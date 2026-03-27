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Clima en México: frente frío 42 traerá más lluvias y habrá menos calor

El fenómeno meteorológico, que afectará a más de la mitad del territorio nacional, traerá consigo tormentas, descenso térmico y ráfagas superiores a 70 km/h

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Protección Civil de la capital del país lanzó recomendaciones a la población en general.
Se esperan un descenso de temperatura y lluvias por casi todo el país. Crédito: Cuartoscuro.

Un nuevo frente frío, acompañado de una masa de aire polar, modificará las condiciones climáticas en México durante el cierre de marzo e inicio de abril.

Este fenómeno provocará más lluvias, descenso de temperaturas y periodos de viento fuerte en amplias zonas del país en plena primavera.

La llegada del frente frío número 42 se prevé para la tarde-noche del viernes, con su desplazamiento hacia el noreste el sábado.

La interacción entre este sistema y una vaguada sobre el sur del Golfo de México impulsará aire frío hacia el Altiplano y la Vertiente del Golfo, situación que favorecerá la inestabilidad atmosférica.

Habrán lluvias en plena primavera

El pronóstico indica tormentas dispersas, lluvias y un descenso de temperaturas desde el viernes hasta el domingo en más de la mitad del territorio nacional.

Estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas podrían registrar acumulados de lluvia entre 10 y 75 mm, mientras que la península de Yucatán y la región noreste presentarán precipitaciones de menor intensidad, concentradas en áreas montañosas.

Durante el sábado, las lluvias se extenderán hacia la Huasteca y el noreste, abarcando desde Coahuila hasta Veracruz, con promedios de 20 a 50 mm.

Además, entidades del noroeste, occidente y centro, incluyendo Chihuahua, Sonora, Estado de México y Ciudad de México, tendrán tormentas aisladas con acumulados de 5 a 30 mm.

El fenómeno también incrementará las rachas de viento. Se esperan velocidades superiores a 70 km/h en estados del norte el viernes, con ráfagas de hasta 110 km/h en zonas montañosas y la frontera norte.

El sábado, la intensidad del viento disminuirá en el norte pero persistirá en el Bajío, donde podrían alcanzar los 70 km/h.

Lluvias con granizo dejaron severas afectaciones en Ecatepec, Estado de México. Foto: X/@conagua_mx.
Se esperan fuertes ráfagas de viento en el Norte del país. Foto: X/@conagua_mx.

A pesar del descenso térmico, las temperaturas elevadas continuarán en los estados costeros y en la península de Yucatán, con valores máximos de 32 a 39 °C, e incluso algunos puntos del noroeste podrían superar los 40 °C.

En el noreste, el calor disminuirá acorde a la presencia de lluvias, con máximas de 25 a 33 °C y mínimas de 10 a 18 °C.

En el Altiplano y el interior del país, las temperaturas oscilarán entre 15 y 25 °C el sábado, aunque el domingo se prevé un aumento principalmente en el norte.

A diferencia de años anteriores, la variabilidad de sistemas anticiclónicos y vaguadas ha causado contrastes marcados entre calor y frescor, con el norte dominado por temperaturas altas y el centro-sur por condiciones más húmedas.

Con esto se desmentirían versiones sobre una “primavera más calurosa” o una sequía generalizada, al señalar que los modelos meteorológicos no prevén fenómenos extremos de este tipo para el periodo.

De acuerdo con las proyecciones, los próximos 7 a 15 días mantendrán la tendencia de ciclones en niveles medios en el centro-sur, con anticiclones débiles en el norte y una presencia más frecuente de masas polares.

Esta situación podría traducirse en intervalos adicionales de descenso térmico, lluvias y viento al iniciar abril en regiones del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y parte del sureste.

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