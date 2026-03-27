Cuánto cuesta casarse en la Basílica de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México permite celebrar bodas religiosas y otros eventos con tarifas y requisitos específicos (Facebook/INBGuadalupe)

La Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios católicos más emblemáticos en la Ciudad de México, aunque algunos podrían pensar que es extremadamente difícil conseguir un evento, en realidad es posible realizarlo.

El recinto religioso ofrece la posibilidad de celebrar bodas y otros eventos solemnes en sus instalaciones, siempre que los interesados cumplan ciertos requisitos y cubran las tarifas establecidas.

El precio para la realización de cualquiera de estas ceremonias es de 7,500 pesos mexicanos, según el módulo de misas y donativos oficial de la Basílica de Guadalupe.

Este recinto recibe solicitudes de matrimonios, aniversarios matrimoniales y ceremonias de XV o XVIII años, con servicios y precios diferenciados según las necesidades de cada familia.

La reservación de fechas en la Basílica de Guadalupe debe hacerse con al menos seis meses de anticipación por la alta demanda (Facebook/INBGuadalupe)

De acuerdo con el sitio web, los interesados en realizar una boda o ceremonia en este santuario deben entregar una serie de documentos y cumplir trámites eclesiásticos.

La organización recomienda iniciar el procedimiento con al menos seis meses de anticipación, debido a la alta demanda y la disponibilidad limitada de fechas. Los requisitos documentales para bodas en la Basílica de Guadalupe son los siguientes:

Requisitos para casarse en la Basílica de Guadalupe

Fe de bautismo actualizada de ambos contrayentes

Acta de confirmación de ambos contrayentes

Acta de primera comunión de ambos contrayentes

Acta de nacimiento de ambos contrayentes

Acta de matrimonio civil

Cuatro fotografías individuales tamaño infantil de cada contrayente

Cuatro fotografías en pareja tamaño credencial

Designar a cuatro testigos

Constancia de asistencia al curso prematrimonial

En cuanto a las ceremonias, virgendeguadalupe.org.mx detalla que tanto los matrimonios como los aniversarios matrimoniales pueden disponer hasta de ocho reclinatorios, mientras que las celebraciones de XV o XVIII años permiten hasta cinco.

Las ceremonias religiosas en la Basílica de Guadalupe tienen una tarifa oficial de 7 mil 500 pesos mexicanos vigente en el módulo de misas y donativos (Facebook/INBGuadalupe)

Todas las ceremonias incluyen alfombra, arreglo floral, cantor y uso del órgano del Foso Musical.

La reservación debe realizarse previamente y se encuentra sujeta a la disponibilidad de la agenda del recinto.

Este monto cubre los servicios básicos descritos y corresponde a la tarifa vigente publicada en la página institucional.

Además de la ceremonia religiosa, la Basílica de Guadalupe ofrece una gama de servicios adicionales para quienes buscan personalizar su evento.

Cuánto cuesta un paquete completo en la Basílica de Guadalupe

Según la página, estos servicios incluyen:

Para realizar una boda en la Basílica de Guadalupe es necesario presentar documentos como actas sacramentales y constancia del curso prematrimonial (Facebook/INBGuadalupe)

Transmisión en directo en las plataformas oficiales (Facebook y YouTube): 3,700 pesos

Grabación digital: 3,700 pesos

Fotografía profesional (100 fotos): 3,700 pesos

Órgano Monumental con organista y soprano: 6,000 pesos

Paquete 1 (Transmisión + Grabación): 6,000 pesos

Paquete 2 (Transmisión + Fotografía): 6,000 pesos

Paquete 3 (Grabación + Fotografía): 6,000 pesos

Paquete 4 (Transmisión + Grabación + Fotografía): 8,500 pesos

Paquete 5 (Transmisión + Grabación + Fotografía + Órgano Monumental + Cantores): 14,500 pesos

La información detallada sobre los requisitos, servicios y tarifas puede consultarse en el sitio oficial de la Basílica de Guadalupe, donde es posible acceder al módulo de misas y donativos, así como contactar a las oficinas administrativas para iniciar el proceso de solicitud.