Latin Lover recordó la tragedia que le costó la vida a Édgar Ponce en “Sólo para Mujeres”

El luchador describió el ambiente detrás del show y detalló cómo el accidente modificó la trayectoria profesional de sus integrantes. (CUARTOSCURO)

Durante una reciente aparición en el podcast de Melo Montoya, el luchador regiomontano Latin Lover compartió detalles no conocidos sobre uno de los episodios más trágicos en la historia del espectáculo mexicano: el accidente que provocó la muerte de su compañero Édgar Ponce y dejó a varios integrantes de “Solo para muejres” heridos. Las declaraciones de Latin Lover permiten reconstruir cómo se vivieron esos momentos y el impacto que tuvo en los miembros del elenco.

El exluchador describió el contexto en el que se encontraban los integrantes de “Sólo para Mujeres”, un show que marcó tendencia en el entretenimiento para adultos a finales de la década de 1990. De acuerdo con su testimonio, el grupo regresaba de una gira cuando recibieron la instrucción de acudir a Televisa San Ángel para grabar la presentación de un programa conducido por Omar Chaparro. “Cuando regresamos, prendemos los celulares en el aeropuerto de México y dice: ‘¿Quién sabe manejar motos?’ Todos contestando en el grupo: ‘Yo, yo, yo, yo, yo’. Dijo: ‘Bueno, vénganse a Televisa San Ángel, porque vamos a hacer la presentación de un programa’”, recordó el también actor.

MEXICO D.F. 06MAYO2005.- El Noticiero de Televisa de Joaquín López Doriga presento los video donde muestra el momento en que los integrantes del show ¨Sólo para mujeres¨, que conducían sus motocicletas la madrugada de este jueves por carriles centrales de Periférico, a baja velocidad y sin casco. El auto sedán Chevy Monza, color azul metálico, conducido por Luis Pascacio Muguerza, impacta a la moto que conducia Edgar Ponce, victima fatal del accidente. FOTO: TELEVISA

La grabación implicaba una entrada en motocicleta, con los bailarines vestidos con gabardinas brillantes y gafas oscuras, circulando en caravana por Periférico en Ciudad de México. El propio Latin Lover relató cómo el ambiente entre los participantes estaba cargado de emoción y camaradería. “Vamos todos en caravana, no m*m*s”, expresó, haciendo referencia al ánimo previo al accidente.

La tragedia ocurrió cuando un automóvil embistió al grupo. “Agarramos Periférico y un hijo de su ch*ng*d* madre nos atropella en un carro”, narró Latin Lover. Édgar Ponce falleció en el acto y cinco integrantes más sufrieron fracturas, entre ellas de tibia y peroné. “Fallece un compañero y cinco integrantes más resultaron con fractura de tibia, peroné”, agregó el luchador, quien subrayó el impacto mundial que tuvo la noticia.

Alexis Ayala y Sergio Mayer, actores y productores del show Solo Para Mujeres, durante el funeral del actor Edgar Ponce, quien murió arrollado en los carriles centrales del Periferico, cuando grababa un promocional de su show. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

Además de revivir el accidente, Latin Lover reflexionó sobre la dinámica interna del grupo, las exigencias del espectáculo y las oportunidades que surgieron tras el incidente. “Desgraciadamente o afortunadamente para mí, se abrió la oportunidad para que Latin Lover estrenara en el Metropolitano”, afirmó, describiendo cómo su carrera avanzó tras el difícil episodio.

La tragedia donde murió Édgar Ponce ocurrió en mayo de 2005 provocando conmoción al medio artístico y generó debate sobre la seguridad en producciones de entretenimiento. Su deceso marcó un antes y un después para el elenco y el formato del espectáculo.