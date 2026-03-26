“Es temporal”: Sheinbaum minimiza alza en la canasta básica y busca reunión con productores

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 26 de marzo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que el alza de precios en algunos productos por la inflación en México será temporal, durante la mañanera del pueblo de este 26 de marzo en Palacio Nacional.

Declaró que los tres productos que incrementaron de precio fueron jitomate, limón y pollo, de los dos primeros la principal causa fue por una helada en la región de Florida, la cual también es productora.

“Mucha de su producción se echo a perder por la helada, entonces al haber escasez en Florida aumenta la demanda y el precio de estos productos”, señaló.

Asimismo, la jefa de Estado afirmó que subida de precios es “temporal, no es algo que pensemos que va continuar para todo el año”.

Incremento en el precio del diésel podría influir de forma negativa en la inflación de México

Por otro lado, Sheinbaum manifestó que una de las medidas más importantes es evitar el alza de los costos del diésel, debido a que es el principal insumo para el transporte de carga de diversas mercancías.

“Los gasolineros a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel, se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos. Entonces se habló con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario entre los 28.50, y les dije que todavía está muy alto, hay que seguirlo bajando”, indicó.

Subrayó que se está revisando la situación para disminuir la tarifa, en un contexto donde continúa subiendo el precio del petróleo, ya que se busca que no influya de manera directa en la inflación del país.

El jitomate registró el mayor aumento de precio en la quincena, con un alza de 32.17% que impactó directamente en el bolsillo de los consumidores. (Infobae-Itzallana)

Inflación en México durante la primera quincena de marzo

Durante la primera quincena de marzo de 2026, la inflación anual en México alcanzó 4.63%, superando la cifra del mismo periodo del año anterior.

El jitomate lideró los aumentos de precios, con un alza de 32.17% en solo dos semanas, seguido por el transporte aéreo y la calabacita. Frutas y verduras subieron 8.34% quincenal y 23.91% anual, lo que impactó el costo de la canasta básica.

Mientras que el índice de precios no subyacente, que refleja productos volátiles como alimentos frescos, reportó un crecimiento de 1.96% quincenal.

En contraste, servicios como internet, telefonía y televisión de paga mostraron una baja de 3.47%.

El Estado de México y Puebla registraron los mayores incrementos estatales, mientras que Baja California Sur y Chihuahua tuvieron los menores. Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon la mayor variación anual, afectando principalmente a los hogares más vulnerables.