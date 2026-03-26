UNAM amplía su liderazgo global: estas son las 12 carreras en el ranking mundial QS World University 2026

La UNAM financiará las becas Elisa Acuña con sus propios recursos (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró colocar 12 carreras entre las 50 mejores del mundo y amplió a 36 las disciplinas situadas en el grupo de las 100 más destacadas, según el más reciente reporte del QS World University Rankings by Subject 2026.

De acuerdo con QS, el avance respecto al año anterior es significativo, pues en 2025 la UNAM contaba con 31 disciplinas entre las 100 primeras y 10 entre las 50 más sobresalientes del planeta.

“La Universidad Nacional Autónoma de México consolidó su liderazgo académico, su compromiso con una educación pública que forme a las y los mejores egresados y su convicción por impulsar la ciencia al servicio de la sociedad”, señala el reporte.

El ranking de QS evalúa indicadores como reputación académica, reputación entre empleadores, citas por publicación, productividad e impacto de las publicaciones académicas y la red internacional de investigación.

Estos parámetros sustentan la posición alcanzada por la UNAM y confirman el impacto de sus programas y egresados en los sectores productivo, científico y social.

Entre los resultados la universidad se colocó en la posición número 20 a nivel global en el área de Artes y Humanidades, así como el lugar 41 en Ciencias Sociales y Administración.

¿Cuáles son las 12 carreras de la UNAM en el ranking mundial?

En el rubro de Ingeniería y Tecnología, la universidad aparece en el puesto 69, mientras que en Ciencias de la Vida y Medicina accedió al grupo de las 100 mejores, ocupando la posición 99.

El informe de QS enumera de forma específica a Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas, todas ellas ubicadas en el sitio 17 mundial.

Historia del Arte alcanzó el puesto 20, Ingeniería Petrolera el 26 e Ingeniería de Minas y Metalurgia el 49, entre otras áreas reconocidas.

La diversidad de la oferta académica de la UNAM queda reflejada en estos resultados, así como su presencia en prácticamente todas las áreas clave para el desarrollo nacional.

La institución mantiene un modelo de formación rigurosa y profesional, respaldado por indicadores objetivos y una estrategia de internacionalización que le permite avanzar en un contexto de alta competencia global y de transformación tecnológica.

El reporte de QS también menciona a la Universidad de Oxford como la mejor del mundo en disciplinas de artes y humanidades durante 2026, seguida por la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge.

La Universidad consideró los resultados oficiales, difundidos por QS , como prueba del fortalecimiento institucional de la máxima casa de estudios del país en el escenario académico internacional