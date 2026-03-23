Desaparecen 7 electricistas en Matehuala, San Luis Potosí: qué se sabe

Los desaparecidos son identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo. (Redes sociales)

Siete jóvenes electricistas fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familias el sábado 21 de marzo, luego de concluir una jornada laboral en Matehuala. Los trabajadores, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del altiplano potosino.

El último contacto

La última comunicación con el grupo ocurrió la mañana sábado, cuando informaron a sus familiares que ya iban de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas. Desde ese momento, los teléfonos dejaron de responder y la incertidumbre se apoderó de sus seres queridos.

Los trabajadores informaron a sus familiares que ya iban de regreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desaparecidos, de entre 20 y 30 años, son identificados como:

Ángel Daniel Pérez López Miguel Ángel Pérez Olivo Jaciel Zapata García Omar Godoy Galván Said Hernán Olvera Celso López González Macario Torres Castillo

La familia relató que una tercera persona, ajena al grupo, alertó sobre la posible privación ilegal de la libertad, aunque no se cuenta con información precisa sobre el sitio exacto ni sobre los posibles responsables. “Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, declaró uno de los familiares a medios locales.

El grupo realizaba obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular, trasladándose constantemente por el estado. Hasta el momento, no existen antecedentes de amenazas o situaciones de riesgo previas para los desaparecidos.

(Captura de pantalla)

En redes sociales, el equipo Deportivo Cali FC compartió una publicación para solicitar ayuda y difundir la información sobre los siete electricistas desaparecidos, entre ellos varios de sus jugadores.

En el mensaje se lee: “Estamos tratando de localizar a algunos integrantes de nuestro equipo de futbol y necesitamos de su apoyo. Si los has visto o tienes cualquier información, por favor comunícate con nosotros lo antes posible. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran ayuda. Les pedimos de corazón que compartan esta publicación para que llegue a más personas”.

A pesar de la presión en redes y de la atención social que ha generado el caso, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí no ha publicado hasta ahora las fichas oficiales para la localización de los trabajadores, lo que ha incrementado la preocupación de sus familias.

La desaparición ocurre en una zona marcada por la violencia y los reportes recientes de otros casos similares de trabajadores desaparecidos en masa, como hace unas semanas en Concordia, Sinaloa, cuando 10 trabajadores mineros fueron levantados en su lugar de trabajo.

SLP y sus pendientes en materia de desaparición

Según el informe “A quienes nos faltan: Datos para encontrarles”, elaborado por Data Cívica, San Luis Potosí registra una tasa de 348 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, cifra que coloca al estado por encima de entidades como Oaxaca, Tlaxcala y Querétaro.

Este indicador refleja no solo la magnitud del problema en la entidad, sino también el reto pendiente para las instituciones encargadas de la búsqueda y la atención a las víctimas.

En este contexto, la respuesta institucional ha sido insuficiente para las familias y colectivos, que exigen acciones efectivas y transparencia. Uno de los principales pendientes es el informe especial sobre desapariciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) prometió desde 2019 y que, hasta la fecha, sigue sin concluirse.

Fichas de búsqueda de personas desaparecidas (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, reconoció que el avance del informe depende de la información proporcionada por distintas autoridades, lo que ha provocado retrasos y críticas por parte de quienes consideran que existe una falta de compromiso ante el crecimiento de los casos. Para la elaboración del documento, la CEDH mantiene reuniones con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado y colectivos de familiares, cuyos aportes forman parte del análisis.

Frente a este escenario, el Congreso local aprobó en febrero de 2026 la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, una nueva instancia que busca fortalecer las capacidades de investigación, atención a víctimas y búsqueda inmediata en San Luis Potosí.