México

Jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza, piden mantener pensiones doradas: protestan en la Cámara de Diputados

Al interior del recinto los legisladores se encuentran debatiendo el dictamen impulsado por Claudia Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza, mantienen protestas afuera de la Cámara de Diputados ya que buscaban que el dictamen de “pensiones doradas” no fuera aprobado, sin embargo, todas las fuerzas políticas votaron a favor del dictamen pese a los manifestantes, aunque durante el debate, las consignas sí estuvieron presentes.

Con pancartas, consignas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó la reforma, y encontronazos con el personal de seguridad del recinto, las y los extrabajadores mantienen la protesta, advirtiendo que la iniciativa podría afectar sus derechos laborales, así como sus prestaciones.

Entre las principales preocupaciones de los jubilados está el hecho de la “retroactividad”, ya que señalan vulneración a los años de trabajo que dedicaron y ahora, les quieren retirar el monto.

CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum busca eliminar privilegios

Cabe destacar que en la mañanera del 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la iniciativa sería aplicada para que no haya repetición de pensiones millonarias en un futuro:

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”.

Diputados aprobaron dictamen en lo general

Este miércoles 25 de marzo de 2026, en San Lázaro ya aprobaron en lo general la reforma enviada por la presidenta, la cual modifica el artículo 127 constitucional, misma que plantea que los exfuncionarios de confianza tendrán como límite máximo el 50% del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal:

  • Sueldo antes de impuestos 193 mil 706 pesos.
  • Sueldo neto: 134 mil 290 pesos netos
  • En esto quedaría el sueldo de pensionados después de impuestos: 67 mil 145 pesos.
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Gobierno exhibe a pensionados

El pasado viernes 13, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le puso nombre a cada uno de los exfuncionarios que reciben pensión por parte de al menos siete instituciones:

  • Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
    • Fernando Villareal y Puga Colmenares, $284,940.22
    • Humberto Soto Rodríguez, $283,537.05
    • Jaime Luis Dávila Mercenario, $227,854.27
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
    • German Humberto Sandoval Faz, $214,171.56
    • Miguel Celis Hernández, $200,360.87
  • Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
    • Marco Antonio Ubaldo Gómez, $240,125.33
    • Felipe Michel Ramírez, $235,280.34
    • César Conde Bustamante, $209,921.41
    • Alfonso Rojas Zendejas, $201,879.35
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE)
    • José Luis Lupercio Pérez, $451,251.41
    • Carlos Víctor Manuel Carreto y Fern, $433,440.47
    • Hugo Hasael Cruz Alavez, $358,122.86
    • José Antonio Cerrillo Ramírez, $349,725.01
    • Getro Olvera Valdovinos, $338,881.63
  • Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
    • Jorge Evodio Chapa de la Torre, $1,077,533.13
    • Edgar Velázquez Butrón, $1,037,341.01
    • Kenneth Sydney Smith Jacobo, $1,037,290.88
    • Gustavo Adolfo Marron Peña, $980,526.17
    • Mardoqueo Staropolsky Nowalski, $924,057.29
  • Nacional Financiera (NAFIN)
    • Carlos Enrique Sales Gutierrez, $209,580.95
  • Petróleos Mexicanos (Pemex)
    • Guillermo Gil Arias, $410,181.62
    • Marcos Ramírez Silva, $227,988.06
    • Miguel Tame Domínguez, $227,757.38
    • Horacio Guevara Montalvo, $226,589.18
    • Armando Leal y Santa Ana, $222,283.08
Captura de pantalla
Captura de pantalla

Tras la publicación que incluye al menos 99 mil 557 registros, los señalamientos en contra del gobierno no se hicieron esperar, debido a que no todos los extrabajadores reciben una pensión como las señaladas desde Palacio Nacional, sin embargo, la dependencia justificó la exhibición en el artículo65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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