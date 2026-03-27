México

Cuánto cuesta casarse en la Basílica de Guadalupe

Este recinto es muy emblemático dentro de la religión católica

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Vista amplia del interior de la Basílica de Guadalupe, con un sacerdote sentado en el altar y filas de asientos vacíos. Al fondo, la imagen de la Virgen de Guadalupe
La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México permite celebrar bodas religiosas y otros eventos con tarifas y requisitos específicos (Facebook/INBGuadalupe)

La Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios católicos más emblemáticos en la Ciudad de México, aunque algunos podrían pensar que es extremadamente difícil conseguir un evento, en realidad es posible realizarlo.

El recinto religioso ofrece la posibilidad de celebrar bodas y otros eventos solemnes en sus instalaciones, siempre que los interesados cumplan ciertos requisitos y cubran las tarifas establecidas.

El precio para la realización de cualquiera de estas ceremonias es de 7,500 pesos mexicanos, según el módulo de misas y donativos oficial de la Basílica de Guadalupe.

Este recinto recibe solicitudes de matrimonios, aniversarios matrimoniales y ceremonias de XV o XVIII años, con servicios y precios diferenciados según las necesidades de cada familia.

Clérigo calvo con sotana negra sentado en una mesa en el altar de la Basílica de Guadalupe, con un crucifijo de madera, asientos vacíos y una pintura de fondo
La reservación de fechas en la Basílica de Guadalupe debe hacerse con al menos seis meses de anticipación por la alta demanda (Facebook/INBGuadalupe)

De acuerdo con el sitio web, los interesados en realizar una boda o ceremonia en este santuario deben entregar una serie de documentos y cumplir trámites eclesiásticos.

La organización recomienda iniciar el procedimiento con al menos seis meses de anticipación, debido a la alta demanda y la disponibilidad limitada de fechas. Los requisitos documentales para bodas en la Basílica de Guadalupe son los siguientes:

Requisitos para casarse en la Basílica de Guadalupe

  • Fe de bautismo actualizada de ambos contrayentes
  • Acta de confirmación de ambos contrayentes
  • Acta de primera comunión de ambos contrayentes
  • Acta de nacimiento de ambos contrayentes
  • Acta de matrimonio civil
  • Cuatro fotografías individuales tamaño infantil de cada contrayente
  • Cuatro fotografías en pareja tamaño credencial
  • Designar a cuatro testigos
  • Constancia de asistencia al curso prematrimonial

En cuanto a las ceremonias, virgendeguadalupe.org.mx detalla que tanto los matrimonios como los aniversarios matrimoniales pueden disponer hasta de ocho reclinatorios, mientras que las celebraciones de XV o XVIII años permiten hasta cinco.

Interior de la Basílica de Guadalupe con un sacerdote oficiando en el altar. Fieles sentados en bancos de madera. Luz natural ilumina el suelo de mármol
Las ceremonias religiosas en la Basílica de Guadalupe tienen una tarifa oficial de 7 mil 500 pesos mexicanos vigente en el módulo de misas y donativos (Facebook/INBGuadalupe)

Todas las ceremonias incluyen alfombra, arreglo floral, cantor y uso del órgano del Foso Musical.

La reservación debe realizarse previamente y se encuentra sujeta a la disponibilidad de la agenda del recinto.

Este monto cubre los servicios básicos descritos y corresponde a la tarifa vigente publicada en la página institucional.

Además de la ceremonia religiosa, la Basílica de Guadalupe ofrece una gama de servicios adicionales para quienes buscan personalizar su evento.

Cuánto cuesta un paquete completo en la Basílica de Guadalupe

Según la página, estos servicios incluyen:

Un sacerdote vierte de un cáliz en el altar, rodeado por otros sacerdotes en vestimentas blancas en la Basílica de Guadalupe, con órgano y crucifijo
Para realizar una boda en la Basílica de Guadalupe es necesario presentar documentos como actas sacramentales y constancia del curso prematrimonial (Facebook/INBGuadalupe)
  • Transmisión en directo en las plataformas oficiales (Facebook y YouTube): 3,700 pesos
  • Grabación digital: 3,700 pesos
  • Fotografía profesional (100 fotos): 3,700 pesos
  • Órgano Monumental con organista y soprano: 6,000 pesos
  • Paquete 1 (Transmisión + Grabación): 6,000 pesos
  • Paquete 2 (Transmisión + Fotografía): 6,000 pesos
  • Paquete 3 (Grabación + Fotografía): 6,000 pesos
  • Paquete 4 (Transmisión + Grabación + Fotografía): 8,500 pesos
  • Paquete 5 (Transmisión + Grabación + Fotografía + Órgano Monumental + Cantores): 14,500 pesos

La información detallada sobre los requisitos, servicios y tarifas puede consultarse en el sitio oficial de la Basílica de Guadalupe, donde es posible acceder al módulo de misas y donativos, así como contactar a las oficinas administrativas para iniciar el proceso de solicitud.

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