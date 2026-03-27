México

Buques con ayuda humanitaria que iban camino a Cuba siguen sin ser localizados, dice Sheinbaum

Estas declaraciones fueron hechas durante la mañanera de este 27 de marzo en Palacio Nacional

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Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo. (AP foto/Ginnette Riquelme)
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo. (AP foto/Ginnette Riquelme)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que los buques mexicanos que transportaban ayuda humanitaria a Cuba perdieron contacto con las autoridades de la Marina, durante la mañanera del pueblo de este 27 de marzo en Palacio Nacional.

“El barco de la Secretaría de la Marina arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Hay dos embarcaciones que siguen en búsqueda de ellos”, aseguró la mandataria mexicana.

Explicó que existe una embarcación de la Semar que dio seguimiento al navío de una brigada internacional, el cual actualmente se encuentra en la isla caribeña.

Asimismo, hay dos pequeños buques que tuvieron contacto con las autoridades navales pero después de algunas horas perdieron comunicación, por lo cual comenzó un proceso de búsqueda.

“Siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, afirmó.

Por otro lado, relevó que en uno de los barcos con destino a Cuba, que tenía el objetivo de transportar apoyo humanitario, había nueve personas a bordo.

Presidente de Cuba
Presidente de Cuba a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Presidente de Cuba expresa preocupación ante la desaparición de dos embarcaciones con ayuda humanitaria

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel publicó a través de su cuenta oficial de X, su preocupación ante la situación de los barcos desaparecidos que trasladaban ayuda humanitaria a la isla.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a #Cuba como parte del #ConvoyNuestraAmérica”, escribió el mandatario cubano.

Aseguró que las autoridades cubanas se encuentran haciendo todo lo posible para la búsqueda y salvamiento de las personas que se encontraban dentro de la embarcación.

EU asegura que México no ha pedido su ayuda para la búsqueda de embarcaciones

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que México no ha solicitado su apoyo para localizar dos veleros desaparecidos que partieron hacia Cuba con ayuda humanitaria. Según un comunicado, fueron notificados sobre la desaparición por el Centro de Coordinación de Rescate de México, pero no se ha pedido asistencia formal.

La Armada de México lidera la operación en conjunto con la Guardia Costera de Cuba. Los barcos zarparon el 21 de marzo desde Isla Mujeres con destino a La Habana, donde debían arribar entre el 24 y 25 de marzo.

Viajaban nueve tripulantes de distintas nacionalidades con varias toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, medicamentos y paneles solares para enfrentar la escasez en la isla tras el bloqueo petrolero de EE.UU. Un tercer buque del convoy llegó sin inconvenientes a La Habana. La Secretaría de Marina de México activó un plan de búsqueda para localizar las embarcaciones.

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