México

UNAM amplía su liderazgo global: estas son las 12 carreras en el ranking mundial QS World University 2026

La universidad aumentó de 10 a 12 las disciplinas incluídas entre las 50 mejores y sumó nuevas áreas al grupo del topo 100

Guardar
unam becas rectoria becas unam unam rectoria islas unam cu
La UNAM financiará las becas Elisa Acuña con sus propios recursos (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró colocar 12 carreras entre las 50 mejores del mundo y amplió a 36 las disciplinas situadas en el grupo de las 100 más destacadas, según el más reciente reporte del QS World University Rankings by Subject 2026.

De acuerdo con QS, el avance respecto al año anterior es significativo, pues en 2025 la UNAM contaba con 31 disciplinas entre las 100 primeras y 10 entre las 50 más sobresalientes del planeta.

“La Universidad Nacional Autónoma de México consolidó su liderazgo académico, su compromiso con una educación pública que forme a las y los mejores egresados y su convicción por impulsar la ciencia al servicio de la sociedad”, señala el reporte.

El ranking de QS evalúa indicadores como reputación académica, reputación entre empleadores, citas por publicación, productividad e impacto de las publicaciones académicas y la red internacional de investigación.

Estos parámetros sustentan la posición alcanzada por la UNAM y confirman el impacto de sus programas y egresados en los sectores productivo, científico y social.

Entre los resultados la universidad se colocó en la posición número 20 a nivel global en el área de Artes y Humanidades, así como el lugar 41 en Ciencias Sociales y Administración.

¿Cuáles son las 12 carreras de la UNAM en el ranking mundial?

En el rubro de Ingeniería y Tecnología, la universidad aparece en el puesto 69, mientras que en Ciencias de la Vida y Medicina accedió al grupo de las 100 mejores, ocupando la posición 99.

El informe de QS enumera de forma específica a Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas, todas ellas ubicadas en el sitio 17 mundial.

Historia del Arte alcanzó el puesto 20, Ingeniería Petrolera el 26 e Ingeniería de Minas y Metalurgia el 49, entre otras áreas reconocidas.

La diversidad de la oferta académica de la UNAM queda reflejada en estos resultados, así como su presencia en prácticamente todas las áreas clave para el desarrollo nacional.

La institución mantiene un modelo de formación rigurosa y profesional, respaldado por indicadores objetivos y una estrategia de internacionalización que le permite avanzar en un contexto de alta competencia global y de transformación tecnológica.

El reporte de QS también menciona a la Universidad de Oxford como la mejor del mundo en disciplinas de artes y humanidades durante 2026, seguida por la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge.

La Universidad consideró los resultados oficiales, difundidos por QS , como prueba del fortalecimiento institucional de la máxima casa de estudios del país en el escenario académico internacional

Temas Relacionados

UNAMranking mundialQS World University Rankingseducaciónmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: choque en carriles centrales de Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: choque en carriles centrales de Circuito Interior

Repechajes para el Mundial 2026: cómo ver en vivo desde México los 10 partidos clasificatorios

En total, 22 selecciones pelearán por los últimos 6 lugares a la próxima justa mundialista

Repechajes para el Mundial 2026: cómo ver en vivo desde México los 10 partidos clasificatorios

Orden de apellidos podría cambiar en Edomex: padres decidirían cuál iría primero

La iniciativa busca garantizar igualdad de género y fortalecer el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes

Orden de apellidos podría cambiar en Edomex: padres decidirían cuál iría primero

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

El imputado es Laurence Gray, un ciudadano estadounidense de 65 años propietario de Grips By Larry, una tienda de armas ubicada en Arizona

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

“Es temporal”: Sheinbaum minimiza alza en la canasta básica y busca reunión con productores

Durante la primera quincena de marzo de 2026, la inflación anual en México alcanzó 4.63%

“Es temporal”: Sheinbaum minimiza alza en la canasta básica y busca reunión con productores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

CJNG es declarado organización terrorista en Argentina: estas son las implicaciones para el cártel

Ciudadanos de Taxco denuncian presuntos retenes de La Familia Michoacana ante amenazas del CJNG

Quién es César Gastelum, “La Señora”, operador del Cártel de Sinaloa al que EEUU eliminó sanciones

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: repuntan feminicidios en CDMX en 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Qué se sabe de la colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel? Edén Muñoz escribiría la canción

¿Qué se sabe de la colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel? Edén Muñoz escribiría la canción

Por qué Lupita Jones y Andrea Meza ‘odian’ a Fátima Bosch: nueva historia invocando a Ximena Navarrete genera caos

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

Festival arte, queso y vino 2026 en Edomex: fecha, sede y artistas gratis que darán concierto

La Choco revela polémica advertencia de Bisogno sobre quedar embarazada y redes no perdonan la anécdota

DEPORTES

Repechajes para el Mundial 2026: cómo ver en vivo desde México los 10 partidos clasificatorios

Repechajes para el Mundial 2026: cómo ver en vivo desde México los 10 partidos clasificatorios

El perro que ganó múltiples competencias internacionales, conoce la historia de la mascota de los Xolos de Tijuana

“La gente dice que es un tarado”: ‘Profe’ Cruz se lanza contra Faitelson tras declaraciones falsas en su contra

Adiós a las máscaras de luchadores en los estadios: nueva regla golpea a la afición mexicana rumbo al Mundial 2026

Claudia Sheinbaum confirma que Infantino viene a México: se reunirán en Palacio Nacional