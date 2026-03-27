Embarazo infantil y matrimonio forzado en México: Gobierno buscará erradicar delito a casi un año de que se viralizó lista de casos

El Estado debe implementar medidas que protejan a las niñas y adolescentes de cualquier tipo de violencia. - Crédito: Edwin Bustamante/Teresa Fretes

Los casos de embarazo infantil, por abuso sexual, y la unión forzada en México tomaron una mayor relevancia en lo que va del último año, luego de que en junio del 2025 se viralizó en redes sociales una lista de al menos 30 casos de niñas que tuvieron hijos con hombres de hasta 70 años de edad.

Esto último, generó indignación y con ello, la exigencia hacia las autoridades de erradicar el abuso sexual infantil y las uniones forzadas, que tienen una alta incidencia de casos en diversos estados, principalmente en Guerrero y Chiapas.

En consecuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que estos casos represnetan un delito y ese mismo mes, la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció la creación de una estrategia para erradicar tanto el abuso sexual como el matrimonio forzado.

No obstante, es hasta casi un año después de la difusión de los casos, que dicha estrategia por fin estará lista.

En entrevista con Infobae Mx, la secretaría de las Mujeres reveló que la estrategia “ya está” lista, por lo que pronto se presentará en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ y que incluso, arrancara en abril.

“Fíjate que ya está. Yo creo que en cualquier momento la presentamos en ‘La Mañanera’, hemos estado haciendo varios anuncios.

“A partir de abril ya, o sea, en nada, ya inician las promotoras, que es una estrategia territorial, focalizada, como lo hemos comentado, en 50 municipios”, aseguró.

¿En qué consistirá la estrategia?

Hernández Mora adelantó a Infobe Mx que la estrategia será “un trabajo con promotoras territoriales”, vinculadas al sector Salud y a las fiscalías estatales, como parte de un mecanismo de coordinación interinstitucional y estará ligado a los Centros LIBRE, así como a la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente.

“Es un trabajo de promotoras, digamos, territoriales, vinculadas a los centros Libre, eh, trabajando en las escuelas, vinculadas al sector salud, a las fiscalías, eh, muy articuladas en el marco, eh, la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente, la ENAEA.

“Tiene como un mecanismo de coordinación interinstitucional, que son los GIPEAS, que les llaman. Los grupos interinstitucionales. Y hay un grupo estatal y un grupo municipal instalados ya desde hace tiempo, para la estrategia de embarazo adolescente”, adelantó sin dar mayores detalles.

Precisó que con la estrategia se buscará combatir tres problemáticas: el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y las uniones forzadas.

“Por eso elegimos estos municipios, ¿no?. Entonces a partir de abril ya va a arrancar la estrategia en territorio, ya están todos los materiales, todas las promotoras capacitadas", aseveró.

Mencionó que la estrateegia se implementará en diversos espacios, que van desde las escuelas hasta clínicas de salud y las fiscalpias, pero principalmente en las comunidades donde está normalizada la unión forzada con menores de edad.

“Y lo que queremos es, para combatir y prevenir estas tres problemáticas, trabajar en las escuelas con las familias, con los docentes, con los alumnos, en las comunidades, sobre todo en las comunidades donde es muy normalizado la unión forzada, a través de los centros Libre o de las instancias municipales.

En el sector salud, es decir, que desde las clínicas, los hospitales, haya máxima promoción, por ejemplo, de la aplicación de ciertas normas de la NOM 045. Cuando hay una violación a una niña, por ejemplo, que muchas veces vemos que en los hospitales, a veces hay médicos y médicas muy conservadores que no aplican todo el protocolo que tendrían que seguir cuando una niña llega violada.

“Entonces, bueno, también con las clínicas y con las fiscalías para, eh, fortalecer protocolos que permitan justamente que si hay una denuncia de violencia sexual a una niña o de unión forzada, que está prohibida en varias entidades, eh, pues se, se acompañe y se aplique. Entonces, yo creo que estamos a días de que lo, lo podamos presentar en, en la mañanera, pero ya arranca en, en abril”, concluyó.

¿En qué estados se implementará?

Anteriormente, fuentes de la Secretaría de las Mujeres adelantaron a Infobae México, que los estados donde se implementará la estrategia son:

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Veracruz Ignacio de la Llave