México

“Me parece una niña”: Andrea Legarreta habla de la supuesta pareja de Erik Rubín, su ex

Tras las imágenes del integrante de Timbiriche junto a una joven, la presentadora de “Hoy” se mostró relajada y positiva

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Andrea Legarreta reconoce haber conocido
Andrea Legarreta reconoce haber conocido a la nueva acompañante de su exesposo Erik Rubín y expresa una opinión positiva sobre ella. (RS)

Erik Rubín acaparó la atención de la prensa al aparecer junto a una joven en una plaza del sur de Ciudad de México, donde se tomó fotografías con algunos fans y dio declraciones.

Las imágenes que fueron difundidas ampliamente en redes sociales, muestran al exintegrante de Timbiriche en un ambiente relajado, tomado de la mano de su acompañante.

Pese a que la identidad de la joven ha permanecido fuera del ámbito público y artístico, la reacción de su exesposa, Andrea Legarreta, no se hizo esperar.

Erik Rubín reaparece en la
Erik Rubín reaparece en la Ciudad de México junto a una joven cuya identidad ha generado especulación en redes sociales. (Foto: rs)

Andrea Legarreta habla de la nueva pareja de Erik Rubín

En un reciente encuentro con los micrófonos de Ventaneando, presentadora del programa Hoy fue consultada sobre la nueva compañía de su expareja.

En una entrevista con el programa de TV Azteca, la también actriz reconoció que ya había conocido a la joven, describiéndola como “una niña linda”. Además, afirmó sentirse tranquila al ver al cantante en buen estado: “A él lo veo bien, tranquilo, feliz”.

En sus declaraciones, evitó confirmar si la relación es oficial, aunque no ocultó su percepción positiva sobre la joven: “No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve la oportunidad de conocerla, me parece una niña linda”, expresó.

Cabe mencionar que la presentadora ha dejado claro que su prioridad sigue siendo la armonía familiar y el respeto mutuo, pese a la atención mediática que rodea sus vidas sentimentales: “Nuestra separación fue muy sana y muy amorosa. Duramos 23 años”, concluyó.

Seguidores de Erik Rubín elogian
Seguidores de Erik Rubín elogian a la joven que lo acompaña, generando una ola de comentarios positivos sobre su nueva etapa amorosa. (RS)

Un nuevo capítulo en la vida sentimental de Erik Rubín

El matrimonio entre los artistas concluyó formalmente en febrero de 2023, después de 22 años juntos y dos hijas en común. En su comunicado de separación, ambos señalaron: “La historia de pareja se fue desgastando hasta que entendimos que lo más sano era separarnos”.

Durante varios meses, la expareja mantuvo colaboración en negocios y priorizó la estabilidad de sus hijas antes de formalizar el divorcio.

Sin embargo, en enero de 2026, Andrea Legarreta fue la primera en confirmar públicamente una nueva relación, esta vez con Luis Carlos Origel, conductor de televisión y sobrino del periodista Pepillo Origel.

La expareja de Erik Rubín
La expareja de Erik Rubín y Andrea Legarreta prioriza el bienestar de sus hijas y mantiene la armonía familiar tras su separación formal en 2023. (RS)

Percepción pública, diferencias de edad y reacciones en redes sociales

La diferencia de edad entre Erik Rubín y su nueva acompañante ha generado comentarios y comparaciones en redes sociales, sobre todo porque la relación de Legarreta con Luis Carlos Origel también implica una brecha generacional.

Entre las reacciones destacadas, los seguidores del cantante han expresado elogios hacia la joven, replicando frases como:

  • “Qué guapa está la novia de Erik Rubín”.
  • “Se nota que está feliz”.
  • “Le deseo lo mejor en esta etapa”.

Mientras tanto, ni Erik Rubín ni su acompañante han hecho oficial su relación, limitándose a apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.

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