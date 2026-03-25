Senadores del PVEM votarán a favor del ‘Plan B’, sólo uno mantiene la incógnita

El respaldo del Partido Verde podría ser clave para la aprobación de la reforma electoral

En medio de la discusión de la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantaron que respaldarán la iniciativa cuando llegue al pleno del Senado.

Sin embargo, el legislador Luis Armando Melgar anunció que votará en contra si el dictamen se mantiene sin cambios, lo que marca una diferencia dentro de la bancada.

Partido Verde adelanta respaldo al Plan B

El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, junto con el legislador Arturo Escobar, señaló que la mayoría del grupo parlamentario está en disposición de acompañar la reforma.

Durante la conversación con reporteros, uno de los senadores explicó que la postura se definió tras revisar la iniciativa y a la espera del dictamen final que salga de comisiones.

Arturo Escobar ha respaldado el ‘Plan B’ junto con la mayoría del PVEM en el Senado.

“Hemos definido a través del senador coordinador Manuel Velasco votar a favor del Plan B. Estamos esperando que se termine en comisiones y cuando se suba al pleno se someterá a consideración de los senadores, pero creemos que la gran mayoría está de acuerdo”, indicó.

También descartó que exista algún acuerdo político a cambio del apoyo del partido a la reforma.

“La presidenta es sumamente respetuosa del papel del Legislativo. Los grupos parlamentarios aquí en el Senado son los que estarán definiendo el voto”, señaló.

Melgar anuncia que votará en contra de la reforma

A diferencia del resto de su bancada, el senador Luis Armando Melgar adelantó que no acompañará el proyecto en su forma actual.

El legislador explicó que uno de los puntos que genera preocupación es la propuesta de que la revocación de mandato pueda realizarse de manera concurrente con las elecciones federales de 2027.

Luis Armando Melgar anunció que votará en contra del ‘Plan B’ en su forma actual.

“Yo no voy a acompañar en estos términos… con el voto de Melgar no van a contar”, declaró al advertir que la iniciativa, como está planteada, podría afectar la equidad en la competencia política.

Según dijo, mantener ese esquema representaría un retroceso para la democracia y favorecería a un solo partido.

Apueban el Plan B en comisiones del Senado

La discusión del dictamen comenzó este martes en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, paso previo a su eventual votación en el pleno.

El documento fue distribuido durante la madrugada y su análisis inició en un contexto de posturas encontradas entre legisladores del oficialismo y la oposición.

Tras dos rondas de posicionamientos de las bancadas, la iniciativa fue aprobada para despúes ser enviada para su votación en el pleno.

El Senado aprueba el ‘Plan B’ y se va al pleno.

Durante el desarrollo de la sesión también se señaló la ausencia de senadores del Partido del Trabajo (PT), aliado del bloque oficialista, lo que generó comentarios entre legisladores sobre el rumbo de la reforma.

Los votos que necesita la reforma constitucional

El Plan B requiere mayoría calificada en el Senado para su aprobación, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Morena cuenta con 67 escaños en la Cámara alta, por lo que necesita el apoyo de sus aliados para alcanzar los votos necesarios y aprobar la reforma constitucional.

En este escenario, el posicionamiento del PVEM y las definiciones internas dentro de la coalición oficialista resultan clave para el avance de la iniciativa.

El ‘Plan B’ requiere mayoría calificada en el Senado para ser aprobado. (Senado de la República)

Principales propuestas del Plan B de la reforma electoral

El dictamen plantea cambios en distintos aspectos del sistema electoral y en la organización administrativa de gobiernos locales.

Entre los puntos que contempla el proyecto destacan:

Permitir que la revocación de mandato del Ejecutivo federal se realice en 2027 o 2028

Autorizar la difusión del proceso de revocación dentro de los límites que establezca la ley

Prohibir el uso de recursos públicos para promover la consulta

Modificar la integración de ayuntamientos con una sindicatura y entre siete y quince regidurías

Establecer límites al presupuesto anual de los congresos estatales

Reducir gastos y prestaciones en organismos electoralesLa discusión continuará en comisiones antes de que el dictamen sea enviado al pleno del Senado, donde se definirá si la reforma logra reunir los votos necesarios para avanzar en el proceso legislativo.