenten credencial de elector (INE) o comprobante de domicilio que acredite residencia en la zona.
Puntos de estacionamientos
Para quienes planean asistir, las autoridades subrayaron que no habrá estacionamiento para el público general en el estadio. Se habilitarán estacionamientos alternos en:
- Auditorio Nacional
- CARSO
- Six Flags
- Centro Comercial Santa Fe
- Parque Ecológico Xochimilco
Desde estos lugares saldrán camiones de ida y vuelta al estadio, con servicio disponible desde cuatro horas antes del partido.
El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, por lo que se recomienda llegar entre las 16:30 y 18:00 horas para evitar contratiempos por los cortes viales.
El transporte público operará con horarios extendidos. Metro, Metrobús y Tren Ligero funcionarán hasta la una de la mañana. Habrá rutas especiales de transporte público desde diferentes puntos de la ciudad, incluyendo:
- Bellas Artes
- Estadio Olímpico Universitario
- Chapultepec
- Polanco
- Reforma
- Hidalgo
- Izazaga
También se habilitarán rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad. Los taxis y aplicaciones de movilidad contarán con zonas designadas de ascenso y descenso en Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa.