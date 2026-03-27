Avanza la plaga del gusano barrenador en México, reportan más de mil casos activos en 21 estados

La plaga del gusano barrenador sigue presente en México, se registran más de mil casos activos. (CRÉDITO: SENASICA)

Registros oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) indican que al corte del 24 de marzo de 2026 se mantienen activos mil 345 casos de gusano barrenador.

Gusano barrenador se mantiene activo en México

La plaga ha alcanzado en su mayoría a especies del sector ganadero:

Bovino 751

Canino 311

Suino131

Equino 65

Ovino 34

Humano 22

Caprino 20

Aviar 5

Felino 5

Fauna silvestre 1

Pese a las medidas preventivas del gobierno federal, el gusano barrenador mantiene presencia en 21 estados, acechando con una cifra preocupante a cuatro estados:

Oaxaca con 228 casos activos

Veracruz con 213 casos activos

Chiapas con 136 casos activos

Puebla con 122 casos activos

En estados como San Luis Potosí (96), Guerrero (88), Hidalgo (65), Querétaro (62), Yucatán (61), Michoacán (54), la plaga persiste. Ante este avance, el sector ganadero, así como autoridades municipales y estatales han urgido a la coordinación con el instituciones federales para combatir la infestación.

Casos activos del gusano barrenador en México.

¿Cuáles son los síntomas de esta plaga?

El gusano barrenador se genera a partir de las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual se alimenta de tejido en los mamíferos, lo que convierte a esta plaga en un peligro considerable, plaga que afecta principalmente al ganado.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre

Depresión

Inapetencia

Disminución en la producción láctea y ganancia de peso

Información de Agricultura indica que estos signos están vinculados a heridas preexistentes en los animales afectados.

Sin un tratamiento efectivo, la miasis puede alcanzar una morbilidad de hasta el 90% en recién nacidos dentro de zonas endémicas y provocar la muerte en un periodo de dos semanas.

La extracción de muestras larvarias se complica cuando las heridas presentan aberturas pequeñas, como sucede en las fosas nasales o áreas genitales.

(Foto: Agricultura)

Gobierno de Sheinbaum alista planta de mosca estéril

Cabe destacar que al momento, los registros federales indican que hay 18 mil 732 casos acumulados, siendo Chiapas la entidad que encabeza la lista con 6 mil 225 registros, datos que comenzaron a recabarse desde el 20 de noviembre de 2024 y persiste hasta este día.

Ante el aumento de estos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 9 de marzo que la fabrica de mosca estéril para combatir a esta plaga ya se encuentra en su última etapa y podría estar lista en mayo de este año:

“Está por terminarse ya la fábrica de moscas en dos meses, está en Chiapas. No solamente para la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y elimine la larva, sino que también se hizo un trabajo, donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida, para hacer trampas que permiten que caigan las moscas y con esto disminuir el número de este insecto”.

La mandataria señaló que Estados Unidos está dando recursos para la planta y que la finalidad es que se reabra la frontera, la cuál ocurrirá cuando ellos tomen una decisión final tras las operaciones en contra del insecto. (Presidencia)

Implementan campaña para la prevención

El pasado 19 de febrero se informó que el Senasica en coordinación con la embajada de los Estados Unidos en México y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos iniciarían una campaña para fortalecer la prevención y notificación del gusano barrenador en el sector ganadero.

El propósito central de la campaña es incentivar la implicación de la población y, sobre todo, de las y los productores ganaderos. Esta iniciativa conjunta simboliza la cooperación sostenida entre los gobiernos de México y Estados Unidos en el ámbito de la sanidad agropecuaria.