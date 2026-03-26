México

Latin Lover recordó la tragedia que le costó la vida a Édgar Ponce en “Sólo para Mujeres”

El luchador describió el ambiente detrás del show y detalló cómo el accidente modificó la trayectoria profesional de sus integrantes

Guardar
Latin Lover
El luchador describió el ambiente detrás del show y detalló cómo el accidente modificó la trayectoria profesional de sus integrantes. (CUARTOSCURO)

Durante una reciente aparición en el podcast de Melo Montoya, el luchador regiomontano Latin Lover compartió detalles no conocidos sobre uno de los episodios más trágicos en la historia del espectáculo mexicano: el accidente que provocó la muerte de su compañero Édgar Ponce y dejó a varios integrantes de “Solo para muejres” heridos. Las declaraciones de Latin Lover permiten reconstruir cómo se vivieron esos momentos y el impacto que tuvo en los miembros del elenco.

El exluchador describió el contexto en el que se encontraban los integrantes de “Sólo para Mujeres”, un show que marcó tendencia en el entretenimiento para adultos a finales de la década de 1990. De acuerdo con su testimonio, el grupo regresaba de una gira cuando recibieron la instrucción de acudir a Televisa San Ángel para grabar la presentación de un programa conducido por Omar Chaparro. “Cuando regresamos, prendemos los celulares en el aeropuerto de México y dice: ‘¿Quién sabe manejar motos?’ Todos contestando en el grupo: ‘Yo, yo, yo, yo, yo’. Dijo: ‘Bueno, vénganse a Televisa San Ángel, porque vamos a hacer la presentación de un programa’”, recordó el también actor.

Edgar Ponce
MEXICO D.F. 06MAYO2005.- El Noticiero de Televisa de Joaquín López Doriga presento los video donde muestra el momento en que los integrantes del show ¨Sólo para mujeres¨, que conducían sus motocicletas la madrugada de este jueves por carriles centrales de Periférico, a baja velocidad y sin casco. El auto sedán Chevy Monza, color azul metálico, conducido por Luis Pascacio Muguerza, impacta a la moto que conducia Edgar Ponce, victima fatal del accidente. FOTO: TELEVISA

La grabación implicaba una entrada en motocicleta, con los bailarines vestidos con gabardinas brillantes y gafas oscuras, circulando en caravana por Periférico en Ciudad de México. El propio Latin Lover relató cómo el ambiente entre los participantes estaba cargado de emoción y camaradería. “Vamos todos en caravana, no m*m*s”, expresó, haciendo referencia al ánimo previo al accidente.

La tragedia ocurrió cuando un automóvil embistió al grupo. “Agarramos Periférico y un hijo de su ch*ng*d* madre nos atropella en un carro”, narró Latin Lover. Édgar Ponce falleció en el acto y cinco integrantes más sufrieron fracturas, entre ellas de tibia y peroné. “Fallece un compañero y cinco integrantes más resultaron con fractura de tibia, peroné”, agregó el luchador, quien subrayó el impacto mundial que tuvo la noticia.

Edgar Ponce
Alexis Ayala y Sergio Mayer, actores y productores del show Solo Para Mujeres, durante el funeral del actor Edgar Ponce, quien murió arrollado en los carriles centrales del Periferico, cuando grababa un promocional de su show. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

Además de revivir el accidente, Latin Lover reflexionó sobre la dinámica interna del grupo, las exigencias del espectáculo y las oportunidades que surgieron tras el incidente. “Desgraciadamente o afortunadamente para mí, se abrió la oportunidad para que Latin Lover estrenara en el Metropolitano”, afirmó, describiendo cómo su carrera avanzó tras el difícil episodio.

La tragedia donde murió Édgar Ponce ocurrió en mayo de 2005 provocando conmoción al medio artístico y generó debate sobre la seguridad en producciones de entretenimiento. Su deceso marcó un antes y un después para el elenco y el formato del espectáculo.

Temas Relacionados

Latin LoverSolo para MujeresEdgar Poncemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alumnos del Colegio de Bachilleres simulan ser sicarios en baile escolar y desatan polémica en Michoacán

El video se viralizó luego de que alumnos recrearan los asesinatos de exalcaldes

Alumnos del Colegio de Bachilleres simulan ser sicarios en baile escolar y desatan polémica en Michoacán

Semana Santa 2026: anuncian descuentos a estudiantes y maestros en transporte por temporada vacacional

Alumnos podrán adquirir una reducción del 50% en el costo total de sus pasaje, mientras que docentes accederán al 25% menos

Semana Santa 2026: anuncian descuentos a estudiantes y maestros en transporte por temporada vacacional

México vs Portugal: rutas alternas y cortes viales por la reinauguración del Estadio Banorte

Las autoridades recomiendan a los asistentes utilizar transporte público, ya que el acceso vehicular estará restringido y se habilitarán puntos de descenso para taxis de aplicación

México vs Portugal: rutas alternas y cortes viales por la reinauguración del Estadio Banorte

Rescatan a águila herida en instalaciones del IMP en la Gustavo A. Madero

El animal fue puesto a disposición de la BVA para su adecuado tratamiento y recuperación

Rescatan a águila herida en instalaciones del IMP en la Gustavo A. Madero

Carín León inaugurará la casa de Messi: dará primer concierto en el estadio del Inter Miami

El cantante mexicano será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium, el nuevo recinto del Inter Miami en Miami Freedom Park

Carín León inaugurará la casa de Messi: dará primer concierto en el estadio del Inter Miami
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alumnos del Colegio de Bachilleres simulan ser sicarios en baile escolar y desatan polémica en Michoacán

Alumnos del Colegio de Bachilleres simulan ser sicarios en baile escolar y desatan polémica en Michoacán

La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Detienen a ocho sujetos tras revisar anexos irregulares en Edomex donde reclutaban y obligaban a vender droga a internos

ENTRETENIMIENTO

Carín León inaugurará la casa de Messi: dará primer concierto en el estadio del Inter Miami

Carín León inaugurará la casa de Messi: dará primer concierto en el estadio del Inter Miami

“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

Harry Potter regresó: ¿cuándo se estrena en México el primer capítulo de la serie más esperada del año?

Abelito habla de su estado físico tras “salir volando” por fuerte golpe de Bull Terrie en Ring Royale 2026

Wendy Guevara recibió inesperado mensaje de Thalía tras someterse a luxación de costillas

DEPORTES

Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público para el Mundial 2026

Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público para el Mundial 2026

Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants