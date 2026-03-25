“No se presentó a clases, solo ingresó y realizó el ataque”: escuela niega que alumno que mató a dos maestras había sido expulsado

Previo al ataque, se grabó con un arma de fuego frente a un espejo (Especial)

La Preparatoria Anton Makárenko aseguró que, contrario a algunas de las versiones que circulan en reportes de redes sociales, el joven de 15 años detenido por el homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán haya sido previamente expulsado.

A través de sus canales oficiales, la institución aclaró algunos detalles sobre la situación del individuo capturado tras la circulación de datos inexactos. El plantel compartió que el adolescente detenido es un alumno de nuevo ingreso de la escuela, además de que no tenía problemas de colegiaturas.

De igual manera, señala que el menor de edad no contaba con ningún problema interno que justifique o esté relacionado con el crimen cometido el 24 de de marzo.

El alumno involucrado era un alumno de nuevo ingreso activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido, el día de hoy no se presentó a clases, solo ingreso [sic] y realizo [sic] lo sucedido en recepción.

En su mensaje publicado en Facebook, la institución también agrega que actualmente viven un momento de duelo, reflexión y solidaridad, no de juicio ni de difusión de información falsa.

(Captura de pantalla/Google Mpas)

Por lo anterior, pidieron a la sociedad actuar con responsabilidad, sensibilidad y respeto para los familiares de las víctimas, personas afectadas y el conjunto de la comunidad educativa.

El comunicado firmado por la Dirección de la institución educativa fue compartido poco después de las 3:00 de la tarde. Mientras que la detención de un menor de edad tras la detonación de arma de fuego en la institución fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Inician investigación y brindan apoyo

Previamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán informó que fue abierta una carpeta de investigación por lo sucedido, un acto que vulnera los derechos en el ámbito educativo.

Al sitio acudieron agentes de seguridad (FacebooK/Zihuaenfoque)

“La CEDH Michoacán, a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, inició una investigación y generó acciones de acompañamiento institucional”, se puede leer en el informe.

El organismo mencionado realiza acompañamiento a los familiares de las víctimas, las mujeres identificadas como María del Rosario S. y Tatiana B.

A su vez, el informe de la SSP Michoacán señala que cuando los agentes de seguridad acudieron al sitio fueron hallados los cuerpos de dos mujeres sin signos vitales y con lesiones por arma de fuego.

Antes de que la institución educativa detallara la situación, al interior del plantel, del adolescente detenido, pidió a la comunidad que se mantenga unida por lo sucedido, así como mantener un apoyo mutuo tras lo ocurrido en el plantel.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, externó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad educativa. Estados en comunicación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado”, compartió la funcionaria a través de sus redes sociales.