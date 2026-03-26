Sheinbaum analizará jornadas laborales de transportistas por riesgos de accidentes

(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que analizará la regulación de las jornadas laborales de los transportistas, ante el riesgo de accidentes por extensos periodos de trabajo.

Durante la presentación del Programa de atención inmediata para la protección a la industria de vehículos pesados, la mandataria fue cuestionada por la prensa mexicana sobre la inclusión de mejoras en las condiciones laborales dentro de la iniciativa.

Sheinbaum reconoció que “muchas veces utilizan largas jornadas de trabajo y eso puede provocar accidentes”, y precisó que, si bien este aspecto no forma parte exacta del programa, podría integrarse a la regulación del sector.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reportes oficiales registran 30 mil accidentes anuales en los que participan vehículos pesados, por ello, este programa busca crear la Norma Oficial sobre dispositivos de seguridad (para verificar que los transportistas cuenten con las condiciones para realizar sus viajes).

El anuncio se da en el contexto de la presentación de acciones que buscan fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la industria de vehículos pesados.

<br>