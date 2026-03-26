México

Autoridades de Matehuala tendrían nexos con el narco: gobernador de San Luis Potosí anuncia investigación contra el alcalde

Ricardo Gallardo reveló que diversas instituciones estarían ligadas con el crimen organizado tras la desaparición y posterior localización de siete electricistas

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Alcalde de Matehuala, San Luis Potosí
Foto: Facebook / Gobierno de Matehuala

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reveló que existen investigaciones en contra de autoridades municipales de Matehuala por posibles nexos con el crimen organizado.

Tras la desaparición y posterior localización de siete trabajadores electricistas que fueron vistos por última vez cuando circulaban en la carretera federal 57, el gobernador reveló que han sido detectadas irregularidades en la administración municipal y que también involucran al alcalde, Raúl Ortega Rodríguez.

“Hay una investigación previa, y no de ahorita, de muchos años, en el tema de Matehuala. Hay dependencias coludidas prácticamente con los maleantes. Hay investigación con direcciones del municipio que están entregadas totalmente al crimen“, detalló en entrevista con medios de comunicación.

Además, el gobernador explicó que han podido identificar que los criminales ya lograron ingresar a las direcciones de las corporaciones y que son los responsables de dirigirlas.

“Ya incursionan en direcciones, mandando en direcciones, manejando recursos de los ayuntamientos, que es el caso de Matehuala, que ya se fue a otro nivel”, señaló.

Investigaciones revelan infiltración del crimen en el Ayuntamiento

Matehuala electricistas localizados con vida
Gobernador de San Luis Potosí con los siete electricistas localizados con vida. Foto: Gobierno de Matehuala

La Fiscalía General del Estado ya se encuentra investigando los posibles nexos de los funcionarios públicos de Matehuala, en los que también se incluye al alcalde.

“Yo creo que ahí hay muchas complicidades que se tienen que ir descartando hasta llegar al alcalde, y descartar que esté metido en eso, porque si está metido en eso el alcalde, imagínense el problema tan grande que sería”, comentó.

El gobernador también recordó el caso del exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien fue detenido junto a mandos del Ayuntamiento por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

Ante esto, dijo que espera que Matehuala no sea un municipio como Tequila, donde convivían con el crimen porque estaba infiltrado en las autoridades.

Gallardo respalda la ‘Ley Esposa’ y afirma que quienes critican temen a las mujeres. Crédito: Ricardo Gallardo Cardona
Gallardo respalda la ‘Ley Esposa’ y afirma que quienes critican temen a las mujeres. Crédito: Ricardo Gallardo Cardona

Tras la localización de los siete electricistas el pasado lunes 23 de marzo -luego de que fueron liberados por sus captores- Raúl Ortega, alcalde de Matehuala, aseguró que su gobierno no ha sido omiso y que siempre han cumplido con sus funciones.

“Somos de los municipios que tiene más elementos, nosotros estamos dentro de los seis municipios que más tiene elementos de Seguridad Pública. Estamos siguiendo todo lo que se nos menciona”, comentó ante medios en días pasados.

Los Alemanes, el grupo que controla la Carretera 57 de Matehuala

El grupo criminal de Los Alemanes, una escisión emanada del Cártel del Noroeste, es la que controla la zona donde desaparecieron los siete electricistas en días pasados.

La carretera federal 57 en el tramo de Matehuala, se ha consolidado como un eje estratégico en la lucha por el control criminal en el noreste de México, según el análisis de Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en entrevista con Infobae México.

Los Alemanes
Los Alemanes fueron fundados por un exlíder de Los Zetas en San Luis Potosí (Captura de pantalla / @@vigilantehuaste)

Su importancia radica no solo en su alto nivel de peligrosidad evidenciado por hechos como la reciente desaparición de los electricistas, sino también en su papel fundamental para el tránsito de personas y mercancías, situación que ha reforzado la presencia y disputa de varias organizaciones del crimen organizado en la región.

La carretera 57 en el tramo de Matehuala es objeto de intensa disputa por organizaciones criminales al conectar los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Matehuala se ubica en la frontera con Nuevo León y constituye uno de los puntos más poblados y transitados de San Luis Potosí. Según Sánchez Valdés, esta región es epicentro de los conflictos más intensos entre organizaciones delictivas, dada la conectividad que la carretera 57 proporciona a lo largo del noreste del país.

La carretera ha sido escenario recurrente de otros delitos, incluyendo el robo a transporte de carga y extorsiones, como reveló Sánchez Valdés. Las principales actividades atribuidas a Los Alemanes incluyen el tráfico de drogas, el cobro de extorsiones en la zona, el robo de autopartes y delitos conexos, consolidando así su papel como uno de los actores principales en la economía criminal regional.

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