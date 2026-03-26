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CDMX refuerza seguridad con binomios caninos rumbo al Mundial 2026

La Unidad Canina de la PBI dispone de ejemplares especializados en detección de narcóticos, explosivos, guardia, protección y búsqueda de personas

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Los binomios caninos cuentan con alto nivel de adiestramiento, certificación y disciplina para participar en operativos de seguridad. Foto: (SSC CDMX)
Los binomios caninos cuentan con alto nivel de adiestramiento, certificación y disciplina para participar en operativos de seguridad. Foto: (SSC CDMX)

En los próximos días, la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, incorporará a cuatro nuevos ejemplares caninos al Grupo Cerbero (K9), con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad y vigilancia en la capital del país.

Se trata de Uzi, Atena, Beretta y Nix, cuatro perros de la raza Pastor Belga Malinois, que han sido entrenados de manera especializada en la detección de explosivos. Su integración permitirá reforzar los esquemas de prevención, supervisión y reacción en espacios de alta concentración de personas, así como durante eventos masivos que se desarrollan de forma cotidiana en la ciudad.

La llegada de estos nuevos binomios caninos forma parte de una estrategia integral de preparación institucional ante eventos de gran relevancia internacional, como la Copa del Mundo 2026, en la que la Ciudad de México fungirá como una de las sedes. En este contexto, las autoridades capitalinas buscan garantizar condiciones óptimas de seguridad tanto para los habitantes como para los visitantes nacionales y extranjeros que arribarán a la metrópoli.

Los ejemplares, de raza Pastor Belga Malinois, fueron entrenados para actuar en espacios de alta concentración de personas y eventos masivos.. Foto: (SSC CDMX)
Los ejemplares, de raza Pastor Belga Malinois, fueron entrenados para actuar en espacios de alta concentración de personas y eventos masivos.. Foto: (SSC CDMX)

De acuerdo con la SSC, los ejemplares caninos que integran el Grupo Cerbero cuentan con un alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, lo que les permite participar de manera eficaz en operativos de seguridad, inspecciones preventivas y despliegues tácticos. Asimismo, su preparación les permite intervenir en actividades de proximidad social, como exhibiciones y demostraciones, que contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Actualmente, la Unidad Canina de la PBI dispone de diversos ejemplares altamente capacitados en distintas especialidades. Entre ellos destacan Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, entrenados en la detección de narcóticos y enervantes; así como Yaky, Kali y Kratos, quienes están especializados en la detección de explosivos.

Además, la corporación cuenta con Simba y Killer, enfocados en labores de guardia y protección, y con Zory, una ejemplar de raza cobrador labrador especializada en la búsqueda y localización de personas en estructuras colapsadas, lo que resulta fundamental en situaciones de emergencia, como desastres naturales o accidentes.

Esta incorporación forma parte de la estrategia de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde la capital será sede. Foto: (SSC CDMX)
Esta incorporación forma parte de la estrategia de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde la capital será sede. Foto: (SSC CDMX)

Las autoridades señalaron que la incorporación de nuevos binomios caninos no solo incrementa la capacidad operativa de la corporación, sino que también fortalece su capacidad de respuesta ante posibles riesgos, al contar con herramientas especializadas para la detección temprana de amenazas.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Bancaria e Industrial reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo sus estrategias y capacidades institucionales, con el propósito de brindar mayor seguridad a la población y garantizar entornos seguros en la Ciudad de México, especialmente ante la proximidad de eventos internacionales que demandan altos estándares de protección y vigilancia.

Con estas acciones, la capital del país avanza en la consolidación de un modelo de seguridad más robusto, apoyado en tecnología, capacitación y recursos especializados, como los binomios caninos, que se han convertido en un elemento clave en la prevención del delito.

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