Confrontación en el INE: Morena acusa a Taboada por el “cártel inmobiliario” y PAN responde con críticas al oficialismo

Morena cuestionó la trayectoria de Taboada, señalando posibles vínculos con un ‘cártel inmobiliario’ en Benito Juárez.

La sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este jueves estuvo marcada por un enfrentamiento político entre representantes de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de la incorporación de Santiago Taboada como representante suplente del blanquiazul ante el órgano electoral.

Durante el desarrollo del debate, ambos partidos intercambiaron acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, financiamiento político y vínculos con intereses privados, lo que elevó el tono de la discusión en la mesa del Consejo.

Choque directo en el Consejo General del INE

El momento de mayor tensión se registró tras la toma de protesta de Santiago Taboada, designado por la dirigencia nacional del PAN para ocupar la representación suplente durante la ausencia de Víctor Hugo Sondón.

Desde la representación de Morena se cuestionó la llegada del exalcalde de Benito Juárez al órgano electoral.

Morena cuestionó la trayectoria de Taboada, señalando posibles vínculos con un ‘cártel inmobiliario’ en Benito Juárez.

El representante morenista, Guillermo Santiago Rodríguez, señaló que su presencia reflejaba prácticas políticas que, a su juicio, han sido señaladas en investigaciones sobre desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México.

Durante su intervención en la sesión del Consejo General, expresó:

“Cuiden sus carteras, porque ha llegado el cártel inmobiliario al INE”.

El posicionamiento generó reacciones inmediatas entre los representantes partidistas presentes en la sesión.

Morena cuestiona trayectoria de Taboada en el debate

En su intervención, el representante de Morena argumentó que la presencia del nuevo representante del PAN coincidía con señalamientos públicos sobre prácticas de gestión relacionadas con desarrollos inmobiliarios cuestionados en la capital del país.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el señalamiento —según Morena— se vincula con investigaciones y denuncias que han involucrado a exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez en los últimos años.

El tema del llamado “cártel inmobiliario” ha sido parte del debate político en la Ciudad de México y ha generado confrontaciones entre partidos en distintos espacios públicos.

Taboada responde y cuestiona a figuras de Morena

Tras las críticas, Santiago Taboada tomó la palabra para responder a los señalamientos y cuestionar a Morena sobre temas de transparencia y rendición de cuentas.

Santiago Taboada sostiene que su trabajo se ha guiado por la legalidad y la gestión pública responsable.

Durante su intervención, el representante del PAN pidió que se revisen gastos y actividades de dirigentes del partido gobernante, además de plantear dudas sobre el origen de recursos utilizados en algunas actividades políticas.

El panista también sostuvo que, si se abre un debate sobre redes de corrupción o intereses indebidos, éste debería incluir casos relacionados con funcionarios o gobiernos estatales vinculados con Morena.

Sesión del INE incluye discusión sobre estatutos y fiscalización

La confrontación ocurrió mientras el Consejo General analizaba distintos puntos del orden del día, entre ellos modificaciones a los estatutos del PAN para permitir la libre afiliación ciudadana y cambios en los procesos de aceptación de militantes.

Asimismo, se abordaron resoluciones en materia de fiscalización derivadas de sentencias emitidas por las Salas Regionales Monterrey y Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en las que se incluyen asuntos relacionados con partidos políticos.

La sesión del INE estuvo marcada por fuertes confrontaciones entre partidos políticos.

El intercambio de posturas evidenció la tensión política que suele registrarse en este tipo de sesiones cuando coinciden debates sobre financiamiento, procesos internos y posicionamientos partidistas.

Señalamientos sobre el “cártel inmobiliario” y la postura de Santiago Taboada

La discusión también retomó el tema de las investigaciones relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario”, una red de presuntas irregularidades en desarrollos de la alcaldía Benito Juárez que ha sido investigada por autoridades capitalinas y que ha involucrado a exfuncionarios de esa demarcación.

Diversos reportes periodísticos han señalado que durante la gestión de Santiago Taboada como alcalde se autorizaron licencias y terminaciones de obra en construcciones que habrían superado los niveles permitidos por la normativa urbana.

Presuntos miembros del Cártel Inmobiliario de acuerdo con la Fiscalía capitalina (X/ @yuriri_ayala)

También se han mencionado investigaciones que derivaron en procesos judiciales contra exfuncionarios vinculados con esas autorizaciones.

Entre los elementos que han sido parte de las denuncias públicas y del debate político se encuentran:

Autorizaciones de obras que presuntamente excedieron los pisos permitidos en distintos desarrollos.

Investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre una red de corrupción inmobiliaria.

Procesos judiciales contra exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez .

Señalamientos sobre posibles beneficios relacionados con proyectos inmobiliarios.

Santiago Taboada ha rechazado estos señalamientos y ha sostenido que no existen pruebas en su contra.

En distintas ocasiones ha señalado que las acusaciones forman parte de una persecución política, postura que también reiteró en el contexto de la confrontación registrada durante la sesión del INE.