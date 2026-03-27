Horarios de cierres viales en inmediaciones del Estadio Azteca por México vs Portugal este 28 de marzo

Los cierres viales por el México vs. Portugal este 28 de marzo afectarán importantes avenidas alrededor del Estadio Azteca. (CUARTOSCURO)

La celebración del partido México vs. Portugal este sábado 28 de marzo para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) traerá consigo un operativo especial de movilidad impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán.

El objetivo, según las autoridades, es facilitar el acceso de los asistentes y garantizar la seguridad en una de las zonas más transitadas de la capital durante eventos deportivos de gran magnitud, de cara a los preparativos para el Mundial 2026.

Horarios de cierres por partido México vs. Portugal y vialidades afectadas

Autoridades de Coyoacán anunciaron filtros de acceso en zonas cercanas al Estadio Azteca por el partido México vs Portugal. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

El Operativo Kukulkán contempla la implementación de filtros vehiculares y peatonales en los alrededores del estadio.

El acceso en automóvil estará restringido únicamente a vehículos autorizados, residentes con tarjetón expedido por la alcaldía, vehículos acreditados por el estadio, así como servicios de salud y unidades de emergencia.

El acceso peatonal estará limitado a residentes y personas con boleto para el encuentro.

Las restricciones de tránsito aplicarán en diferentes horarios y avenidas estratégicas de la zona sur de la ciudad:

De 12:00 a 00:00 horas:

Av. Acoxpa, de Miramontes a Calzada de Tlalpan (cerrada completamente)

A partir de las 06:00 horas del sábado 28 de marzo, habrá cierres y restricciones en:

Viaducto Tlalpan, a la altura del bajo puente con Calzada de Tlalpan

Calzada de Tlalpan (zona Estadio Azteca)

Periférico Sur (zona Estadio Azteca)

Avenida Santa Úrsula

Avenida del Imán

Gran Sur

Avenida San Alejandro

Calles Tlalmanalco, Buenavista y Abasolo

Las autoridades capitalinas recomendaron a los residentes y asistentes anticipar su llegada, prever tiempos adicionales de traslado y priorizar el uso de transporte público.

Requisitos para residentes

Gobierno CDMX entregó las obras alrededor del Estadio Azteca a días de la inauguración del inmueble con un partido amistoso (Luz Coello/ Infobae)

Solo se permitirá el acceso a quienes presenten credencial de elector (INE) o comprobante de domicilio que acredite residencia en la zona.

Puntos de estacionamientos

Para quienes planean asistir, las autoridades subrayaron que no habrá estacionamiento para el público general en el estadio. Se habilitarán estacionamientos alternos en:

Auditorio Nacional

CARSO

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Desde estos lugares saldrán camiones de ida y vuelta al estadio, con servicio disponible desde cuatro horas antes del partido.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, por lo que se recomienda llegar entre las 16:30 y 18:00 horas para evitar contratiempos por los cortes viales.

Estas son las rutas de transporte para llegar al Estadio Banorte en RTP o Trolebús (X/ @GobCDMX)

El transporte público operará con horarios extendidos. Metro, Metrobús y Tren Ligero funcionarán hasta la una de la mañana. Habrá rutas especiales de transporte público desde diferentes puntos de la ciudad, incluyendo:

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga

También se habilitarán rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad. Los taxis y aplicaciones de movilidad contarán con zonas designadas de ascenso y descenso en Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa.