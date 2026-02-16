Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Armamento y munición aseguradas por autoridades en Chiapas. Crédito: SSP Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP), en colaboración con fuerzas federales y estatales, realizó un operativo en la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Villaflores, que derivó en el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y equipo táctico presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.

Según reportes emitidos por la institución el pasado 15 de enero de 2026, la acción interinstitucional que derivó en este aseguramiento busca frenar la presencia de organizaciones criminales en la región y fortalecer la seguridad en el estado.

El despliegue, coordinado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, contó con la participación de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades informaron que los aseguramientos se lograron tras recorridos estratégicos y labores de inteligencia en la zona, sin embargo, no se reportaron detenciones.

Decomiso de arsenal y equipo táctico

Durante los recorridos, las fuerzas de seguridad confiscaron un arsenal y equipo, entre los que destacan:

3 armas largas tipo AK-47 calibre 7.62x39

2 armas largas Colt R-15 calibre .223

2 armas largas calibre .22

1 arma larga calibre .308

Mil 324 cartuchos calibre 7.62x39

23 cartuchos calibre .223

4 cartuchos calibre .308

42 cargadores para arma larga

7 chalecos balísticos

Vehículos y motocicletas asegurados

El operativo permitió también el aseguramiento de vehículos y motocicletas que, según información oficial, habrían sido utilizados para actividades ilícitas.

Entre estos se encuentran:

1 camioneta Chevrolet TRAX modelo 2014, con reporte de robo

1 camioneta Ford Van E-150, color blanco

1 camioneta Jeep Mojave, color negro

2 motocicletas marca Italia, modelos F125 y DM250, ambas sin placas de circulación

Investigación y acciones coordinadas

Además, las autoridades reportaron la localización 21 envoltorios con hierba verde y seca con características de marihuana.

Todos los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para su análisis y la integración de la carpeta de investigación.

Las instituciones participantes subrayaron que este operativo forma parte de los esfuerzos coordinados y permanentes para debilitar la capacidad operativa del Cártel de Sinaloa en la entidad y reforzar la seguridad.

Por último, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reiteró que mantendrá operativos conjuntos con fuerzas federales y estatales para

garantizar la tranquilidad y la paz en Chiapas.

Otras acciones contra el Cártel de Sinaloa en Chiapas

(FGE Chiapas)

El pasado 10 de febrero de 2026, autoridades estatales y federales realizaron un operativo en el municipio de Huixtla, Chiapas, donde aseguraron más de 50 vehículos, además de chalecos balísticos y armas de fuego.

El cateo, encabezado por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, permitió localizar automóviles y camionetas con reporte de robo, así como equipo táctico y armamento presuntamente relacionado con células del Cártel de Sinaloa.

Todos los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para su análisis y la integración de la carpeta de investigación.