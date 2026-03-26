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A tres meses de la fecha límite, esta es la cifra de líneas registradas en el padrón nacional de Telefonía Móvil

Los mexicanos tendrán hasta el 10 de junio para registrar su línea

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Registro de números celulares en México
Registro de números celulares en México

Hasta el 24 de marzo se ha contabilizado que sólo el 14% del total de líneas activas en México se han inscrito en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil, según datos proporcionados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De acuerdo con la legislación vigente, los usuarios cuentan con plazo hasta el 30 de junio de 2026 para completar este registro y evitar la suspensión de su servicio telefónico, indica la CRT. La medida exige que tanto usuarios de líneas de prepago como de pospago vinculen sus datos personales —incluyendo CURP o una identificación oficial— a su número, proceso que debe realizarse directamente con las compañías telefónicas.

El objetivo de este proyecto, conforme a los lineamientos regulatorios derivados de la ley en telecomunicaciones, es eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles y fortalecer la seguridad.

Aunque existen muchas compañías telefónicas, los hábitos preventivos de seguridad son los mismos para todos, y deben implementarse cotidianamente para estar protegido de los ciberataques.
La iniciativa desató polémica, pues en menos de 24 horas de inicio del registro, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la potencial exposición masiva de datos personales.

El último reporte de The Competitive Intelligence Unit, firma de consultoría estratégica e investigación de mercado, señala que, al cierre de 2025, la base del mercado móvil mexicano alcanzó 161,7 millones de líneas, lo que representó un aumento de 9,5 millones de números en un año y un crecimiento anual del 6,2%, aunque con un menor ritmo de adquisición de nuevas líneas debido a la exigencia del registro.

¿Cómo registrarse?

A partir de 2026, el registro para líneas telefónicas requerirá que los usuarios presenten una identificación oficial válida, como INE, Pasaporte o CURP. Esta medida podrá realizarse tanto en forma presencial, en los centros de atención asignados, como de manera remota a través del sitio web o aplicación del operador correspondiente.

En la modalidad remota, el proceso implicará que el usuario ingrese a la plataforma de su proveedor, introduzca su número telefónico, cargue la imagen de su identificación y complete una prueba de vida, que consiste en una selfie en tiempo real.

Ambos métodos estarán habilitados para garantizar la validación de identidad en el registro de líneas, según las disposiciones vigentes para el año 2026.

¿Qué hacer si no reconoces la línea telefónica?

Las personas que detecten una línea telefónica no reconocida a su nombre pueden acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y desvinculación. El trámite requiere presentar una identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte. Tras validar la identidad, los centros evaluarán el caso y, si corresponde, ejecutarán la desvinculación solicitada.

A pesar del revuelo en redes sociales que ha causado esta medida de seguridad y que algunas personas la consideran anticonstitucional, La Suprema Corte no ha emitido ninguna resolución que invalide la obligación de registrar líneas telefónicas. Las publicaciones virales sobre este punto no corresponden a fallos reales ni a comunicados oficiales recientes.

Los requisitos para el registro telefónico incluyen:

  • Credencial para votar (INE);
  • Nombre completo (como se muestra en tu identificación oficial), y
  • CURP (si no la conoces, ingresa a  https://www.gob.mx/curp/ para consultarla).

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